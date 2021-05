Agencias y municipios costeros anticipan recibir una avalancha de personas en las playas este fin de semana, que no solo es largo por el feriado del Día de la Recordación (Memorial Day) y marca el inicio del verano para muchas familias, sino que es el primero sin toque de queda en 14 meses y con mayores flexibilizaciones pandémicas.

Ante ello, las dependencias gubernamentales desarrollaron o actualizaron planes de seguridad, control de tránsito y cumplimiento con las medidas salubristas aún vigentes, entre otras contingencias. Son planes que prevén ejecutar este fin de semana y durante la temporada veraniega, y que también fomentan la responsabilidad ciudadana.

“Sabemos que las personas tienen la presión de estar encerradas en sus casas y, al ver un fin de semana largo y el comienzo del verano, van a programarse para ir a las playas, ríos y lagos. Se va a meter mucha gente en estos espacios, por lo que nos vemos en la obligación de coordinar todos los recursos estatales, federales y municipales para atender cualquier situación y garantizar el sano disfrute”, dijo a El Nuevo Día el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa.

Como primer elemento, Correa mencionó que se reforzó la comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) para “actuar diligentemente” en caso de que se emitan avisos de corrientes de resaca o inundaciones costeras, por ejemplo. De paso, exhortó a la ciudadanía a “siempre consultar el informe del tiempo” antes de salir a la playa u otros espacios al aire libre.

“Como parte del plan, en conjunto con los municipios y sus recursos, vamos a estar atentos a lugares que son muy frecuentados, pero que no están marcados como balnearios, como la playa del Condado, entre los hoteles La Concha y Marriott, la Poza del Obispo (Arecibo), la Poza de las Mujeres (Manatí) y Crash Boat (Aguadilla). Hay peligros potenciales en estos sitios”, agregó, tras resaltar que la Guardia Costera, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía colaborarán en el patrullaje en la costa y la zona marítimo-terrestre.

Entre todos, velarán –por ejemplo– que los bañistas usen mascarilla (si no están vacunados contra el COVID-19), mantengan el distanciamiento físico, eviten las aglomeraciones y dispongan adecuadamente de la basura.

Interacción con animales

Por su parte, la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Haydelin Ronda, indicó que, si bien patrullarán toda la isla, prestarán más atención a las playas del oeste, que suelen ser las más frecuentas. Entre estas, mencionó Boquerón, Buyé y Combate, en Cabo Rojo, y los cayos de La Parguera, en Lajas.

“Una de las cosas sobre las que vamos a estar orientando a los ciudadanos es sobre la precaución que deben tener con los animales en el mar”, dijo, en referencia al incidente reportado en Combate, el viernes de la semana pasada, cuando un pez picúa o barracuda atacó a una joven de 20 años en un brazo y tuvo que ser operada.

“Vamos a orientar sobre no usar colores fosforescentes en el agua. (Las picúas) son animales que no atacan regularmente; no es que van directamente a atacar, sino que los colores llamativos las atraen porque creen que son presas. El movimiento de las personas en el agua también las atrae”, agregó la comisionada.

Ronda informó que próximamente el área donde ocurrió el ataque se rotulará como no apta para bañistas, pues “lo que hay es una rampa para embarcaciones, incluyendo de pescadores”.

También, indicó que el DRNA no avala ni endosa la supuesta “expedición de cacería” de picúas que saldría hoy, sábado, desde Arecibo. “Estos son animales que forman parte de la cadena alimenticia. Su hábitat es el mar y nosotros somos los invitados, no al revés”, sostuvo, al informar que los pescadores de Combate “se unirán al esfuerzo de orientación”.

El Cuerpo de Vigilantes del DRNA también orientará y fiscalizará el cumplimiento de la Ley 430-2000, mejor conocida como Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico.

Turnos de 12 horas

Por otro lado, los alcaldes de Cabo Rojo e Isabela, Jorge Morales Wiscovitch y Miguel “Ricky” Méndez, respectivamente, informaron que, desde ayer hasta pasado mañana, los policías municipales trabajarán turnos de 12 horas, en aras de reforzar la seguridad en las playas y otros puntos frecuentados en sus pueblos.

En el caso de Guánica, cuyas playas también figuran entre las favoritas de locales y turistas, los policías municipales –que están en jornada reducida desde el cuatrienio pasado– aumentarán sus turnos de cuatro a seis horas diarias, informó el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez.

Los tres ejecutivos municipales señalaron que, para este fin de semana y el verano, optimizaron los planes que desarrollaron para la pasada Semana Santa. Sin embargo, dijeron ser conscientes de que ahora recibirán muchos más visitantes que en aquella ocasión.

