La Asociación de Maestros denunció que, a menos de una semana para que los estudiantes del sistema público regresen a los salones, el 16 de agosto, cientos de escuelas reportan situaciones que amenazan el aprendizaje de los menores, como plazas vacantes de docentes o problemas de infraestructura.

El presidente de la organización magisterial, Víctor Bonilla Sánchez, señaló que coordinadores en las siete regiones educativas han logrado visitar 588 de las 856 escuelas públicas para documentar las condiciones en las que se encuentran, un ejercicio que hacen cada inicio de curso escolar.

“Hasta el momento, se ha encontrado muchísimos de los problemas que siempre nos encontramos”, lamentó Bonilla Sánchez.

Detalló que, “de las escuelas visitadas, el 19% tiene problemas con su planta física y en un 37% no se han recogido todavía los escombros”, lo que, enfatizó, representa un problema de salud y seguridad. Además, mencionó que, “en el 38.4%, aún no se han iniciado los trabajos de reparación de columnas cortas, donde había un presupuesto federal para trabajar con ello; el 48.2% aún no han sido pintadas y 474 escuelas -que equivale a un 66.4%- aún no tienen la facultad completa”.

El año escolar comienza administrativamente mañana, viernes, con la llegada del personal escolar a los planteles. Las clases para los estudiantes comienzan el miércoles, 16 de agosto.

A inicios de semana, la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, indicó que todavía quedaban 650 plazas de maestros por llenar.

Bonilla Sánchez aseguró que muchos planteles presentan situaciones que no pueden ser corregidas a tiempo para la próxima semana.

Por ejemplo, precisó que 37 escuelas no cuentan con conexión de Internet, mientras que 101 no tienen canchas para ofrecer las clases de Educación Física. A su vez, precisó que no se han realizado trabajos de sellado de techo en 347 escuelas y falta por completarse la corrección de columnas cortas en 226 planteles. También detalló que, al menos, 44 escuelas están sin director escolar.

“En cuanto a la pintura de las escuelas, todavía tenemos 204 en las que sí se ha trabajado, y no se ha trabajado en 284 escuelas”, expresó, en una conferencia de prensa frente a la escuela Berwind Intermedia, en San Juan, que según el portavoz de la agrupación magisterial tiene problemas de filtraciones en techos y polilla en las puertas.

Bonilla Sánchez destacó que, entre las escuelas visitadas, la Ramón Vila Mayo, de San Juan, tiene filtraciones en los techos; la Regino Vega Martínez, en Cidra, exhibe desprendimientos en techos y paredes; la Rafael Aparicio, de Adjuntas, muestra los plafones de techo rotos en sus salones; y la Carmen Solá de Pereira, en Ponce, reporta problemas de ratas y comején.

“Los maestros de Puerto Rico estamos cansados de que cada año nuevo escolar nos encontremos con nuestras escuelas devastadas, con las mismas situaciones. Hoy, todavía, hay demasiadas escuelas que enfrentan los mismos problemas que dejamos al terminar el año escolar”, manifestó Érika García, maestra bibliotecaria de la Escuela Superior Especializada Vocacional Agrícola Pablo David Burgos Marrero, de Corozal.

Asimismo, el secretario general de la Asociación de Maestros (Local Sindical), Ángel Javier Pérez, hizo un llamado al Departamento de Educación a no tan solo atender los problemas de los planteles, sino también a mejorar las condiciones laborales de los docentes. Uno de los principales reclamos es que se agilice la evaluación de las solicitudes que presentan educadores para ser parte de la Carrera Magisterial, programa bajo el cual reciben aumentos salariales a medida que avanzan en su preparación académica.

Bonilla Sánchez aseguró que ya entregaron una versión inicial del informe sobre el estado de las escuelas a la secretaria designada y hoy le harían llegar la versión más reciente.