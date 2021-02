La directora del programa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico, Iris Cardona, reconoció este jueves que la llegada de vacunas a la isla todavía es incierta tras el retraso asociado a las tormentas invernales en Estados Unidos.

Precisó que anoche recibió un correo electrónico del programa de imunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en el que no aseguraban una fecha para retomar el envío de las inyecciones, pues todo dependerá de si mejoran las condiciones climatológicas.

“Anoche recibimos un correo electrónico del programa de inmunización federal del CDC estableciendo que no pudiesen asegurar que para mañana hubiesen salidas, pero hay que estar pendientes. Estos son procesos estructurados y si las condiciones del tiempo lo permiten saldrán los despachos, pero estarían llegando viernes, probablemente viernes en la tarde“, estableció en una entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

En caso de que las vacunas lleguen mañana, la entrega a los centros de vacunación se realizaría entre el lunes y el martes de la semana que viene.

Cardona precisó en el caso de Moderna, las salidas que estaban pautadas para el 15, 16 y 17 de febrero se cancelaron para todos los estados y territorios de Estados Unidos, ya que los almacenes de la farmacéutica están localizados en una de las zonas más afectadas por la nevada. Puerto Rico recibe 20,000 dosis de la vacuna de Moderna semanalmente.

“La vacuna de Pfizer encontró dificultades con las inclemencias del tiempo, sin embargo, empezaron a llegar los despachos en el día de ayer. No obstante, no es todo lo que se esperaba esta semana y al día de hoy no sabemos si vamos a recibir mañana”, reconoció.

Ante eso, dijo que Salud tuvo que reprogramó para el 3 y 4 de marzo las citas para las primeras dosis de la vacuna que estaban programadas para esta semana.

“No obstante, todo lo que son segundas dosis para esta semana se están dando sin problemas. Lo correcto es utilizar las segundas dosis para el que le toca y esperar por la llegada de las primeras dosis y por eso se han reprogramado las citas que se habían dando, particularmente, para hoy, jueves, y mañana, viernes, en muchos centros de vacunación”, aseguró.

El frente de clima invernal ha sido el peor en la historia de Texas, pues es la primera vez que los 254 condados de ese estado están bajo aviso de tormenta de invierno, reportaron varios medios de Estados Unidos, incluyendo el Weather Channel.

La situación ha provocado la muerte de dos personas en Texas, donde cuatro millones de personas se quedaron sin energía eléctrica el pasado lunes.