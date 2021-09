Sentados todos en pupitres alineados para mirar hacia el frente, los niños no se hablan. Sin hora de recreo en algunas escuelas que dan clases solo hasta mediodía, los niños no juegan entre ellos. Tras más de un año solo viéndose a través de los recuadros que aparecían en la pantalla de la computadora, ahora que están frente a frente, los estudiantes no saben qué hacer.