“Vine a visitar porque supe que hay redadas, y la gente tiene temor. Yo vine a ver qué era lo que estaba pasando. Nosotros sabemos que las redadas no son solo para delincuentes que han hecho crímenes violentos, sino que se llevan personas que no tienen sus documentos, que a lo mejor, cometieron una infracción que no fue violenta. Son padres y madres de familia. Entonces, nosotros no queremos que esas familias se vean desamparadas en el sustento de su vida”, expresó el congresista demócrata.