El alcalde interino del Municipio de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, solicitó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mayor celeridad en las labores de reparación de una línea de aguas crudas de 36 pulgadas que suple a la Planta de Filtración del barrio Miradero, situación que ha provocado interrupciones de servicio a lo largo del mes en curso.

Del mismo modo, Ramos Ruiz solicitó a la AAA, mediante comunicado de prensa, que declare un estado de emergencia en Mayagüez y las zonas afectadas hasta tanto se estabilice el servicio de agua potable a la planta.

Por su parte, el director del área de Mayagüez de la AAA, Emilio Carlo Acosta, explicó, mediante declaraciones escritas, que la planta Miradero opera, actualmente, en modalidad de baja producción en lo que ejecutan la reparación de una segunda rotura de la línea antes mencionada y que ubica en el barrio Ovejas de Añasco.

Ramos Ruiz dijo que esta avería es la tercera que ocurre esta semana y que tuvieron que remover postes del tendido eléctrico para facilitar el acceso a la línea al llegar al barrio Soledad. La línea averiada transporta aguas crudas desde el Río Grande de Añasco hasta Miradero.

“Hemos dialogado con el director regional de la AAA, el ingeniero Eric Rosa, y nos indica que al momento tenemos bajas presiones, pero que a las 12:00 de la medianoche de hoy (jueves) detendrán la distribución completa para reparar esta nueva avería, la segunda que ocurre en las últimas horas”, expresó Ramos Ruiz.

Aunque la AAA anunció, el pasado martes, que completaron la reparación de la avería de la línea en el barrio Ovejas de Añasco, Carlo Acosta resaltó que detectaron, el miércoles, otra avería en la misma zona que causó la reducción de presión e interrupciones de servicio en Sabanetas, Maní, Algarrobo, Miradero, Leguízamo, Río Cañas Arriba y Río Cañas Abajo, Sábalos, Guanajibo, Río Hondo, Quebrada Grande y Mayagüez Arriba en Mayagüez.

Aunque la reparación del martes se completó si problemas, la AAA detectó, el miércoles, otra rotura en otra sección de la línea de 36 pulgadas. (Suministrada)

La corporación pública añadió que también habrá interrupción del servicio en sectores de Hormigueros y Cabo Rojo, incluyendo Hoya Grande y Valle Hermoso, así como Plan Bonito y Cerrillos.

Asimismo, sectores en Añasco como Playa, Caguabo, Piñales, La Choza, Caracol, Quebrada Larga, Marías, Salto, Carreras, Daguey, Humatas, Casey, Ovejas, y Espino, en Añasco, experimentarán problemas, junto con los barrios Barrero, Atalaya, y Calvache en Rincón.

Ramos Ruiz sostuvo que, según información provista por la AAA, las averías ocurrieron debido a fluctuaciones de voltaje en la estación de bombas de aguas crudas del Río Grande en Añasco. No obstante, el ejecutivo añadió que, de acuerdo con LUMA Energy, “la situación puede ser provocada por la instalación de un transformador de mayor capacidad a la requerida en la estación de bombas en Añasco y que fue realizada por personal de la AAA”.

El alcalde interino de Mayagüez solicitó a la AAA la activación de oásis en los lugares donde sean necesarios y que el Municipio activará dos camiones para suministrar agua potable a los centros de envejecientes, hospitales “y donde sea necesario”.

“Pese a la avería, todavía está llegando agua a la planta de Miradero y se está procesando. La AAA decidió retrasar la reparación hasta entrada la noche de hoy (jueves) para no interrumpir el servicio en las zonas donde hay, aunque sea, un poco de presión”, indicó Ramos Ruiz.

No obstante, Carlo Acosta aclaró que “las labores de reparación se coordinaron para dar inicio en horas de la madrugada del viernes, 21 de abril. Los trabajos están programados para terminar en horas de la tarde del mismo día, y la recuperación del servicio iniciaría en horas de la noche”.

Voleibol de Playa de la LAI 2023 (Luis F.Minguela)

El Festival Deportivo de la LAI no se ha visto afectado por las averías

Por su parte, el presidente de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), Jorge Sosa, indicó a El Nuevo Día que la edición 2023 del Festival Deportivo del segundo semestre, que comenzó ayer, miércoles, en Mayagüez y Añasco, no se ha visto afectado por falta de agua potable.

“En los lugares donde estamos jugando ha habido agua. Ayer, en sóftbol, y hoy, con el torneo de voleiplaya, había agua. De momento, no nos hemos visto afectados y las Justas han transcurrido sin problemas”, resaltó Sosa vía telefónica.

“Yo he estado con el administrador de la ciudad, y he estado en contacto constante con el alcalde (interino). Tenemos agua (en los lugares donde se celebran eventos), no hemos tenido ese problema (de falta de agua) y no he recibido un comunicado (en referencia al escrito difundido por Ramos Ruiz. Los veo (a los funcionarios del Municipio) y nos hablamos múltiples veces durante el día”, añadió Sosa.

El presidente de la LAI indicó que el evento de natación se celebrará el próximo lunes en el Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y dicho complejo se ubica en el barrio Miradero. No obstante, Sosa dijo que no espera confrontar problemas con el suministro de agua. Carlo Acosta indicó que las reparaciones a la línea que suple a la planta de Miradero deben completarse para la noche de este viernes, por lo que el servicio debe regresar a la normalidad para la mañana o tarde del sábado.

“El evento de natación es el lunes, y lo que queda cerca del barrio Miradero es el Colegio (RUM). El fútbol se jugó en Añasco, donde no hubo problemas, y con el sóftbol, que se jugó en Manantiales, tampoco hubo problemas de agua allí. Mañana volvemos al voleiplaya, pero en la playa no ha habido problemas, gracias a Dios. No hemos experimentado problemas por esta situación con el agua”, enfatizó Sosa.

El Festival Deportivo de la LAI culminará el 29 de abril. Mayagüez también albergará las Justas de Atletismo de este año y del 2024.