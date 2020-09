La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) le anunció al Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR) su intención de imponerle multas ascendentes a $50,000 por el desastroso manejo de las querellas de hostigamiento sexual presentadas por una profesora que terminó sin empleo tras denunciar a un compañero docente, así como de una estudiante que lleva más de dos años esperando respuesta a una queja también contra un profesor.

En ambos casos, un examinador de la OPM encontró que la UPR de Cayey violó sus propios protocolos contra el hostigamiento sexual, de los que también encontró que carecen de garantías suficientes que aseguren un examen adecuado de las denuncias. La UPR de Cayey tiene 20 días a partir del 29 de septiembre para mostrar por la cual crea que no proceden las multas. El informe fue suministrado a El Nuevo Día por fuentes que prefieren que no se les identifique.

La rectora de la UPR de Cayey, Glorivee Rosario, confirmó que recibió la notificación de la OPM, de la que aseguró qu se defenderá.

“Demostraremos las acciones que se han tomado para hacer cumplir con nuestra política de cero tolerancia contra cualquier tipo de hostigamiento. Reiteramos que ha sido esta administración quien ha atendido el asunto ventilado por la profesora de forma responsable e inmediatamente tuvimos conocimiento”, dijo Rosario en declaraciones escritas, sin mencionar el caso de la estudiante.

Una de las multas, de $10,000, es por el “manejo deficiente” de una querella que presentó en marzo de 2016 la profesora de historia Carmen de Lourdes Cáez contra su compañero, Luis Alberto Lugo, en un caso que fue reportado por este diario en mayo de 2019.

Otros $10,000 son por el “mal manejo” de una querella presentada el 1 junio de 2018 por una estudiante que este diario no identifica porque no ha recibido su autorización para divulgar su identidad. Tampoco se identifica al presunto hostigador porque la investigación no ha concluido ni hay todavía una determinación de hechos, aunque han pasado más de dos años desde que la estudiante presentó una querella formal diciendo que el profesor la hostigaba sexualmente.

Esa insólita tardanza es la causa principal de la multa. La estudiante no se querelló ante la OPM, pero el examinador de la agencia se topó con su caso al investigar la denuncia de Cáez.

Otras tres multas, de $10,000 cada una, son por no adiestrar en manejo de querellas de hostigamiento sexual a sus directivos; por violar una ley de 1998 que le obliga a tener un procedimiento interno “adecuado y efectivo” para atender estas situaciones entre empleados y por no cumplir con el mismo estatuto en lo que refiere a instituciones de enseñanza.

“La UPR-Cayey no cumplió con su obligación jurídica de poner en práctica los métodos necesarios para crear conciencia y dar a conocer la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo”, dice la resolución de la OPM, que es firmada por la investigadora Nohemí Rodríguez Rosa.

Sobre el caso de la estudiante, la resolución dice: “La institución (UPR de Cayey) no presentó evidencia de la cual se pudiera colegir la activación de medidas cautelares y no se remitió a la autoridad nominadora el informe en 15 días laborables. Finalmente, la institución no cumplió con su deber de realizar una investigación pronta y minuciosa”.

La profesora de historia Carmen de Lourdes Cáez se querelló contra su colega Luis Alberto Lugo. (Xavier Araujo)

En el caso de la profesora Cáez, esta denunció apenas ocurrido, verbalmente y por escrito, un incidente en el que ella le imputó al profesor Lugo haberla intentado besar por la fuerza en la boca durante una reunión en el Departamento de Humanidades de Cayey el 16 de marzo de 2016. Lugo no niega haberla besado en la mejilla, pero asegura que no fue contra la voluntad de ella. A raíz de este incidente, el profesor fue suspendido por un semestre como parte de una estipulación en la que no reconoció haber hostigado a Cáez.

Cuando Caéz hizo originalmente su denuncia, ni el entonces director de Humanidades, Harry Hernández, ni el entonces decano de Asuntos Académicos, Raúl Castro, cumplieron la Certificación 130, el protocolo interno de la UPR para casos de hostigamiento sexual, ni tomaron medidas para protegerla del profesor del que ella decía que había intentado besarla por la fuerza. Ambos intentaron, en cambio, mediar informalmente entre Cáez y Lugo.

En noviembre del año pasado, la UPR anunció su intención de sancionar a Hernández y a Castro por el mal manejo de este caso. La rectora de Cayey dijo que ese proceso continúa su curso. Castro ha dicho más de una vez a El Nuevo Día que él cumplió con los protocolos con la querella de Cáez.

No fue hasta diciembre de 2017 que Cáez fue apropiadamente orientada de manera que pudiera presentar formalmente su querella, dice el informe de la OPM. En el transcurso de la pesquisa, Cáez fue dejada sin contrato para impartir clases por primera vez en 18 años, lo cual ella atribuyó a una represalia. La UPR dice que dejada sin contrato por consideraciones presupuestarias.

Mientras, también en el curso de la investigación a Lugo se le dio la permanencia como profesor, en un proceso en el que participaron varios jerarcas que sabían de la querella de hostigamiento sexual en su contra, incluyendo la actual rectora de Cayey, Glorivee Rosario.

Después de que el caso fue publicado, Cáez fue reclutada nuevamente en Cayey.

“Después de tantas desilusiones en las investigaciones que hizo la UPR, que incluso llegó a tergiversar información para favorecer a los culpables, le agradezco a la OPM el empeño que puso en la investigación de mi caso. Espero que las querellas que se presenten en casos de hostigamiento sexual o agresión no sean ignoradas en los recintos de la UPR. Ni una víctima más”, dijo Cáez, cuando El Nuevo Día le preguntó sobre el resultado de la pesquisa de la OPM.

El profesor Harry Hernández era el supervisor de Carmen de Lourdes Cáez cuando esta presentó su querella. Le imputan no haber seguido el protocolo. (archivo)

Sobre su caso, la resolución de la OMP dice: “En el manejo del caso hubo una falta de activación de medidas cautelares, hubo una resolución tardía del caso al no referirlo a la oficina correspondiente e intentos de mediación no contemplados por la Certificación 130”.

La resolución de la OPM dice que ni Hernández ni Castro habían recibido adiestramientos en manejo de querellas de hostigamiento sexual en el momento en que ocurrió el hecho que fue objeto de la denuncia de Cáez. También sostiene que la administración universitaria no había hecho públicas las políticas de hostigamiento sexual en lugares públicos y accesibles del campus de Cayey.

Además, sostiene que la UPR de Cayey no presentó evidencia que se le solicitó sobre adiestramientos relacionados a hostigamiento sexual ni parecía tener estadísticas de cuántas querellas por ese problema se le habían presentado desde el año 2014.

“La UPR no cuenta con un procedimiento interno efectivo y adecuado para atender querellas de hostigamiento sexual. La presentación de quejas de hostigamiento sexual en departamentos pequeños es problemática porque depende de la afinidad del profesor con el director del departamento, lo que no es conveniente para manejar querellas”, dice la resolución.