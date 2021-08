El número de casos de COVID-19 reportados en el Departamento de Educación desde que inició el semestre escolar se elevó a por lo menos 293, de los cuales 209 positivos corresponden a estudiantes y 84 a empleados y contratistas en las escuelas.

La agencia sostuvo en declaraciones a este medio que los 209 casos de estudiantes representan un .12% de los 172 mil alumnos que se han presentado en las escuelas, que a su vez representan un 66% de la matrícula total. Mientras, los 84 casos de empleados y contratistas representan un .23% de un total de 36,100.

Asimismo, del total de contagios, precisó que unos 106 corresponden a personas vacunadas contra el COVID-19 y 187 no vacunados. La agencia no informó sobre el estado de salud, pero aseguró que los casos no responden a brotes dentro de los planteles y que la mayoría corresponden a contagios familiares.

Entre los contagios de estudiantes, 168 son menores de 12 años, para los cuales no hay todavía una vacuna autorizada, mientras que 41 son mayores de 12 años, que por requisito de Educación deben estar vacunados contra el coronavirus. Según datos provistos por Educación a El Nuevo Día, un 0.3% de los alumnos no se ha vacunado por excepción religiosa, mientras que un 0.7% no se ha vacunado por excepción médica. La información provista se desprende de los informes diarios que completa el personal de las escuelas, con datos hasta este lunes, 30 de agosto, al mediodía.

El pasado domingo, luego que Educación reportara positivos en los primeros días de clase, el secretario interino de Educación Eliezer Ramos indicó que había conversaciones activas para realizar enmiendas a la Guía para la prevención de COVID-19 en las escuelas de kindergarten a grado 12. El secretario mencionó, por ejemplo, “el tema de levantar señales desde la entrada escolar. Sí hay un niño enfermo no debe llegar al plantel”, subrayó entonces. También dijo que se discutían enmiendas relacionadas a la cuarentena al detectar casos en las escuelas.

En esa dirección, el secretario de Salud, Carlos Mellado, anticipó este lunes en un aparte con este medio que enmendaría las guías durante el día de hoy con el fin de establecer que en caso de contacto con un caso positivo al virus -sea un estudiante o personal docente del centro educativo- debe hacer cuarentena.

En un aparte con El Nuevo Día, Mellado precisó que si se trata de una persona vacunada que haya tenido contacto con otra contagiada, deberá guardar cuarentena por cinco días y luego hacerse la prueba para saber si fue contagiado.

Si la persona no está vacunada, debe hacer cuarentena por siete días, indicó el secretario en una conferencia de prensa junto al gobernador Pedro Pierluisi en la que se dieron a conocer medidas más restrictivas para atajar el alza en la pandemia.

“En el pasado, se sabía que si había un maestro o un empleado docente que estaba vacunado, no se enviaba a cuarentena, pero en este momento sí lo estamos enviando. Se le hace la prueba al quinto día y con los estudiantes lo mismo. Si está negativa (la prueba), no hay problema”, explicó Mellado.

En sus recomendaciones más recientes tanto a Mellado como al gobernador Pedro Pierluisi, la Coalición Científica apoyó el que en el entorno comunitario de las escuelas se exija vacunación a quien cualifique para vacunación. Por entorno comunitario, explicó el grupo, no se refieren solo empleados y maestros, sino también los familiares en contacto con los niños y los miembros de sus unidades familiares.

“Recomendamos la vacunación entre todos los familiares de los estudiantes, sobre todo a los que no están vacunados. Además, promovemos la vacunación a las unidades familiares que forman parte de las comunidades escolares, en particular aquellas en contacto con niños menores de 12 años, quienes aún no cualifican para vacunación”, sostuvo Luis Nieves Garrastegui, neumólogo y miembro de la Coalición.

Asimismo, el grupo de científicos sugirió al gobierno intensificar los esfuerzos de pruebas aleatorias de COVID-19 en las escuelas, en particular durante este repunte. “Además de pruebas aleatorias, recomendamos el uso de sistemas automatizados de alerta. Entendemos que el BioPortal en el Departamento de Salud es una herramienta muy importante en el proceso de identificar casos, pero reconocemos que las escuelas y el Departamento de Educación tienen la oportunidad de establecer sistemas, adicionales al BioPortal, de reporte de contagios que respondan con inclusive mayor celeridad una vez se identifiquen los casos y se reporten al Departamento de Salud para investigación de contactos,” apuntó Nieves Garrastegui.