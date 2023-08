Aguas Buenas - Unos 42 jóvenes celebraron en la tarde de este sábado su graduación tras culminar un programa de movilidad económica de la organización Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.

Entre ellos, estaba Jafet Rivera, de 18 años, quien describió el evento como un logro para él y su familia. “Es una nueva etapa”, expresó el joven de Arecibo, vestido con su toga y birrete. “Ahora, a la universidad y a lograr nuestras metas”.

La organización de base comunitaria Boys & Girls Clubs de Puerto Rico lanzó, hace un año, el programa YouthBuild, dirigido a jóvenes que estén fuera de la escuela o en riesgo de ser desertores escolares. Durante el transcurso de la incitativa, los participantes completaron sus estudios de escuela superior, y recibieron capacitación en destrezas básicas de construcción y adiestramientos en cuidado geriátrico.

PUBLICIDAD

Rivera decidió participar en el programa “porque trae beneficios bien favorables para mi futuro y es una buena experiencia”. El graduado, ahora, planea estudiar ingeniería de software y de música.

Natalia Sánchez, de 17 años, conoció sobre el programa a través de un profesor, y describió su graduación como “un sueño”. “Nunca me lo imaginé”, dijo la joven de San Juan, quien llevaba un birrete con la frase: “The best is yet to come” (“Lo mejor está por venir”). “Estoy muy agradecida de estar aquí”.

El primer grupo graduado del programa, que atiende a jóvenes de 16 a 24 años, incluye participantes de San Juan, Carolina, Arecibo y Aguas Buenas, pueblo donde se llevó a cabo la graduación.

Natalia Sánchez Dávila fue una de las jóvenes que completó el programa de Boys and Girls Clubs. (David Villafane/Staff)

“Hoy, estamos de celebración”, manifestó Jan Martínez, coordinador del programa, añadiendo que la mayoría de los participantes están matriculados para continuar estudiando. “Celebramos que estos 42 participantes que están aquí han podido superar todas esas barreras y llegar a tener su cuarto año”.

Martínez añadió que, además del componente educativo y laboral, la iniciativa también incluye apoyo socioemocional “para remover cualquier barrera que ellos pudieran tener dentro del proceso que limitara que ellos pudieran alcanzar la meta”.

Por su parte, Olga Ramos, presidenta de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, puntualizó sobre la importancia del programa para romper el ciclo de la pobreza.

“Estas poblaciones, al igual que las poblaciones que atendemos en nuestros clubes alrededor de Puerto Rico, son poblaciones que viven bajo el nivel de pobreza”, afirmó Ramos. “El que ellos tengan la oportunidad de terminar sus estudios, de acceder a un empleo, es algo que ayuda a romper ese ciclo generacional de pobreza y les da verdaderas oportunidades de futuro a estos participantes”.

Boys and Girls Clubs, que ha ofrecido servicios en comunidades a lo largo de Puerto Rico durante 55 años, recibió un fondo de $1.5 millones del Departamento del Trabajo federal para administrar el programa.