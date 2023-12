La secuencia de temblores sentidos en diciembre, principalmente en el norte y noroeste del archipiélago, responde al movimiento activo y dinamismo de la falla conocida como la Trinchera de Puerto Rico, explicó el director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano.

Dicha falla, recordó, discurre desde las Antillas Menores, atraviesa todo Puerto Rico y llega hasta la República Dominicana.

“Todo eso se está moviendo, toda esa falla tiene su movimiento y su dinámica”, indicó Huérfano el jueves, en entrevista con El Nuevo Día.

El 26 de diciembre, de madrugada, se registró un temblor de magnitud de 5.3 en la Trinchera de Puerto Rico, en aguas al norte de la República Dominicana, al noroeste de Aguadilla. Tuvo una intensidad máxima de IV y una profundidad de 9 kilómetros.

El día antes, hubo un temblor de magnitud 4.17, al norte-noroeste de Culebra; y el 22 de diciembre, ocurrió otro de 5.25 al norte de la República Dominicana, que fue sentido en la región local. Además, el 9 de diciembre, se reportó un evento de 5.65, en las Islas Vírgenes, y fue sentido en este territorio.

Ninguno de estos temblores, recalcó Huérfano, representó peligro para Puerto Rico. Los eventos, sin embargo, despertaron en la memoria colectiva los efectos de la secuencia sísmica que inició el 28 de diciembre de 2019, hace exactamente cuatro años, y aún continua.

Cuatro años de actividad

Hasta ese día –y salvo algunos eventos–, la actividad sísmica en Puerto Rico se mantuvo mayormente imperceptible por 101 años.

Desde el 28 de diciembre de 2019, los movimientos continuaron y, la mañana del Día de Reyes, el país despertó, a las 6:32 a.m., con una sacudida de magnitud 5.8, que provocó daños, principalmente, en Guánica, Yauco y Peñuelas.

El 7 de enero, tembló con más fuerza. A las 4:24 a.m., se reportó un terremoto de 6.4, marcando el momento pico en la magnitud de la secuencia. Esa sacudida provocó una alerta de maremoto o tsunami, que poco después fue cancelada. Casi tres horas después, a las 7:18 a.m., se registró una fuerte réplica, de magnitud 5.7.

Un hombre, de 73 años, murió al caerle una pared de cemento encima mientras dormía en su casa, en Ponce, y las autoridades estimaron que otras tres personas fallecieron por complicaciones asociadas. Además, miles de estructuras quedaron inservibles o colapsaron en las zonas suroeste y sur.

Huérfano recordó el jueves que los temblores recién registrados no guardan relación directa con los de hace cuatro años.

“La falla que causó los eventos del suroeste de Puerto Rico es la Montalva, es otro tipo de falla. Todos estamos en la misma región, al final del día, pero la dinámica de cada una de las fallas es diferente”, resaltó, tras señalar que, aunque la secuencia iniciada en 2019 sigue activa, el nivel es mucho menor que el reportado al inicio.

Enfatiza en la preparación

Ante la preocupación o ansiedad que los recientes eventos puedan provocar en la ciudadanía, Huérfano enfatizó en dos aspectos: tener listos los planes de contingencia y mantenerse informados; y entender el significado de cada nivel de alerta de tsunami luego de un temblor.

En una escala de menor a mayor, el nivel más bajo es el boletín informativo, que indica que no hay ningún tipo de activación o tsunami, o planes de desalojo. El segundo nivel de elevación es la vigilancia, “que indica que ha ocurrido algo, pero no hay un peligro inminente, no hay un estimado de potencial efecto en el área local”, explicó el director.

Luego, le sigue la advertencia, que indicia que hay que salir del agua y estar atentos a información. El nivel más alto es el aviso o “warning”. “Ahí, sí hay que activar desalojo, no sabemos si va a ocurrir algo o no, pero es bastante probable, es por seguridad”, indicó Huérfano. “Ese aviso permanecerá vigente hasta que las autoridades así lo entiendan”, añadió.

Sobre el temblor de magnitud 5.3 reportado la madrugada del 26 de diciembre, Huérfano aclaró que no es posible determinar si, dentro de esa secuencia, ocurrirá un evento de mayor o menor magnitud, o cuándo eso podría ocurrir.

“Las dos cosas pueden ocurrir, puede que haya algún tipo de evento mayor, como puede que no. Hay que mantener la calma, tener esa conciencia sísmica de que, en cualquier momento, podría ocurrir, y seguir con nuestra vida, no podemos detener las actividades”, manifestó.

Recordó, por último, que la Trinchera de Puerto Rico tiene un historial conocido de mucha actividad sísmica en la zona de la República Dominicana, cercana a la isla. “El asunto es que eso uno no lo sabe (cuándo pudiera ocurrir un terremoto); son fallas activas, tienen actividad”, recalcó Huérfano, al tiempo que recomendó a las autoridades gubernamentales mantener vigentes sus planes de emergencia y recuperación ante sismos.