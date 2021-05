Hasta el 27 de abril, el Departamento de la Familia había recibido 4,667 referidos de maltrato infantil a través de la línea de emergencia, reveló hoy la secretaria designada, Carmen Ana González Magaz.

A pesar de que la funcionaria no pudo precisar con estadísticas si, en efecto, la emergencia declarada por el COVID-19 ha provocado un alza en el número de querellas de maltrato, así como en otras instancias, González Magaz afirmó que todo parece indicar que sí.

“No me atrevería a darte una estadística específica porque realmente tenemos que considerar que con la poca visibilidad y, pues, con nuestras víctimas de violencia de género y los menores confinados en sus hogares se ha perdido esa visibilidad e inclusive ese referido que podamos intervenir. Pero, ciertamente, yo entendería que sí, que ha aumentado los casos de maltrato”, dijo.

Los referidos que llegan ante la agencia han sido impactados indudablemente por el cierre de escuelas y de centros de trabajo, ya que muchas de estas sospechas llegan a través de los trabajadores sociales destacados en los planteles.

Mientras, reveló, que se acogieron otras 3,626 querellas relacionadas con posible abuso a adultos mayores. “Reconocemos que la población de adultos mayores está en aumento, tienen unas necesidades apremiantes y se están jubilando desde mucho antes”, señaló.

Las expresiones de González Magaz surgieron durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos del Senado que hoy evaluó su designación. Ante los legisladores afirmó que una de sus prioridades es atender las necesidades de los adultos mayores, un sector que representa el 25% de la población de la isla.

Entre los programas dirigidos a este grupo de adultos mayores está el de “Auxiliares en el Hogar”, del cual –a marzo del 2021- se benefician 1,319 participantes. También está el “Commodities Food”, el cual provee alimentos una vez al mes a personas mayores de 60 años que residen bajo el nivel de pobreza.

Abordada sobre la necesidad de trabajadores sociales, la funcionaria indicó que actualmente la Administración de Familias y Niños (ADFAN) cuenta con 879 profesionales en esta área, pero reconoció que requieren de la contratación de unos 200 adicionales en vías de atender los casos ante su consideración con más premura y elevar en el nivel de los servicios que ofrecen.

“Siempre necesitamos más recursos, necesitamos trabajar de manera colaborativa, no tan solo nosotros como Departamento con nuestro equipo sino también con las comunidades, los municipios y las organizaciones que brinda servicios directos”, expresó.

En cuanto a los menores bajo la custodia del Departamento de la Familia, Magaz González dijo que al 31 de marzo de 2021 había 410 niños con plan de adopción. Aseveró que continúan esfuerzos para promover la búsqueda de hogares para los niños más grandes. “Estamos pendientes todo el tiempo al plan de adopción y en comunicación con la Administración de Tribunales para que estos procesos se den más pronto y se pueda incentivar ese proceso de adopción”, señaló.

Ante el ojo del Senado

La vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos del Senado, Gretchen Hau, se mostró complacida con las respuestas de la designada, pero indicó que le faltó especificidad en algunas estadísticas como los referidos recibidos de posible maltrato en hogares de adultos mayores.

“Todo está bajo juicio y también hay que ver el informe que pueda presentar la Comisión. Son cosas que uno se lleva, así que puede ser un factor (que tome en consideración para emitir mi voto), pero no es solo ese dato que no está el que me hará inclinarme a favor o en contra”, anticipó.

Señaló, además, que la ejecución de González Magaz como presidenta del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) - creado a través de la declaración de estado de emergencia por la violencia machista que recibe el país- será tomado en consideración a la hora de pasar juicio sobre las capacidades de la nominada.

“Para mí una cosa va atada de la otra y pienso que es importante como va a ejecutar con el comité PARE. No hay duda que estamos en un momento histórico y triste para el país y tenemos que llevar de la mano lo que es el Departamento de la Familia y lo que es PARE”, afirmó.

González Magaz, por su parte, se expresó confiada de que le llevó un mensaje de compromiso a los legisladores y se mostró complacida con las intervenciones de los legisladores. “Me parece que los senadores de forma muy puntual establecieron la importancia de lo que es trabajar con la violencia de género y darle prioridad a que nuestras mujeres y nuestras familias y nuestros menores estén seguros en todo momento”, comentó.

“Si el Senado tiene a bien brindarme su consentimiento, sepan que continuaré trabajando por el bienestar de nuestras familias y personas más necesitadas como he hecho desde que ocupé el cargo”, puntualizó la funcionaria.

Por su parte, Boys and Girls Club, a través de su presidenta Nilda R. Morales, recomendó la designación de González Magaz. “Nos ha demostrado ser un servidor público de primer orden, nos da esperanza y tranquilidad que una profesional con un corazón noble y sensible para las poblaciones más vulnerables como a la que servimos esté al frente de la agencia”, señaló Morales.