Aunque validaron las nuevas medidas ante el COVID-19 anunciadas por el gobernador Pedro Pierluisi, un grupo de salubristas entrevistados por este medio calificaron como insuficientes las acciones, al sostener que la orden ejecutiva que entra en vigor el 2 de septiembre no atendió todos los escenarios de riesgo en medio del actual repunte protagonizado por la variante delta.

“Me parecen insuficientes, me parecen muy tímidas, pero él (Pierluisi) es el Ejecutivo, le toca tomar las decisiones que entienda correctas y también asumir la responsabilidad de las consecuencias”, subrayó la exepidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez.

La doctora sostuvo que, además de las medidas que anunció el gobernador, es necesario limitar la cantidad de personas que pueden asistir a lugares cerrados, donde la ventilación es limitada. También enfatizó que hay que “implementar el distanciamiento físico, y eso significa reglas específicas para los sitios donde se recibe público”.

Rodríguez también lamentó que el gobernador no haya anunciado medidas adicionales específicas para los planteles escolares, que iniciaron clases presenciales el 18 de agosto. “Las escuelas pueden ser una bomba de tiempo”, apuntó.

Pierluisi anunció este lunes que, a partir del 2 de septiembre, deberán cerrar de medianoche a 5:00 de la madrugada todo lugar privado que atiende público. Durante ese mismo periodo se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Es decir, habrá Ley Seca por cinco horas diarias.

Asimismo, ordenó -mediante el decreto 2021-065- el uso de mascarillas en todo lugar cerrado y en lugares abiertos en los que haya una aglomeración de 50 personas o más. Las mascarillas KN-95 o N-95 serán requisito en el personal clínico de hospitales. La orden ejecutiva cancela o prohíbe las cirugías electivas, de acuerdo al criterio de los médicos.

La orden ejecutiva también prohíbe “pegar o amarrar” embarcaciones marítimas en las playas, cayos e islotes a menos de 100 pies de la orilla, con excepción del uso de boyas de amarre o “moorings”.

El infectólogo Miguel Colón, por su parte, calificó como adecuada la determinación de cierre de establecimientos a la medianoche, y explicó las razones. “El problema es que el grupo de personas que está afuera de medianoche a cinco de la mañana es el de 20 a 40 años, que es el grupo con menos vacunación y que más se está infectando con delta”, sostuvo. “Si ellos no están dispuestos por su cuenta a limitarse, hay que forzarlos”.

Pero el doctor también advirtió que medidas como requerir el uso de mascarilla en lugares abiertos en los que haya una aglomeración de 50 personas o más, resultan insuficientes si no hay rigor en los espacios cerrados, que son contextos de mayor riesgo. Colón enfatizó que esperaba medidas para controlar la aglomeración de personas en eventos como conciertos.

“[Pierluisi] no controló los conciertos, eso me preocupa. Veinte mil personas en el ‘Choliseo’ cantando y gritando, es un desastre, es una invitación a un desastre, porque todo el mundo se quita la mascarilla en un concierto”, señaló Colón. “No veo que el uso de mascarillas haga alguna diferencia en un lugar abierto. No veo cómo va a cambia nada allí”.

Las medidas que anunció el gobernador también parecen ser limitadas frente a las recomendaciones que le hizo la Coalición Científica, principalmente en cuanto a limitar las aglomeraciones de personas vacunadas y no vacunadas y promover el distanciamiento, sobre todo en contextos donde no se sepa el estado de vacunación de las personas.

Para disminuir contagios a nivel comunitario, los científicos destacaron que es importante limitar aglomeraciones y promover el distanciamiento, sobre todo en contextos donde no se sepa el estado de vacunación de las personas, pero no necesariamente limitándose a esos escenarios. “Aunque en menor riesgo, las personas vacunadas pudiesen transmitir el virus debido a la alta carga viral que produce la infección con variantes como la Delta”, explicó Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición.

El grupo, que recomendó restricciones en horarios comerciales y en horarios de venta de bebidas alcohólicas, también enfatizó en la implementación de medidas a corto plazo para limitar contextos de riesgo. “Entiéndase como contextos de riesgo aquellas actividades sociales que promuevan aglomeraciones de personas vacunadas y no vacunadas, actividades donde no se use mascarilla (sobre todo en espacios cerrados) o donde sea difícil verificar el estado de vacunación entre los participantes”, sostuvo la Coalición mediante un comunicado.

El gobernador y el secretario de Salud, Carlos Mellado, han apostado a la vacunación como estrategia principal para frenar los efectos de la pandemia en Puerto Rico. Sin embargo, ante el repunte y la variante delta, “habrá contextos donde medidas adicionales a la vacunación serán necesarias para disminuir hospitalizaciones y proteger vidas. Estamos en este momento en ese contexto, donde la ocupación de capacidad hospitalaria por pacientes de COVID es muy alta y hemos alcanzado un promedio de sobre diez muertes diarias en las pasadas semanas”, añadió el doctor Lemuel Martínez, infectólogo y miembro de la Coalición.

La Coalición apoyó, además, el que en el entorno comunitario de las escuelas se exija vacunación a quien cualifique para vacunación. Por entorno comunitario, explicó el grupo, no se refieren solo empleados y maestros, sino también los familiares en contacto con los niños y los miembros de sus unidades familiares.

“Recomendamos la vacunación entre todos los familiares de los estudiantes, sobre todo a los que no están vacunados. Además, promovemos la vacunación a las unidades familiares que forman parte de las comunidades escolares, en particular aquellas en contacto con niños menores de 12 años, quienes aún no cualifican para vacunación”, sostuvo Luis Nieves Garrastegui, neumólogo y miembro de la Coalición.

Asimismo, sugirieron al gobierno intensificar los esfuerzos de pruebas aleatorias de COVID-19 en las escuelas, en particular durante este repunte. “Además de pruebas aleatorias, recomendamos el uso de sistemas automatizados de alerta. Entendemos que el BioPortal en el Departamento de Salud es una herramienta muy importante en el proceso de identificar casos, pero reconocemos que las escuelas y el Departamento de Educación tienen la oportunidad de establecer sistemas, adicionales al BioPortal, de reporte de contagios que respondan con inclusive mayor celeridad una vez se identifiquen los casos y se reporten al Departamento de Salud para investigación de contactos,” apuntó Nieves Garrastegui.