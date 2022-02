El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, sostuvo el viernes una reunión con el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y con el Negociado del Cuerpo de Bomberos para delinear maneras en las que se puede mejorar la respuesta a emergencias como la vivida el pasado 10 de febrero, cuando un incendio residencial cobró la vida de la joven de 15 años Alondra Zayas Rivera.

García Padilla recalcó que la respuesta al incendio, provocado por un cortocircuito cerca de la puerta de entrada al hogar de construcción híbrida entre madera y cemento, fue buena y los oficiales que respondieron hicieron todo lo humanamente posible, pero resaltó en que siempre hay espacio para mejorar.

”Por la experiencia que vivimos, que es una de las más fuertes en mi gestión (como alcalde) este año, le solicité una reunión a Alexis Torres (director del DSP) y él activó a todos los componentes, incluyendo a Nino Correa (director del NMEAD), al (designado) Comisionado de Bomberos (Marcos Concepción) y al director de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez, para discutir los pormenores de la emergencia y cómo podíamos mejorar. La reunión fue muy buena y llegamos a unos preacuerdos de entrenar a más personal como bomberos 1 y como primeros respondedores, y unificar unidades”, explicó el alcalde a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La reunión respondió al trágico incendio que se registró cerca de las 10:00 a.m. del 10 de febrero en la barriada Texas. En el siniestro resultaron con quemaduras Isaac Zayas y su esposa, Lenny González Rivera, al tratar de rescatar a la joven de 15 años que se encontraba en su cuarto al momento de ocurrir el fuego.

La respuesta de la Policía, miembros de los Bomberos y de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (Omme) fue de apenas minutos, pero el fuego se propagó con gran velocidad. Alondra Zayas Rivera recibió quemaduras de gravedad en un 50 por ciento de su cuerpo y falleció ante la severidad de las heridas.

Pese a la rápida respuesta, García Padilla resaltó que la meta es que los preacuerdos logrados en la reunión de hoy se implementen en el resto de los municipios de Puerto Rico.

“Vamos a darle forma para que se pueda emular en cada municipio. Hubo un ejército que respondió a la emergencia, pero tenemos que aprender de estas emergencias. Y eso fue lo que hicimos hoy; lo repasamos, ver cómo podemos mejorar, coordinar y unificar la respuesta. Fue una buena reunión y creo que habrán buenas noticias sobre eso. Llegamos a unos preacuerdos de entrenar a más personal como Bomberos 1 y como primeros respondedores, y unificar unidades. Vamos a darle forma para que se pueda emular en cada municipio y no haya falta de servicios”, resaltó García Padilla.

El alcalde de Coamo explicó que había tomado la iniciativa de adiestrar a varios miembros de la Omme y de la Policía Municipal como Bomberos 1 porque “en experiencias pasadas, la mayoría de las veces solo llega un bombero, y por esas experiencias, se hacía bien complicado poder ayudar. Así que me dediqué, unos años atrás, a adiestrar a miembros de la Omme y de la Policía Municipal para, al llegar a una escena, poder ayudar de inmediato y contar con el equipo correcto”.

PUBLICIDAD

García Padilla resaltó que una de las primeras personas en entrar a la residencia fue su director de la Omme, Luis Alvarado, quien entrenó como bombero, junto con el primer miembro del Cuerpo de Bomberos que llegó a la escena, y que en la búsqueda también se utilizó una cámara térmica propiedad del ayuntamiento. El personal adiestrado como Bomberos 1 también cuenta con el mismo equipo de protección especializado y tanques de oxígeno que utiliza el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

“Tengo que decir que la respuesta al incidente fue buena, pero siempre hay espacio para mejorar, así que tomamos la experiencia para accionar sobre lo positivo, ver qué pudo haberse hecho mejor y cómo corregirlo. Agradezco al secretario Torres, pues la comunicación siempre ha estado abierta”, enfatizó García Padilla.

“Nunca se me va a olvidar la escena. De hecho, yo pensaba que Luis había entrado con su equipo de protección, pero hoy me dijo que él entró solo con la máscara y el tanque de oxígeno, pues no le dio tiempo para ponerse el resto del equipo. Luis entró, salió a buscar la cámara térmica, y volvió a entrar. Fue una escena bien rápida y traumática, pues estaban los padres, las tías estaban gritando ‘¡sálvamela, sálvamela!’... la verdad es que no se lo deseo (vivir es escena) a nadie“, añadió el mandatario.

Consternación entre los residentes

Por otro lado, García Padilla indicó que los residentes de Coamo se han desbordado en ayuda y apoyo para los padres y familiares de la menor.

“Desde el día que ocurrió el incendio no ha dejado de ser la noticia en el pueblo. Donde quieras que vas preguntan por Alondra. Todos tenían mucha fe y esperanza de que sobreviviera y poder tenerla de vuelta pero, lamentablemente, no fue así. Tras el acto heroico de los respondedores, conocer que Alondra falleció fue como un balde de agua fría”, sostuvo García Padilla.

PUBLICIDAD

“El pueblo se ha desbordado en ayuda para sus padres y su familia. Muchas organizaciones, gente que conocemos y vecinos han ofrecido su ayuda y de verdad que ha sido una muestra de apoyo muy significativa y creo que, en cierta manera, ha ayudado mucho a sus padres a sobrellevarlo. Ahora viene un momento muy duro, que no hubiésemos querido nunca, pero el respaldo y cariño del pueblo ha sido enorme”, añadió.

García Padilla indicó que puso en comunicación a Isaac Zayas con el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, para ayudarlos a conseguir un nuevo hogar. “Eso está encaminado”, añadió el alcalde.