La Asociación de Maestros solicitó al Departamento de Educación posponer, por el momento, la implementación de un nuevo sistema para registrar la asistencia del personal docente ante cuestionamientos sobre su confiabilidad.

La secretaria general de la Asociación de Maestros Local Sindical, Grichelle Toledo, explicó que desde la semana pasada, maestros han recibido “reportes de incidencias” que detallan presuntas ausencias en días en que sí trabajaron y pueden evidenciar que poncharon a tiempo.

Estos informes de incidencia son generados automáticamente por el sistema que utilizan los maestros para ponchar al comenzar y terminar su día de trabajo, el cual fue recientemente renovado por el Departamento de Educación por directriz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Los maestros están recibiendo unos reportes y tengo casos de maestros que me dicen, ‘mira, me están diciendo que tengo tantas tardanzas, tantas horas que no trabajé, pero yo tengo las horas de ponche a las 8:00 a.m. y a las 3:00 p.m.’”, explicó Toledo.

PUBLICIDAD

“El reclamo nuestro estriba en que por años hemos estado denunciado que el sistema de registro de asistencia siempre ha sido inestable, ineficiente y siempre ha tenido muchos problemas”, sostuvo la líder magisterial. Su petición es tanto para el actual secretario, Eligio Hernández Pérez, como la secretaria designada, Elba Aponte Santos, quien presidió la Asociación hasta la semana pasada.

Ante los cambios, los maestros tendrían tres días laborables para reclamar de forma electrónica y presentar evidencia de cualquier inconsistencia.

Las incongruencias en las horas de trabajo podrían desembocar en un descuento de salario para los maestros, indicó Toledo, a la vez que provocaría que no acumulen los 40 días de vacaciones anuales a los cuales tienen derecho. De no acumular 40 días, en el receso de verano -la única ocasión al año en que los maestros pueden tomar vacaciones- no recibirían paga por el tiempo fuera del salón.

El mes pasado, la JSF ordenó la implementación de un nuevo sistema para reportar la asistencia del personal del Departamento de Educación, luego de identificar que la agencia había pagado $84.2 millones de más por más de una década a empleados y exempleados. Las nuevas políticas publicas deben estar en vigor para el 15 de diciembre, de acuerdo con el calendario de trabajo del ente federal.

En una comunicación escrita firmada ayer por el secretario de Educación se reconoce que el sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias (TAL) de la agencia ha presentado problemas en los pasados meses.

“La gran cantidad de solicitudes enviadas a los servidores del Sistema TAL presentaron situaciones y fallas en el sistema. Durante las últimas semanas, trabajamos con la infraestructura de servidores e implantamos una serie de mejoras que redundarán en un funcionamiento mejor y más eficiente”, lee el documento, en el cual se informa a los empleados el cambio en la dirección de internet que deben usar para poder registrar su asistencia.

PUBLICIDAD

Toledo señaló que no se ha brindado suficiente información a los docentes sobre los cambios, lo cual provoca incertidumbre y ansiedad. Por ejemplo, relató que hay maestros que se acostumbraron a ponchar antes de su hora de entrada, a las 6:00 a.m. o 7:00 a.m., debido a que eran las horas a las cuales no enfrentaban problemas con la página de internet. Asimismo, ponchan pasadas las 3:00 p.m. Los maestros no cobran tiempo extra, por lo cual esto no tiene un impacto económico.

“Ahora eso les llega como una incidencia y no saben qué va a pasar”, indicó Toledo sobre las dudas entre maestros.

“El reclamo que le estamos haciendo al Departamento de Educación es, mira, vamos a detener esta implementación hasta tanto y en cuanto nos asegures que es un sistema estable y confiable. Que el maestro tenga la seguridad que se registró mi asistencia bien”, añadió la líder sindical.