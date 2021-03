Con un 71% de ocupación en las unidades de cuidado intensivo reportado este viernes y un aumento en casos y hospitalizaciones por COVID-19 hace varias semanas, hoy comienza la Semana Santa y la comunidad médica está preocupada ante la posibilidad de que la situación salubrista se complique aún más.

La preocupación se fundamenta en que, tras los días libres, podrían dispararse los contagios de coronavirus por las aglomeraciones de personas, tanto en espacios públicos como privados, incluyendo iglesias, playas y actividades familiares, entre otras.

“Después de días libres, siempre hemos tenido repuntes”, puntualizó el infectólogo Miguel Colón.

Su alarma principal es la llegada de viajeros que no sigan los protocolos de prevención y propaguen los contagios, especialmente con nuevas variantes de esta enfermedad, dijo el galeno.

“Casi todos mis casos recientes han sido o que ellos viajaron o han tenido a alguien que ha viajado y asistido a reuniones familiares. Así que el aeropuerto sigue siendo un problema serio”, enfatizó Colón, al comentar que el alza en hospitalizaciones ha sido mayormente por el deterioro de pacientes con enfermedades crónicas.

De las variantes nuevas, la que más le inquieta al infectólogo es la P.1 de Brasil. Ya en Puerto Rico se han confirmado casos de la P.2 de Brasil, la B.1.429 de California y la B.1.1.7 de Inglaterra.

Sin embargo, la Coalición Científica, el Fideicomiso de Salud Pública y el Colegio de Médicos Cirujanos, entre otras entidades, le han pedido al gobierno que refuerce la vigilancia genómica para identificar otras variantes que se estima circulan también en la isla.

“Ya se está viendo la luz al final del túnel, pero no es momento de volverse loco, sino de protegerse más. Sí, la paz mental es tan importante como la salud física y a uno le hace falta relajarse después de tanta tensión y ansiedad, pero es el momento de tener la guardia lo más alto posible estos próximos dos meses en lo que logramos inmunidad de rebaño. No se crean que, porque estoy vacunado, tengo un pasaporte para ‘parisear’ sin mascarilla y distanciamiento. Aún no”, destacó Colón. Advirtió que los vacunados logran la protección contra el coronavirus dos semanas después que terminan el proceso, pero aún así deben seguir las medidas de prevención pues la vacuna no exime de infección, sino que protege de enfermedad severa.

Según el Departamento de Salud, al 25 de marzo, Puerto Rico había recibido 1,310,130 vacunas de COVID-19 y distribuido 1,257,946, con 867,570 registradas en el sistema electrónico de inmunización.

Colón recomendó que personas que vayan a la playa marquen un círculo de seis pies a su alrededor para asegurar el distanciamiento físico. Además, urgió a evitar lugares atestados y optar por espacios abiertos. Sobre las iglesias, mencionó que estas suelen delinear protocolos de prevención, pero advirtió que los feligreses deben evitar socializar con otros en los alrededores del templo cuando termine la celebración religiosa.

Por su parte, el doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, comentó que, aunque no ha notado un alza de casos en la zona en la que labora (Manatí), otros colegas han atendido más pacientes de COVID-19.

“Hay que estar pendientes porque hay áreas con menos camas (hospitalarias disponibles)”, expresó, al urgir a la población a vacunarse.

Martínez coincidió en que le preocupa que las personas bajen la guardia porque piensen “que lo peor ya pasó y se pueden reunir”, ya que consideran que “la vacuna es una licencia para hacerlo”. Por ello, exhortó a la prudencia del pueblo, especialmente en los próximos días.

“La vacuna está funcionando bien. El problema es el cansancio (colectivo). Estamos forzando la salida de la pandemia. Necesitamos que la gente siga cooperando para salir de la pandemia de forma ordenada. La gente decide si se van a reunir o no. Me preocupa Semana Santa y el Día de Madres. Es importante que muchos se vacunen”, expresó, aunque recalcó que ninguna vacuna protege 100% del virus.

El infectólogo advirtió que hay factores de riesgo que pueden propiciar los contagios y no desaparecen, incluso con la vacuna, como son los espacios cerrados que no tengan ventilación cruzada.

El doctor Humberto Guiot, mientras tanto, es uno de los infectólogos que ha atendido más pacientes de COVID-19 desde la semana pasada.

“Por eso, preocupa que, en Semana Santa, las personas se quieran reunir y familias completas se expongan (al virus)”, señaló Guiot.

El infectólogo precisó que ha estado atendiendo casos de personas entre 40 y 64 años que, en su mayoría, no se han vacunado o no han terminado el proceso de vacunación, que requiere dos dosis si el antídoto es de Pfizer o Moderna.

“El llamado es a la meditación y a la reflexión, manteniendo el distanciamiento (físico) y el uso de mascarillas. Que eviten reunirse hasta que se logre la inmunidad de rebaño”, sostuvo.

Su estimado, dijo, es que el proceso de vacunación en Puerto Rico culmine durante el verano y que la esperada inmunidad de rebaño se alcance para agosto o septiembre. Según se ha informado, se necesita que 2.2 millones de personas se vacunen para lograrlo. En la comunidad médica, sin embargo, preocupa la posibilidad de que sigan llegando y multiplicándose los casos de nuevas variantes del coronavirus, ya que las vacunas no protegen contra todas estas manifestaciones.

“He tenido pacientes hospitalizados después de la primera dosis (de la vacuna), pero no han requerido ventiladores ni cuidado intensivo. No he tenido ningún paciente con las dos dosis (de la vacuna) hospitalizado, pero he escuchado que otros colegas sí (los han tenido)”, dijo.

El doctor Jorge Santana Bagur también ha atendido más pacientes de COVID-19 en estos días.

“Eso preocupa porque hemos avanzado mucho en la vacunación y ahora viene Semana Santa. Diez días más tarde, vamos posiblemente a ver un repunte”, anticipó Santana Bagur.

El infectólogo dijo conocer de tres casos de vacunados infectados que han requerido hospitalización. Dos de ellos, dijo, ya tenían las dos dosis.

“Por eso, irrespectivamente de si están vacunados o no, no se pueden quitar la mascarilla ni reunirse en sitios cerrados. Hay que mantener la prudencia”, dijo.

El doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, reconoció que muchos esta semana visitarán las iglesias, irán a fiestas familiares, disfrutarán de la playa y se quedarán en hoteles o paradores.

“Todo eso está bien. Necesitamos un respiro, pero todavía estamos en pandemia, incluso han subido los casos y las hospitalizaciones en la última semana. Por eso, hay que prevenir”, dijo.

Personas vacunadas, indicó, podrían reunirse en familia, según las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Pero recordó que la vacuna no evita que las personas se infecten y propaguen el coronavirus. Recalcó que las reuniones deben ser solo en grupos pequeños y al aire libre. De recibir familiares que viven en el exterior, urgió a pedirles el resultado negativo de la prueba COVID-19.

“Estamos pendientes y preparados por si surge un repunte”, comentó, por su parte, el doctor Pedro Benítez, director médico del Hospital Damas en Ponce.