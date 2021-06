Aunque LUMA Energy reafirmó que restableció el servicio energético “a los clientes directamente afectados” por el incendio en un transformador de la subestación eléctrica de Monacillos en Río Piedras, más de una docena de alcaldes se quejaban por tener aún miles de residentes a oscuras, algunos de ellos desde antes de que se suscitara esa emergencia.

Los alcaldes entrevistados se quejaron de la lentitud en la respuesta de LUMA Energy, falta de personal experimentado y de un centro de llamadas inefectivo con el que la gente no logra comunicación.

El alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos, indicó que, al igual que su homólogo de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, tuvo que emitir una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia y comenzar a “patrullar” las zonas sin luz de su pueblo para identificárselas al personal de LUMA.

“La Autoridad (de Energía Eléctrica) era más responsiva que LUMA hasta el día 26 de mayo. El día 26 (de mayo) la cosa se complicó. El ‘call center’ (centro de llamadas) de LUMA es un desastre, inexistente”, dijo el alcalde que tiene a familias del barrio Quebrada sin luz.

El alcalde de Isabela dijo que el sábado, con brigadas privadas que contrató el ayuntamiento, lograron energizar la mayoría de las casas que estaban sin luz antes y después del incendio en Monacillos.

“Todavía tengo unas averías bien grandes de una línea primaria que hoy LUMA vino a atender. Son casi 1,000 familias entre Arenales Bajos y Arenales Altos y varios hogares de ancianos. Me dijeron que solo trabajan ocho horas diarias”, precisó Méndez.

Dijo que hoy se dedicará a la “segunda fase” de su declaración de emergencia para otorgar vales de $100 a las familias que perdieron alimentos o medicamentos a causa de la ausencia del servicio energético.

Los alcaldes de Guánica y de Barceloneta, Ismael “Titi” Rodríguez y Wanda Soler, respectivamente se quejaron de la “lentitud” de LUMA para atender varios sectores de sus pueblos que aún estaban sin luz.

Hoy, LUMA Energy se limitó a enviar el mismo comunicado emitido el sábado en el que el presidente de la empresa, Wayne Stensby, dice: “Pudimos estabilizar el sistema de forma segura y hacer reparaciones temporeras para restablecer el servicio lo más pronto posible”.

Sin embargo, el asesor en asuntos externos de LUMA, José Pérez, explicó que el restablecimiento al que se refieren es en las líneas afectadas por el incendio.

“Lo que ocurre es que, en efecto, a causa del incendio que ocurrió en Monacillos, se afectaron 900,000 clientes. Ayer, se logró energizar el 100% de lo que se afectó. Eso no implica que el 100% de las personas afectadas tengan el servicio debido a que a pesar de que se energizó el 100% de las líneas que salen de Monacillo, las líneas que llegan a los hogares y los comercios pudiesen estar afectadas”, dijo el abogado.

“Las casas que no están energizadas no es porque la línea no estuviera energizada, sino que en esa línea de casas hay algún machete o fusible que se cayó”, agregó.

Al cierre de esta edición, Reyes no proveyó, aunque se solicitó, la cantidad de clientes sin servicio ya sea a causa del incendio o previo a ese incidente.

Preguntado sobre cuándo el 100% de los clientes de LUMA tendría restablecido el servicio, Pérez dijo: “Es que sería irresponsable que diga que en una hora se va a reestablecer. Esa sería la aspiración mía. No te puedo dar una hora, un día... una fecha exacta porque si incumplo, entonces... Sí, LUMA está comprometida con resolver la situación del sistema de energía de Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo”.

El alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, expresó que habló con Stensby, y le dejó saber que “tiene que mejorar”.

“Le di varios consejos. Uno de ellos va dirigido a eso, a que tenían que mejorar la comunicación con los alcaldes y el tiempo de respuesta a las querellas”, indicó Pérez, cuyo municipio tiene áreas aún sin luz aunque ya fueron reportadas.

Pérez y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, coincidieron -en entrevistas separadas- en que, de ocurrir un huracán, habría mayores problemas.

“Ahora mismo, como estamos, sería fatal. No estamos preparados. Sería peor. Ahora mismo, no hay brigadas. No creo que LUMA tenga la capacidad para poder enfrentar un fenómeno atmosférico”, dijo Hernández Ortiz, quien es alcalde de Villalba.

