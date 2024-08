Asociación de Maestros detalla fallas detectadas en escuelas a horas del inicio de clases

Como pasa año tras año, las escuelas públicas del país no están 100% listas para recibir a estudiantes y personal escolar en este inicio del año escolar, validó la Asociación de Maestros mediante visitas a cientos de planteles escolares.

La organización magisterial corroboró que, en inspecciones a 395 de las 856 escuelas públicas, el 35.2% aún no han sido pintadas, 15.9% están en proceso de ser pintadas y en 47.9%, no se ha completado el sellado de techos.

Ya se fortalecieron las columnas cortas en el 69.1% de los planteles visitados, pero la tarea no ha comenzado en 20.5% y el otro 10.4% está en proceso, de acuerdo con los datos compartidos con El Nuevo Día .

“Hay unas áreas que las veo un poco mejor que el informe (del año) anterior, pero lo que puedo decir es que si yo fuera secretario, como líder dirigiendo una agencia, yo aspiraría a que el 100 por ciento de las escuelas estuvieran listas para el inicio escolar. Y no lo están” , manifestó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, en entrevista telefónica.

“Entendemos que hay unos contratos para mantenimiento, construcción, remodelación de las escuelas, pero todavía no podemos comprender que tengamos escuelas que no vayan a comenzar (el martes, como estaba previsto) y que no se haya avanzado la construcción de las columnas cortas, que llevamos tres años con esto”, agregó, al destacar que falta trabajo para que estén “completamente aptas” para recibir a empleados y estudiantes.