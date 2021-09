Bomberos, policías y personal de emergencias respondió hoy, domingo, a un incendio menor reportado en el Edificio Puerto Rico, conocido también como la antigua residencia de profesores, adscrito al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La arquitecta Jennifer Lugo, directora Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de la UPR, indicó que se trató de un incendio menor que no causó daños a la infraestructura, que al momento, se encuentra en desuso.

“El incendio fue en un área menor limitada, no hubo heridos, no hubo daños mayores a la propiedad y de manera rápida se atendió. Ahora mismo no hay nadie en el área, ya se retiraron los funcionarios de emergencia”, explicó Lugo.

Vídeos en las redes sociales mostraron parte del incendio, reportado a eso del mediodía. En las imágenes se observa hubo saliendo de la instalación, mientras bomberos responden a la escena.

PUBLICIDAD

En tanto, el rector del Recinto de Río Piedras de la UPR, Luis Ferrao Delgado, indicó que el incendio se dio en el segundo piso de una de las alas del edificio.

La estructura y el terreno donde ubica la instalación, en la urbanización Santa Rita, pertenece al recinto riopedrense y se encuentra en el listado de inventario de las propiedades para alquiler de la UPR. Recientemente, la UPR puso en marcha un plan para la remoción de escombros y acondicionamiento de los alrededores del edificio.