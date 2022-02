Después de cuatro días consecutivos con altos números de ausencias, maestros de escuelas públicas se encaminan hoy, viernes, a protagonizar una manifestación hacia La Fortaleza para cerrar la semana llevando sus reclamos directamente a las puertas del gobernador Pedro Pierluisi.

La movilización de maestros, así como de bomberos, en reclamo por mejores condiciones laborales plantea una “descomposición” del gobierno, ya que “empleados esenciales son llevados a un acorralamiento en cuanto a sus condiciones de trabajo y salario”, expuso el abogado y exlegislador Víctor García San Inocencio.

“En este contexto, hay que mirar la profunda indignación que tienen los empleados, que tiene la gente porque en cuanto sondeo y encuesta que hay, la gente está a favor de los empleados. Eso no se había dado antes, eso no había pasado, que la gente estuviese apoyando y solidarizándose con la protesta que les está perjudicando”, planteó García San Inocencio.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, indicó ayer, jueves, que los educadores se han autoconvocado para una manifestación hoy, a partir de las 7:30 a.m. frente al Capitolio, desde donde saldrán a las 10:00 a.m. hacia La Fortaleza.

“Nosotros apoyamos toda la lucha que está llevando el magisterio, que se ha autoconvocado a defender su retiro, y estaremos allí con ellos, estamos todos unidos”, expresó Martínez.

/ Escuela Aníbal Reyes Belén en Hatillo. (Suministrada)

Escuela Hiram González en Bayamón. (Suministrada)

Escuela Margarita Janer en Guaynabo. (Suministrada)

Escuela Margarita Janer en Guaynabo. (Suministrada)

Escuela Luis Pales Matos en Bayamón. (Suministrada)

Escuela Cecilio Lebrón en Patillas. (Suministrada)

Escuela Delia Dávila Cabán en Toa Baja. (Suministrada)

Escuela Cecilio Lebrón en Patillas. (Suministrada)

Nueva Escuela Quebrada Arenas en Toa Alta. (Facebook)

Escuela Elemental Modesto Rivera en Carolina. (Facebook)

Escuela Luis Muñiz Souffront en San Juan. (Facebook)

Escuela Angélica Gómez en Arecibo. (Facebook)

Escuela William Betancourt en Canóvanas. (Facebook)

Además de las ausencias y las protestas frente a las escuelas, organizaciones que representan a los maestros radicaron el martes una moción para solicitar que se detenga la implementación del Plan de Ajuste mientras se apela su aprobación.

El exjuez Gerardo Carlo Altieri explicó que el éxito de dicha petición, presentada a nombre del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep), depende de tres indicadores principales.

“Los parámetros para paralizar el Plan de Ajuste en lo que se da la apelación son, básicamente, que haya buenas probabilidades de prevalecer sobre los méritos, que no haya daños a otras partes y, tercero, si la política pública favorece o no al apelante”, indicó el exjuez.

La jueza Laura Taylor Swain será quien determine “si es factible o no” dar paso a la paralización total del Plan de Ajuste o solo de los aspectos relacionados con el Sistema de Retiro de Maestros, señaló Carlo Altieri.

Ayer, el gobernador se solidarizó con los reclamos de maestros y bomberos por un salario justo y señaló que su administración está comprometida en lograrlo. No obstante, hizo un llamado a que regresen a sus trabajos.

PUBLICIDAD

“Mi gobierno respeta la libertad de expresión y la democracia bajo la cual afortunadamente vivimos. Entiendo también los planteamientos de algunos grupos sindicales y me solidarizo, por eso hemos estado trabajando con la Junta (de Supervisión Fiscal) y seguiremos haciendo las gestiones necesarias para atender esos reclamos”, manifestó Pierluisi en declaraciones escritas.

Ayer se reportó la cifra más alta de ausentismo entre maestros en toda la semana. El Departamento de Educación informó que, en 744 escuelas, se reportaron a trabajar 15,781 maestros, lo que equivale al 75%.

La asistencia de maestros había rondado entre el 80% y el 89% en los primeros días de la semana, de acuerdo con los datos divulgados por la agencia.

/ Empleados públicos se encuentran en el Capitolio para marchar hacia La Fortaleza. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

Miembros del movimiento mostraban camisetas con la frase “Ley 80 ahora” o “Retiro incentivado Ley 80″. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

Miles de empleados públicos marchan rumbo a La Fortaleza desde el Capitolio. (Teresa Canino Rivera)

La manifestación comenzó a las 12:00 del mediodía. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

La manifestación tuvo su toque musical. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

El estatuto 3 del 2013 modificó la Ley 447 y la Ley 1. Esto provocó que los empleados públicos recibiesen una pensión inferior a la que tenían. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

Mañana, martes, habrá una reunión entre sindicatos de empleados del gobierno. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

La Fortaleza confirmó que recibiría hoy a los portavoces del movimiento. teresa.canino@gfrmedia.com Teresa Canino Rivera (teresa.canino@gfrmedia.com)

El secretario designado de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que no se recibieron reportes de interrupciones mayores en las escuelas debido a ausencias.

“Continúo haciendo el llamado al magisterio, comparto su reclamo, es legítimo y justo, me comprometo a buscar alternativas, pero la mejor forma de llevar su reclamo es desde los salones de clases, haciendo lo que nos toca por nuestra niñez”, expresó Ramós Parés.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos, José Tirado, reportó que 20 de las 96 estaciones de bomberos en la isla estuvieron ayer cerradas y que el 88% de los bomberos se ausentó.

“El ‘red flu’ (ausencia de bomberos) va a continuar hasta que el gobierno reaccione. Es una manera que atienda los reclamos: que el gobierno asigne los fondos para tener retiro digno al igual que lo hicieron para los policías”, señaló Tirado.

PUBLICIDAD

“Si identificaron fondos para 700 policías, pues que lo hagan con los 500 bomberos que cualificaron (que entraron antes del año 2000 al servicio público y pudieran jubilarse)”, añadió.

Tirado recordó que los bomberos tendrán su propia manifestación el próximo miércoles, a las 10:00 a.m., saliendo también del Capitolio.

Por su parte, Martínez adelantó que la lucha de los maestros continuará.

“Nuestros estudiantes requieren maestros saludables, que no estén enfermos, que no estén cansados, que no estén ansiosos, que no estén deprimidos, por tanto, el reclamo de justicia salarial y retiro digno es también un reclamo por la educación pública de calidad”, indicó la líder magisterial.

---

Las reporteras Laura M. Quintero y Génesis Ibarra colaboraron en esta nota.