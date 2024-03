Agrupaciones destacan relevancia de tener un espacio físico para trabajar con las comunidades y evitar el desplazamiento

“Vivo en una comunidad que está en peligro de ser desplazada por la canalización del río Piedras (San Juan). Estamos luchando por la no canalización y una de nuestras actividades fue caminar un día desde el río Piedras (San Juan) hasta el río Cagüitas (Aguas Buenas). Caminamos ocho horas sin parar bajo sol, lluvia y nos cayó un aguacero. Cuando uno se me acercó y me dice, ‘estoy cansado, ¿cómo tú sigues?’, le dije, ‘me mueve el espíritu porque simplemente camino con el espíritu’. Por eso, sé que la espiritualidad es política”, expresó Guerrero.