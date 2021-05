Alexis Joel Hernández, un estudiante de Medicina puertorriqueño que sufrió quemaduras muy graves en México, lamentó la falta de apoyo del gobierno de la isla para afrontar el pago de una factura médica de $1.7 millones que le reclaman por el tratamiento recibido.

“A pesar de las promesas, el Gobierno de Puerto Rico no ha hecho nada para ayudarme. Ya estoy cansado de revivir la situación de la deuda, para que al final no pase nada”, dijo Hernández en unas declaraciones que este martes se reflejan en su cuenta de la red social de Twitter.

“Por más que intento superarlo, la injusticia de parte de First Medical -una aseguradora- y el abuso que el Gobierno Federal (de Estados Unidos) tiene conmigo no me lo permite. Ya no aguanto más este deterioro mental. Alguien que me ayude. ¿Tan malo he sido para que me paguen así?”, subrayó el que fuera hasta el accidente estudiante de Medicina en México.

La vida de Hernández cambió radicalmente un 19 de enero de 2019, cuando antes de comenzar sus estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara fue víctima de un accidente gravísimo al intentar encender un calentador en su apartamento.

Un escape de gas provocó una explosión que le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de su cuerpo.

Pero eso no fue nada comparado con lo que el puertorriqueño iba a sufrir de ahí en adelante.

“Si el calentador hubiese estado dentro del apartamento, no sobrevivía”, rememoró el estudiante a Efe en una entrevista el pasado mes de abril.

Una vez fue atendido, las autoridades locales estimaron que el hospital de México no estaba preparado para tratar un caso de tanta gravedad, por lo que recomendaron su traslado.

El joven fue trasladado al hospital militar Brooke Army Medical Center en San Antonio (Texas) para recibir un tratamiento adecuado.

A pesar de los esfuerzos de sus progenitores para que fuera trasladado a Puerto Rico se determinó que el de San Antonio era el más cercano y adecuado, por lo que el Departamento de Salud de la isla, a través del gobierno local, se responsabilizó de los trámites.

Hernández estuvo ingresado en el centro sanitario siete meses hasta que regresó a Puerto Rico, periodo en el que fue operado en 19 ocasiones.

Una vez en Puerto Rico, en diciembre de 2020, recibió la millonaria factura por sus tratamientos.

El hospital le propuso que abonara $35,000 dólares durante tres años, por lo que le recomendó contactar con su seguro médico, First Medical, que, sin embargo, rechazó hacerse cargo.

Hernández está cansado de pedir ayuda a unos y a otros -lo que le ha provocado problemas mentales- y espera que de una vez alguien en el Gobierno federal o local se haga cargo de su deuda.