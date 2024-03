Barrio Obrero conmemora el viacrucis de Jesús por septuagésima ocasión

Por más de dos horas, la extensa procesión recorrió las calles de barrio Obrero tras partir de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la avenida Borinquen, siguiendo los pasos del actor que encarnaba a un ensangrentado Jesucristo mientras era torturado a latigazos por los soldados romanos, según la tradición católica. La procesión comenzó poco después de las 5:00 de la tarde, con una representación de Poncio Pilato, el infame procurador romano, que expresó: “Yo no he encontrado culpa en este hombre. Por eso, me lavo las manos de esta sangre inocente”.