Hernández Ortiz agregó que en su municipio tiene diez familias sin luz a causa de la caída de un poste, un suceso ocurrido tras la llegada de LUMA el pasado 1 de junio.

✉ Email Un incendio en la subestación de distribución de energía de Monacillos en San Juan, el jueves 10 de junio de 2021, dejó sin servicio eléctrico a múltiples abonados del área metropolitana y pueblos limítrofes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Ante la situación, LUMA Energy informó que “se está evaluando la situación y trabajando para restablecer el sistema”. (Xavier J. Araújo Berríos)

El incendio se registró poco después de las 6:00 p.m. (Xavier J. Araújo Berríos)

El Negociado de Bomberos inmediatamente se movilizó al lugar. (Xavier J. Araújo Berríos)

Según mensajes en las redes sociales y vídeos publicados, parte de la instalación que distribuye la electricidad de varias líneas principales se prendió en fuego. (Xavier J. Araújo Berríos)

Usuarios en las redes reportaron que no había luz en San Juan, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Gurabo, Trujillo Alto, Corozal, Las Piedras, Caguas, San Lorenzo, Yauco, Loíza y Río Grande, entre otros municipios. (Xavier J. Araújo Berríos)

También se reportan personas sin luz desde Morovis, Canóvanas, Humacao y Toa Alta. (Xavier J. Araújo Berríos)

No se reportaron heridos. (Xavier J. Araújo Berríos)

LUMA Energy fue el consorcio que asumió el pasado 1 de junio la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país. (Cesar Silva/ Suministrada)

10 de Junio Santurce PR ave ave Ponce de Leon semaforos apagados por el apagon causado en la estacion de monacillos barriada de trastalleres david.villafane@gfrmedia.com (David Villafañe Ramos)

10 de Junio Santurce PR ave ave Ponce de Leon semaforos apagados por el apagon causado en la estacion de monacillos area de Hato rey desde santurce david.villafane@gfrmedia.com (David Villafañe Ramos)

El incidente provocó, al menos en el área metro, que las personas llenaran las gasolineras. (David Villafañe Ramos)

Estación de gasolina en la avenida Roosevelt, San Juan. (David Villafañe Ramos)

Ismael Pantojas recoge gasolina. (David Villafañe Ramos)

Así se observó la zona de Trastalleres en Santurce. (David Villafañe Ramos)

Raisa Pagán residente de la sexta sección de Levittown se las ingenia para sobrellevar la noche del apagón generado tras la explosión en Monacillos. (Xavier García)

Tras el evento, LUMA indicó que el servicio se restablecería en las "próximas horas". (David Villafañe Ramos)

“Me preocupa no solo el día a día, sino qué van a hacer con esos casos que requieren un cambio de un poste o un transformador, que son problemas más técnicos porque lo que tengo entendido es que usan todas las brigadas para el diario y las críticas del servicio al cliente son constantes. En servicio al cliente, no contestan”, aseguró.

Cuestionó cómo se vendió la entrada de LUMA Energy como un asunto que requeriría menos intervención de los alcaldes, pero “ha sido peor. Hemos tenido que estar atendiendo más casos”.

El alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín Flores, recalcó que tiene buena comunicación con el enlace de LUMA Energy en su pueblo, pero eso no se traduce en acción o efectividad.

“Antes, aunque había apagones, no se estaban dando de manera constante como se ha visto en las últimas semanas. Tengo comunidades que llevan ocho días sin servicio y están dentro de los días que LUMA asumió la distribución del sistema eléctrico. La comunidad Susúa tiene un bolsillo que lleva ya siete días sin servicio”, afirmó.

Además, dijo que hay un disloque porque la respuesta a Sabana Grande “normalmente la tenía la división técnica en San Germán hasta (la llegada de) LUMA”. “Ahora, los servicios los están realizando a través de la oficina de Ponce y no conocen la infraestructura de Sabana Grande”, añadió.

Hoy, también estaban sin luz varios sectores de Morovis, Aguada, Naranjito, Maricao, Ponce y Dorado, constató este medio.