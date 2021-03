La Asociación de Maestros lamentó hoy la desinformación y falta de organización que reina en el sistema educativo en medio del inicio de la enseñanza en modalidad híbrida, lo que ha provocado incertidumbre entre educadores, padres y estudiantes sobre si los planteles son seguros.

El presidente del organismo, Víctor Bonilla Sánchez, argumentó que estos problemas en el Departamento de Educación son los responsables de la baja asistencia de estudiantes que se reportó ayer en el primer día de clases presenciales para alumnos.

Bonilla Sánchez refutó la información brindada por Educación en torno a la cantidad de escuelas que realmente recibieron estudiantes ayer y aseguró que la asistencia a los salones de clases fue menor a la divulgada por la agencia.

“Entendemos que el Estado debió mover toda su maquinaria y poner todos los esfuerzos que han hecho en estas pocas escuelas que pudieron abrir ayer y sentarse con nosotros en la mesa para poder reabrirlas en agosto porque quiero informarles, escuchen bien el número, que fueron 38 escuelas de 95 (certificadas por el Departamento de Salud hasta el martes) las que abrieron, con una asistencia de 732 estudiantes”, expresó Bonilla Sánchez.

Mediante un comunicado de prensa circulado anoche, al borde de las 9:00 p.m., la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, indicó que habían reabierto 96 escuelas públicas y que 2,643 estudiantes llegaron a las aulas.

El líder magisterial explicó que los datos que posee la Asociación de Maestros fueron recopilados por los coordinadores regionales, quienes visitaron ayer cada uno de los planteles que recibió estudiantes.

De acuerdo con ese informe interino, en la región de Arecibo ayer abrieron cuatro escuelas, las cuales atendieron a 56 estudiantes. En la región de Bayamón abrieron cuatro escuelas y asistieron 58 estudiantes, mientras que en la región de Caguas reabrieron cinco escuelas y dijeron presente 141 estudiantes. En la región de Humacao, las 10 escuelas que reabrieron recibieron 177 estudiantes, y en Mayagüez llegaron 72 alumnos a las seis escuelas que dieron clases de forma presencial. En municipios que conforman la región de Ponce abrieron dos escuelas, las cuales recibieron 75 estudiantes, a la vez que en la región de San Juan reabrieron seis planteles, los cuales le dieron la bienvenida a 182 alumnos.

“Permea una incertidumbre, una inseguridad tanto en los maestros como en los padres y eso se reflejó en la poca asistencia ayer en el reinicio de las clases”, sostuvo Bonilla Sánchez. “Que un padre se entere a las 11:45 o a las 10:30 de la noche que le van a abrir una escuela al otro día... La inseguridad no va a dejar que ese padre sienta seguridad de enviar a su hijo”, añadió.

La secretaria general de la Asociación de Maestros Local Sindical, Grichelle Toledo, reiteró que el sindicato ha solicitado desde el 13 de enero ser parte de la mesa de trabajo en la cual se discute la reapertura de escuelas, pero sus reclamos no han sido atendidos.

Bonilla Sánchez señaló que en visitas a ocho escuelas públicas en los pasados días, identificaron dos que incumplían con las medidas establecidas en el protocolo del Departamento de Salud para poder reabrir. Estas situaciones se pudieron haber identificado antes si la organización magisterial fuera parte de la toma de decisión, argumento Toledo.

“Nosotros estamos, como unión, como organización que representa a los maestros, estamos disponibles para colaborar con miras de establecer un proceso seguro, salubre y estructurado para todas las comunidades escolares”, expresó la secretaria general.

Asimismo, Toledo hizo un llamado a la secretaria designada para derogar la directriz que permite que los directores escolares convoquen a maestros a acudir a trabajar a las escuelas de forma presencial aun cuando no atenderán estudiantes o hasta en municipios con niveles de transmisión altos de coronavirus.

“Los únicos miembros de la unidad apropiada magisterial que tienen que ser citados a trabajo son de kínder a tercero, de salones a tiempo completo de Educación Especial y de duodécimo grado de las escuelas que figuran en las listas de reapertura y que tienen una certificación preliminar del Departamento de Salud. Como dije, citar a maestros que su escuela no está en la lista de reapertura es una acción arbitraria y caprichosa, además de que coloca en riesgo la salud y seguridad de esos maestros”, sostuvo la líder sindical.

Aponte Santos defendió ayer que maestros sean citados a las escuelas a trabajar de forma presencial. Entre otras cosas, la secretaria designada indicó que los docentes pueden ayudar a acondicionar las escuelas para que estén listas en el momento de reabrir.

“No entendemos que un maestro tenga que ir a acondicionar una escuela. A mí me llevaron a un salón de kínder donde la maestra me dice que había excremento de ratón, orín de ratas...”, relató Toledo, al establecer una distinción entre la limpieza y desinfección de una escuela y la limpieza y decoración de un salón.

“Un maestro no tiene por que llegar a una escuela a pegar manguera y hacer este tipo de limpieza. Primero porque no tiene el equipo de seguridad. No es que los maestros nos negamos a trabajar, es que estamos solicitando que soy maestra de la sala de clases, cuando yo llego a mi sala de clases quiero encontrar una escuela, un salón de clases, en el que me pueda dedicar a lo que me corresponde, que es la labor académica”, añadió.