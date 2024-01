María Ortiz, maestra de Educación Especial, completó una maestría en 2017, con miras a adelantar no solo su preparación en el salón de clases, sino también obtener un mejor salario como docente.

No obstante, más de cuatro años después, Ortiz aún no ha podido activarse en el programa de carrera magisterial, bajo el Departamento de Educación, y desconoce con exactitud las razones para ser una de los más de 900 educadores que han recibido denegatorias a sus solicitudes para este año, reveló este jueves la Asociación de Maestros.

“Las negativas de la Oficina de Carrera Magisterial, ese email es genérico, no expresa dónde fallaste o qué error cometiste al ingresar tu solicitud, así que hay desconocimiento total de los maestros activos para someter esa solicitud sin errores y poder enmendarlos”, manifestó la maestra de la escuela Julián Marrero de Corozal.

Bajo la Ley de Carrera Magisterial, los docentes que completen grados académicos de maestrías o doctorados, y que cumplan con ciertos criterios en aras de adelantar su mejoramiento profesional, reciben aumentos salariales a medida que completan las etapas establecidas. El programa estuvo congelado durante varios años debido a los problemas fiscales del gobierno, pero se reactivó este cuatrienio.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, manifestó que existe un “caos” actualmente en Educación en torno a la evaluación de solicitudes de educadores para activarse o reactivarse en la carrera magisterial.

En una conferencia de prensa transmitida por redes sociales, Bonilla Sánchez sostuvo que hay cerca de 3,000 maestros en espera de respuesta a sus solicitudes o que han recibido denegatorias que no explican las razones para el rechazo. Entre estos, se destacan “cientos” de solicitudes correspondientes al año escolar 2014-2015, agregó el sindicalista.

Reclaman personal adicional

Las denegatorias sin mayores explicaciones y la alta cantidad de peticiones sin responder cobran mayor relevancia en este momento, debido a que los educadores tienen hasta el 31 de enero para solicitar un ajuste salarial, si cualifican para ello este año, indicó el secretario general de la Asociación de Maestros Local Sindical, Ángel Javier Pérez Hernández.

“El Departamento no puede seguir arrastrando los pies con este tema. Llevamos muchísimo tiempo solicitando que se asigne personal adicional a la Oficina de Carrera Magisterial para la evaluación de expedientes, para que se proceda con los pagos conforme ha sido ordenado y se emitan notificaciones adecuadas, entre otras alternativas. En esa oficina había tres empleados y solo asignaron uno más para evaluar cerca de 8,000 casos”, denunció Pérez Hernández.

De acuerdo con la Ley de Carrera Magisterial, un maestro recibiría el aumento salarial que le corresponde a partir del mes de septiembre para el año en que es elegible. Es decir, si recibiera una notificación en enero sobre su elegibilidad para una de las etapas bajo la carrera magisterial, el aumento lo vería en su cheque a partir de septiembre de 2024, explicó Pérez Hernández.

Los aumentos pueden ser de hasta $1,000, para los maestros con maestría que completan las cinco etapas requeridas, y de unos $2,200 para docentes con doctorado, indicó Pérez Hernández.

El representante legal de la Asociación de Maestros, Edgardo Pabón, señaló, por su parte, que evalúan todas las opciones, sin descartar la vía judicial, para lograr que Educación atienda los reclamos de los maestros.

“Si no tienen respuesta (a su solicitud de carrera magisterial), si no saben si están activos, si no saben si van a someter o si no van a someter, si no saben en qué fallaron, el año que viene cómo van a saber corregir sus documentos para poder advenir a los aumentos que por ley le corresponde a la carrera magisterial”, expuso Pabón.

Bonilla Sánchez hizo un llamado a las comisiones de Educación de la Cámara de Representantes y el Senado a investigar lo concerniente a la carrera magisterial.

“Hace más de tres años que estamos llevando este asunto, porque entendemos que es meritorio hacerle justicia al maestro, que por su propio peculio fue a la universidad, hizo valer la ley, estudió con préstamos, ha terminado los niveles y de acuerdo a cómo ustedes saben y el pueblo de Puerto Rico sabe, que, por varias leyes, no les han permitido tener sus aumentos”, expresó Bonilla Sánchez.

Educación evalúa 3,345 casos

Sobre las denuncias, la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, en una declaración escrita, informó que se encuentra en “una fase de evaluación de 3,345 planes de maestros para determinar su procedencia”. El número corresponde, según la funcionaria, a los educadores registrados en plataforma actualmente.

Además, la titular indicó que “simultáneamente se contestarán 1,538 reconsideraciones solicitadas mediante cartas, proporcionando explicaciones detalladas de las razones. De igual modo, se han contestado 179 querellas presentadas”.

“Es importante subrayar que existen procesos que deben cumplirse integralmente para que los pagos procedan y en todas nuestras reuniones con la Asociación de Maestros hemos compartido los detalles de dichos procesos”, aseguró.

Igualmente, enfatizó “en nuestro compromiso constante con el diálogo y la apertura para abordar las inquietudes de los maestros a través de la Asociación. De hecho, a petición nuestra, se han calendarizado reuniones recurrentes y nos sorprenden las denuncias de falta de atención a sus preocupaciones. Incluso, respondimos a una solicitud de la Asociación de Maestros ajustando la fecha de la última reunión programada debido a la ausencia de don Víctor Bonilla, quien estará de viaje”.

Detalló que, durante las reuniones con la Asociación de Maestros, “hemos recopilado preguntas y dudas frecuentes sobre el proceso y, en respuesta, hemos creado hojas informativas que abordan y aclaran todas las inquietudes planteadas.

Según Educación, hasta la fecha, ha desembolsado $14 millones en pagos a 7,269 docentes y ha reactivado a 2,771 educadores que tenían planes vencidos.