La excirujana general de Estados Unidos, Antonia Coello de Novello, recomendó este martes un cierre de 30 días para aquellos establecimientos cerrados, que aglomeran personas y no permiten el distanciamiento de seis pies, de manera que se pueda contener el repunte de casos de COVID-19 en Puerto Rico.

De acuerdo con la exfuncionaria federal, 21 estados de Estados Unidos están ajustando sus reaperturas económicas para hacer frente a los nuevos infectados.

“Las recomendaciones de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) dicen que en el cualquier lugar donde hayan espacios cerrados con ventilación que circula y no se cambia, un lugar donde haya mucho conglomeración de gente y un lugar donde no se pueda mantener el distanciamiento de seis pies, son los espacios donde se tiene que considerar cerrar nuevamente para estar seguro de que el virus se mantenga bajo control”, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Precisó que, por ejemplo, uno de los establecimientos que deben cesar operaciones son los bares.

“Hay que cerrar los bares por sencilla razón de que los jóvenes se están infectando por esa actitud de infalibilidad y de que ya no están en riesgo. Cierto, su sintomatología es menor, pero no si tienen una comorbilidad porque muchos pueden ser asmáticos y diabéticos”, subrayó al describir que quienes asistenten a estos lugares no usan la masacarilla.

De acuerdo con los datos del Departamento de Salud, de los 2,904 casos confirmados de COVID-19, 493 corresponden a personas entre los 20 a 29 años y 495 a pacientes entre los 30 a 39 años. La isla sumó hoy también 7,219 casos positivos probables, 169 muertes y 206 personas hospitalizadas por el virus.

Coello de Novello explicó que el cierre de negocios no debe ser por más de 30 días, ya que, según ella, este periodo de tiempo sería suficiente para evaluar el impacto del repunte de COVID-19 y manejar los próximos días festivos, como el 25 de julio, Día de la Constitución del Estado Libre Asociado.

“Estoy segura que es importante mantener la visión de unir lo económico junto con la salud y dependendiendo de cómo suban los números, va a ser la que vamos a utilizar”, señaló.

La exfuncionaria indicó también que la Guardia Nacional debe arreciar la realización de pruebas de COVID-19 en los hogares de adultos mayores, así como el control del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Para entrar a Puerto Rico será obligatorio presentar desde mañana un resultado negativo de prueba molecular del virus. En caso de que el pasajero no la tenga, deberá guardar una cuarentena de 14 días y realizarse la prueba en la isla.