“Abrimos el cuartel de la Policía Municipal en Combate, que estuvo cerrado por muchos años, y allí también habrá personal de Emergencias Médicas Municipal, en colaboración con agencias de pueblos vecinos, para atender cualquier situación. En Boquerón, también establecimos un centro de mando, y tenemos una lancha de rescate del municipio que nos permite actuar, por ejemplo, si alguien queda varado mar afuera o si tenemos otro ataque de un pez”, precisó el alcalde de Cabo Rojo.

“Exhortamos a la ciudadanía a que venga en juicio, con orden y que cumplan con las leyes. Vamos a velar por ustedes, pero necesitamos que también colaboren”, agregó Morales Wiscovitch.

Méndez indicó, por su parte, que, además de rondas preventivas con el Cuerpo de Vigilantes del DRNA y la Guardia Costera, la Policía estatal y municipal “cubrirá bastante el control de tránsito”, particularmente en el área de Jobos, para evitar tapones y aglomeración de personas.

“Tenemos el grupo de salud y rastreo (de COVID-19) de Isabela, que va a estar visitando los comercios, aunque no haya toque de queda, para certificar que cumplen con el 50% de ocupación, mantienen distanciamiento y tienen estaciones de control. También, tenemos el hospital CIMA (Centro Isabelino de Medicina Avanzada) preparado para la visita de muchas personas y tener una respuesta rápida. Hay grupos voluntarios de rescate y manejo de emergencias que nos ayudarán en todo momento”, detalló.

La Policía estará atenta, entre otras cosas, a que los vehículos no se estacionen cerca o sobre áreas de anidamiento de tortugas marinas. En la foto, un oficial da una ronda preventiva en la playa Combate de Cabo Rojo.

Mientras, el alcalde de Guánica informó que “estaremos trabajando fuertemente el patrullaje” en Playa Santa y La Jungla, los dos puntos que más personas suelen congregar en el pueblo.

“Estaremos por tierra y mar trabajado en coordinación con la Policía estatal y municipal, Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas. Tendremos vehículos de respuesta rápida para atender cualquier situación que se presente, incluyendo que las personas se estacionen correctamente y no haya obstrucciones de tránsito”, expresó Rodríguez.

Entre otros asuntos a los que la Policía estará pendiente, Correa –del NMEAD– mencionó la presencia de vehículos en áreas de anidamiento de tortugas marinas y sobre cuerpos de agua.

“No podemos permitir que se violente ningún aspecto legal y algunas de estas conductas pueden llegar, incluso, (a acusaciones) a nivel federal”, dijo el comisionado, quien señaló que a los agentes estatales también “se les cortaron vacaciones” este fin de semana.

Velocidad y alcohol

Para el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y experto en seguridad acuática, Ruperto Chaparro, otro tema al que la ciudadanía debe estar atenta este fin de semana y durante el verano es la velocidad de las embarcaciones acuáticas.

Se supone, por ejemplo, que cuando un “jet ski” se acerca a la orilla, debe reducir su velocidad a cinco millas por hora (mph), “pero eso raramente sucede”, dijo.

“También, debemos recordar que la gente va a la playa con niños pequeños o que no saben nadar. Por eso, los adultos deben controlar el (consumo de) alcohol, que casi siempre está relacionado con accidentes en la playa y las muertes por asfixia por sumersión o ahogamiento”, indicó, tras recordar que, en promedio, 30 personas mueren ahogadas en la isla cada año.

Chaparro elogió los planes de las dependencias gubernamentales, pero insistió en que “hay que poner más gente de Recursos Naturales y FURA en el agua”, sobre todo después de que se flexibilizaran las restricciones pandémicas. “Habrá más gente en la playa y, por lo tanto, se necesita más supervisión”, acotó.

“También, hay que asignarle un poco más de responsabilidad a los bañistas, y eso incluye desde estar pendientes a la seguridad y no meterse al agua si no saben nadar hasta llevarse la basura que generan. Lo otro bien importante es que la gente busque el informe del tiempo y recuerde que, si hay oleaje alto, habrá corrientes de resaca”, puntualizó.

“La misma gente que responde a las emergencias está expuesta a situaciones de seguridad. Donde sea que haya un cuerpo de agua hay un riesgo potencial y, si hay niños y consumo de bebidas alcohólicas, el riesgo aumenta. La responsabilidad no puede descansar solo en el gobierno; tenemos que apoyarnos todos en común”, dijo, por último, el comisionado Correa.