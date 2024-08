“Bien pendiente” alcaldesa de Gurabo ante inundaciones repentinas por copiosas lluvias

“Los muchachos intentaban salvar el ganado, porque también sus dueños no se ocupan de hacer su debido proceso, su plan de contingencia. De hecho, nosotros hasta ofrecemos refugio para animales, rescatamos los animales que están en la calle, buscamos veterinarios que vengan y los curen -en el caso de tener alguna condición-, hasta hay gente que salen adoptando estas criaturas”, destacó.

“Estamos bien pendientes, la gente no debe arriesgar su vida. Si las autoridades le dicen que no pasen, es porque nos han dicho que el río Loíza, que se conecta con el río Gurabo, está fuera de su cauce”, resaltó la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), destacando que el pueblo recibió mucha lluvía en horas de la madrugada, lo que provocó que sectores como Hato Nuevo y Jaguar se quedaran incomunicados tras la caída de árboles. No obstante, la alcaldesa aclaró que el equipo de Manejo de Emergencias y Obras Públicas logró abrir camino en estos vecindarios.