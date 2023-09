En medio de la disputa por la cancelación del contrato para administrar el Bosque Ecuestre, en Bayamón -que mantiene paralizados los servicios de un centro de terapias con caballos independiente a la controversia-, el presidente de L&R Equestrian Management, Israel López Dávila, rechazó este viernes las “irregularidades” que le imputa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“La secretaria (del DRNA, Anaís Rodríguez Vega) tiene información incorrecta. Nosotros no hemos incumplido con nada del contrato y tenemos todo al día”, señaló López Dávila.

El jueves, Rodríguez Vega confirmó, en declaraciones escritas, que el DRNA optó por cancelar el acuerdo con L&R por “irregularidades en el manejo del centro y por incumplimiento con el pago del canon de arrendamiento por espacio de casi tres años, lo cual contraviene con las condiciones estipuladas mediante contrato”.

Pero, según López Dávila, el espacio lleva tres años sin electricidad, funcionando “a planta y diésel”, un gasto que, alega, debía ser acreditado al pago del canon mensual de $4,100, según habían acordado, mediante carta, con el exsecretario Rafael Machargo. Añadió que, como parte del contrato, al DRNA le corresponde proveer los servicios de agua y luz.

“Ella (Rodríguez Vega) alega que incumplimos con el canon mensual. Nosotros tenemos un acuerdo con el secretario anterior (Machargo). Llevamos tres años sin electricidad, y los gastos de diésel, planta y mantenimiento iban a ir en contra del canon mensual. Nosotros nos pasamos todos los meses por más de mil dólares de lo que pagamos de canon en lo que gastamos de planta y diésel. Además de eso, no nos atienden, no nos dan audiencia, no nos sientan, no oyen nuestro lado”, sostuvo.

Defiende la cancelación

Por su parte, la secretaria del DRNA objetó este viernes el planteamiento de López Dávila, y reiteró que la compañía –que administra el Bosque Ecuestre desde 2013– incumplió con su contrato. Refutó, además, que la carta de Machargo a la que se hace referencia tuviera vigor más allá del período mencionado en el documento, en específico, julio, agosto y septiembre de 2020.

“El contrato es claro, nunca ha sido enmendado de manera formal. Hubo una carta del pasado secretario… (pero) eso no constituyó, en ningún momento, una enmienda al contrato”, indicó vía telefónica. “Lo cierto es que se levantaron irregularidades e incumplimiento contractuales por años, y no se podía permitir eso”.

Rodríguez Vega aseguró que “el que se utilice la palabra ‘cerrar’ es incorrecto”. “Aquí, no se está cerrando el parque; aquí, lo que se le está es cancelando a un administrador que ha sido irresponsable en su administración”.

López Dávila precisó que la relación contractual para operar el Bosque Ecuestre, ubicado en el Parque Julio Enrique Monagas, se concretó en 2013 y que el acuerdo estaba pautado para vencer el próximo 27 de noviembre. “Creo que querían sacarnos”, opinó.

Defensores del deporte llegaron este viernes hasta las afueras de La Fortaleza para rechazar el cierre del Bosque Ecuestre, según imágenes suministradas a este medio. Niños y adultos corearon “no al cierre”, con pancartas alusivas a su mensaje. López Dávila indicó que un ayudante de La Fortaleza se comprometió a coordinar una reunión entre las partes “antes del viernes” próximo.

El futuro de Carrusel

En el espacio también opera –mediante un contrato de uso de instalaciones– la Fundación Carrusel, a la que el DRNA también le dio, la semana pasada, dos semanas para desalojar. La abrupta decisión tiene en el limbo a entre 80 y 100 pacientes con autismo y otras condiciones que reciben allí sesiones de equinoterapia e hipoterapia.

Sobre este particular, la secretaria del DRNA reconoció que la cancelación del contrato con el ente privado no tiene que ver con las operaciones de Carrusel.

“Entiendo la postura de Carrusel y su función es loable, respeto mucho el trabajo que están haciendo. Entiendo su preocupación. Mi mensaje es que ya hay conversaciones con el Municipio de Bayamón, hemos discutido este asunto, las diferentes cartas que han traído al Departamento, y se va a estar atendiendo”, precisó. “Creo que no debe haber ningún tipo de desesperanza porque la violación contractual no es por parte de Carrusel”.

Por otra parte, López Dávila refutó las denuncias de maltrato de animales que han surgido contra la instalación. “Tengo las querellas en negativo, donde dice que todo está perfecto, de la Unidad Protectora de Animales del Municipio (de Bayamón). Tenemos cartas de veterinarios diciendo que ahí no hay maltrato, que los tratamos en perfectas condiciones. Ahí, lo que hay son niños tratando de practicar el deporte”, enfatizó.

“(Con el cierre) se perdería el deporte, se perdería lo que Carrusel está haciendo por todos esos niños… a los niños que tienen la ilusión de representar a Puerto Rico eventualmente en unos Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas. Y se pierde el único lugar apto para hacer competencias a nivel mundial”, expresó.