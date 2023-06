Luego de enviudar, Brunilda Molinari Jiménez llegó al Atelier del Mosaico para aprender y distraerse y, seis años después y con 93 años, es una de las estudiantes más destacadas, con varias piezas en la Expo 2023 Mosaico: “Evolución, Transformación y Trascendencia”.

Riopedrense de nacimiento, Brunilda fue parte del limitado grupo de mujeres que fue a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la década de 1940. Estudió Humanidades y se quedó trabajando como editora en la Editorial de la UPR, donde permaneció por 32 años, al tiempo que formaba una familia con su esposo y sus ocho hijos.

“Esa fue la época de oro de la Universidad”, afirma Brunilda sobre el período en el que laboró bajo la dirección de don Jaime Benítez, primero rector y luego presidente de la institución pública.

“Tuve unos jefes muy buenos. El doctor Francisco Ayala me quería mucho y reconoció mi trabajo (de edición) en su libro”, recuerda la riopedrense, cuyo esposo fue el entonces baloncelista de Los Cardenales de Río Piedras José “Pepito” Rexach García.

Con los años, se retiró, su esposo enfermó y lo cuidó durante cinco años hasta que él falleció. A los 87 años, “quedé bien triste y mi hija mayor quería que me ocupara de otras cosas. Llamó a Luis (Rivera, dueño del Atelier del Mosaico) desde Maryland, vino y habló con él y después me llevó a mí”, cuenta, para luego destacar que, para llegar al taller, utilizaba el servicio de Uber. “No soy fanática de esto (teléfono inteligente), pero hay que actualizarse, aprendí a la brava”.

Desde entonces, no falta un viernes al taller, donde se ha desarrollado en el arte del mosaico y donde encontró una segunda familia.

Brunilda Molinari Jiménez asiste hace seis años al Atelier del Mosaico. (Suministrada)

“Para mí, fue como una terapia, un respiro saber que podía hacer otras cosas, además de cuidar a mi esposo. Yo no sabía nada ni de cristales ni de nada y llegué allí y me explicaron. Mi hija me compró todos los instrumentos. Parece que tenía habilidad porque desde el principio me salía bien”, asegura Brunilda, quien también sabe tejer y años atrás había tomado clases de barro.

“Trabajo con mucho amor. Los pintores pintan con un pincel y pueden dar matices, pero el cristal es frío y duro y me gusta poder darle forma y que refleje sentimiento; que tenga vida”, manifiesta Brunilda, quien fue reconocida por el Atelier del Mosaico, en 2021, porque “su trayectoria en el medio del mosaico demuestra cualidades excepcionales en el mundo del arte. Sus obras destacan fortaleza, creatividad, originalidad, sentido del humor, expresiones y comportamiento intrépido”.

“Quiero ser ejemplo para personas que tienen mi edad y que están solas, que sepan que pueden hacer otras cosas”, declara.

Realmente, es ejemplo e inspiración para otros estudiantes del mosaico, de todas las edades.

De la arquitectura al mosaico

“Bruni es la mamá de todos”, señala Luis Alberto Rivera Torres, el arquitecto que volcó su pasión en el arte del mosaico y se convirtió en el mentor de cientos de personas a las que les ha podido enseñar mucho más que picar y pegar pedazos de cristal; les ha transmitido conceptos ligados a la arquitectura como profundidad, escala y proporción, entre otros.

Natural de Coamo, estudió en Kansas, regresó a Puerto Rico y, mientras ejercía su profesión, quiso experimentar otros rumbos pues “siempre quise ser artista”. Aprendió algo de pintura con su hermano, “pero no sentía pasión por eso”, recuerda Luis. Luego, hace 18 años, se matriculó en una clase básica de mosaico en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. “Yo dije: soy capaz de diseñar un edificio, puedo ser capaz de pegar losetas”, rememora el hombre de 67 años.

Quiso tomar clases más avanzadas, pero, como el museo no las ofrecía, tomó el mismo curso ocho veces e hizo una serie de 40 obras que, posteriormente, se exhibieron en Nueva York. Al final de esa jornada, la maestra se fue y lo recomendó como maestro. Dio clases durante tres años, período en el cual continuó educándose por su cuenta en diferentes técnicas y tendencias del arte del mosaico. Para dar rienda suelta a su creatividad como maestro y poder ampliar la educación que ofrecía, hace 15 años fundó el Atelier del Mosaico.

Le dio clases a su primer grupo de forma gratuita y, desde entonces, ha desarrollado 15 diferentes cursos y ha capacitado a más de 10,000 personas. “Hay un grupo que va hace 15 años (desde que estudiaron). Van, trabajan sus obras allí y yo los apoyo”, menciona orgulloso Luis, quien hace cinco años representa a Puerto Rico en la Junta de la Society of American Mosaic Artists (SAMA).

“Tenemos artistas que empezaron de cero, que nunca habían picado una losetita” revela Luis, quien celebra que en los grupos de estudiantes hay personas de todas las edades a quienes reta para que hagan obras con materiales no tradicionales.

“En el mundo del mosaico no es común usar materiales como clavos, arandelas, sorbetos y lápices”, indica, haciendo referencia a los trabajos que exponen sus estudiantes en el centro comercial Plaza Las Américas.

“Es la exposición más grande que hemos tenido con materiales diferentes”, indica, y destaca que algunas de las obras más diversas surgieron a petición de él.

“A Arturo, le di una llave y le dije: ‘Haz algo con esto’. A Jesús, le di una arandela. A Gale, le di un sorbeto. Yo los voy retando”, cuenta sobre la exposición número 27 que hace con sus alumnos.