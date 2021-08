Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) añadió a Puerto Rico y otros seis destinos como lugares en nivel 4, el más alto en riesgo de COVID-19 para viajeros.

Según los CDC, las personas deben evitar viajar a destinos en este nivel.

En el caso de Puerto Rico, la recomendación es que antes de viajar a la isla, se tenga completada la vacunación contra el coronavirus, además de seguir los protocolos requeridos en Puerto Rico, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

CNN reporta que, además de Puerto Rico, los CDC añadieron a ese nivel Azerbaiyán, Estonia, Guam, Suiza, Macedonia del Norte y Santa Lucía.

Las recomendaciones generales de los CDC para toda persona vacunada completamente que decida viajar es a usar mascarilla todo el tiempo durante el vuelo o mientras esté dentro de cualquier método de transporte público. Luego del viaje, se aconseja que el viajero monitoree para posibles síntomas y que de desarrollar señales de infección, haga aislamiento y se realice una prueba para confirmar si tiene el virus.

Mientras, aquellos que aún no se vacunan y tienen que viajar, la recomendación es hacerse una prueba de uno a tres días antes del viaje. También se aconseja lavarse las manos constantemente y usar desinfectante.

Se deben realizar una prueba de COVID-19 de 3 a 5 días del regreso y hacer cuarentena por siete días. De no realizarse la prueba, la recomendación es que la cuarentena sea de 10 días.

Al igual que aquellos completamente inoculados, los no vacunados deben usar mascarillas en transporte público, mientras que recomienda evitar sitios aglomerados y mantener distancia de aquellos que no forman parte del viaje.

Según los CDC, los criterios principales que se usan para determinar el nivel de aviso para destinos con poblaciones de más de 100,000 habitantes son dos: tasa de incidencia (cantidad acumulada de casos nuevos en los últimos 28 días por cada 100,000 habitantes) y la trayectoria de los casos nuevos (¿la cantidad diaria de casos nuevos aumentó, disminuyó o se mantuvo estable en los últimos 28 días?).

En el criterio de incidencia, se considera nivel 4 más de 500 casos durante los últimos 28 días.

De igual forma, hay criterios secundarios.

“La cantidad de casos notificados y las tasas de incidencia dependen de la capacidad de realización de pruebas de detección. Los CDC evalúan la capacidad de realización de pruebas de detección mediante dos parámetros de medición de criterios secundarios: índice de pruebas de detección en la población y relación pruebas-casos. La tasa de pruebas de detección en la población es la cantidad de pruebas realizadas por cada 100,000 personas en un periodo de 28 días. La relación pruebas-casos es la cantidad de pruebas realizadas por cada caso notificado en el mismo periodo de 28 días. Los datos de las pruebas se obtienen de diferentes fuentes, incluidas Our World in Data, Foundation for Innovative Diagnostics, los departamentos de salud territoriales y los ministerios de salud de cada país”, lee la página web de los CDC.

Puerto Rico amaneció hoy, lunes, con seis nuevas muertes atribuidas al COVID-19, aumentando a 245 el total de decesos reportados en lo que va del mes de agosto, según datos del Departamento de Salud.

Los decesos ocurrieron entre los días 26 y 29 de agosto, en las regiones de Arecibo, Fajardo y Mayagüez. Según Salud, el promedio diario de defunciones por el coronavirus SARS-Cov-2 en la pasada semana es de siete.

En la isla han fallecido 2,832 por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. El grupo de edad con más muertes es el de 80 años o más (905), seguido por el de 70 a 79 años (752).

Mientras, Salud reportó 493 hospitalizados por el virus, lo que supone cinco pacientes más en las pasadas 24 horas.

Los hospitalizados se dividen en 462 adultos y 31 menores de edad. Entre los adultos se encuentran 113 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 90 conectados a un ventilador. Ningún paciente pediátrico está en intensivo.

Según los datos diarios compartidos por Salud, la cifra más alta de hospitalizados por coronavirus en lo que va de año se registró el pasado 27 de abril, con 558. Sin embargo, el récord máximo de pacientes continúa siendo de 657, reportado el 10 de diciembre de 2020.

Los hospitales cuentan al día de hoy con 180 camas de intensivo y 837 respiradores artificiales para adultos. También hay disponibles 48 camas de intensivo y 116 respiradores artificiales para menores.

La tasa de positividad del virus en Puerto Rico bajó de 10.2% a 9.9%, según el portal del profesor en bioestadísticas de la Universidad de Harvard Rafael Irizarry.

Por otro lado, el promedio diario de casos positivos confirmados es de 372, con 141,533 contagios acumulados; mientras que el promedio en casos probables es 290, con 28,684 positivos. Salud incluyó en el promedio los resultados de muestras tomadas entre el 14 al 28 de agosto.

En Puerto Rico se han vacunado 2,316,820 mayores de 12 años con al menos una dosis. De estos, 2,001,769 están completamente inoculados contra el virus. El 81.3% de las personas aptas de 12 años o más tiene al menos una dosis.