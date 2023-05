Tras semanas de constantes apagones en Guaynabo, LUMA Energy estará realizando mañana, domingo, trabajos de “mejoras planificadas” en el municipio, en horario de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., lo que, según el alcalde Edward O’Neill, pudiera dejar a cerca de 9,000 familias sin servicio a lo largo del día.

“Aquí, lo que pasa es que no hay comunicación de parte del distrito de Bayamón (de LUMA) hacia la administración. Por decir un ejemplo, la semana pasada, apagaron en varias ocasiones Santa Rosa II para reemplazar unos postes. Es bueno porque están mejorando y fortaleciendo el sistema, pero tienes que notificarlo, no puedo cambiar un poste por cambiarlo. Para mañana, primero me dicen que van a hacer unos trabajos y, esta mañana, le envían un comunicado a mi ayudante, de que la cantidad (de clientes que se afectarán) subió a 9,000 y pico. No me concuerda”, dijo O’Neill, al comentar que, inicialmente, al gobierno municipal se le había informado que las labores impactarían a unos 5,000 clientes.

Para O’Neill, quien trabajó como supervisor bajo la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA, el consorcio ha evidenciado que carece del “conocimiento” para realizar las labores de reparación y mantenimiento de manera eficiente y procurando que las interrupciones de servicio sean mínimas. Indicó que, previamente, los trabajos de mantenimiento programados se notificaban con una semana de antelación.

Asimismo, señaló que existen maneras de “transferir” las cargas eléctricas a nivel de distribución para afectar a menos clientes cuando se trabaja en una línea, pero que LUMA no las pone en práctica. “Que no tengan los conocimientos para transferir una subestación son otros 20 pesos. Y esto me está demostrando que no tienen los conocimientos en la parte operacional”, dijo O’Neill.

En declaraciones escritas, LUMA expresó que “en todo el mundo, el mal tiempo puede provocar interrupciones de servicio, y este fue el caso durante el fin de semana del 7 de abril para clientes en varios municipios, incluyendo a Guaynabo”.

“Las brigadas de LUMA restablecieron el servicio de la mayoría de los clientes impactados. Sin embargo, aproximadamente 130 clientes de Guaynabo Pueblo experimentaron interrupciones de servicio prolongadas debido a los retos significativos que presentan las condiciones del tiempo y a la necesidad de llevar a cabo reparaciones en infraestructuras que ya estaban obsoletas y descuidadas previo a LUMA”, agregó la empresa.

Los trabajos que se desarrollarán mañana incluirán mejoras en la subestación de Grana, así como reparaciones de líneas y reemplazo de equipos, indicó LUMA. “Durante este periodo, algunos residentes y negocios experimentarán interrupciones de servicio temporales”, advirtió LUMA.

O’Neill estimó que el 98% de los residentes afectados por los apagones recurrentes se encuentran en sectores urbanos de Guaynabo y un 2% en la zona rural.

“Yo estoy a favor de la privatización, pero hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, seriamente, y traer gente con conocimientos. LUMA no tiene el personal ni el conocimiento”, sostuvo el alcalde.