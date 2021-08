El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, no sufría condiciones de salud que lo colocaran en mayor riesgo de sufrir complicaciones previo a contagiarse con COVID-19. Sin embargo, aceptó que llegó a temer por su vida durante los 18 días que pasó hospitalizado por esta enfermedad.

“Fue una experiencia difícil, una experiencia en la que en los primeros dos o tres días, donde se hace el acercamiento de que la posibilidad de intubarte estaba presente, es chocante”, narró Méndez a El Nuevo Día tres días después de haber sido dado de alta del Hospital La Concepción, en San Germán.

El ejecutivo municipal fue hospitalizado con coronavirus a finales de julio. Inicialmente, fue atendido por una bronquitis, pero una prueba positiva reveló que se había contagiado con el virus, en específico con la peligrosa variante delta.

“Me pasó por la mente varias veces el perder la vida”, reconoció.

PUBLICIDAD

De los 18 días hospitalizados, Méndez pasó 14 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los restantes cuatro en un área de recuperación. Atribuyó su recuperación a la asistencia del personal médico en La Concepción, así como al haber estado vacunado con las dos dosis de Pfizer.

“Yo sabía qué día estaba viviendo, qué hora era, pero el no poder respirar y esa fatiga te daba una sensación de que en cualquier momento se podía trancar”, expresó. “De hecho, si no hubiese estado vacunado, también sería otra la historia”.

El alcalde no sabe dónde se contagió, pero cree que no fue en la alcaldía. “En mi oficina nadie se contagió, yo presumo que fue una actividad fuera. Yo visito mucho los funerales, me gusta dar el pésame. Entiendo que el descuido fue fuera del municipio”.

Llamado a vacunarse

Desde el hospital, el alcalde de 46 años utilizó su voz para urgir a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19, en momentos en que los contagios y hospitalizaciones continúan en aumento en todo el país.

“El mundo ha cambiado el COVID llegó para quedarse con la variante delta, la variante lambda, la que sea. Lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es prepararnos, vacunarnos. Yo creo que es la mejor herramienta que nosotros tenemos, porque no solamente es cuidarse uno, es cuidar a los que están alrededor”, puntualizó.

¡DE ALTA! Antes que todo, GRACIAS A DIOS, por esta oportunidad de vida. A los médicos y TODO el personal que trabaja en... Posted by Miguel "Ricky" Méndez on Friday, August 13, 2021

En cuanto a la situación en su municipio, indicó que llegaron a reportar hasta un 30% de positividad en la semana del 26 de julio, coincidiendo con su contagio. Ahora, este número se encuentra en 17% y continúa bajando, a la par con un creciente interés de la población que ha salido a vacunarse en semanas recientes.

PUBLICIDAD

“Mi llamado a la gente no es solamente es a utilizar mascarilla y protegernos en este nuevo mundo que vivimos ahora, sino a vacunarse”, concluyó.

Otros dos alcaldes que pasaron varios días hospitalizados por situaciones relacionadas con el COVID-19 fueron los de Aguadilla y Rincón, Julio Roldán y Carlos López Bonilla, respectivamente. Ambos también anunciaron que fueron dados de alta.