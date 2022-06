Con la presencia de la subvariante de ómicron BA.4 en Puerto Rico, y la posibilidad de que se confirmen casos de la BA.5, es necesario que la población siga protegiéndose, pues dentro del actual repunte se han notado reinfecciones o personas contagiadas en más de una ocasión con COVID-19, aunque muchas no se enteran y siguen la transmisión.

“Muchas pruebas caseras (de antígeno) salen negativo (al virus erróneamente). A menos que la persona tenga síntomas de congestión nasal, es posible que la de antígeno no sea la mejor forma de detectar el COVID”, advirtió el doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública.

El bioquímico reiteró que la “prueba de oro” para detectar el virus sigue siendo la diagnóstica molecular (PCR).

Reiteró que hay confusión sobre la cuarentena de casos positivos y por exposición al virus, lo que dependerá de si la persona está vacunada.

Un vacunado expuesto al virus no tiene que hacer cuarentena, sino monitorear síntomas y, al quinto día, hacerse la prueba, explicó. Agregó que, de no estar vacunado, la cuarentena es de cinco días, haciéndose la prueba el último. Casos positivos no vacunados deben estar en aislamiento 10 días, mientras que en casos positivos sin síntomas el aislamiento es de cinco días y, en positivos con síntomas, siete. Todo dependerá del comienzo de síntomas o de la prueba.

“En todo el mundo, siempre las medidas salubristas han estado tarde. No es sálvense quien pueda, podemos prevenir cosas”, expresó, al insistir en el uso de mascarillas.