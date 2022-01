El secretario de Salud, Carlos Mellado, defendió que las aseguradoras no paguen a los laboratorios las pruebas de COVID-19 que han administrado si la orden médica que presentó la persona al acudir a realizarse el examen fue adquirida a través de un sitio de Internet.

“Yo no creo que sea justo que una aseguradora tenga que pagar por un servicio para una persona adquirir una prueba quizás para viajar, quizás para ir a un restaurante, quizás que no se quiera vacunar y utilice esa prueba”, afirmó el secretario durante una conferencia de prensa el pasado miércoles en La Fortaleza.

“Sí, tiene que existir una evaluación médica, tiene que existir un diagnóstico presuntivo, paciente que tenga fiebre, que tenga tos, que se sienta mal, para entonces uno establecer por COVID-19 y, de esa forma, sí la aseguradora tiene que cubrir esa prueba”, añadió el secretario.

En una entrevista previa con este medio, la presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Laura Trujillo, había alertado que había laboratorios confrontando problemas de pago de parte de aseguradoras por las órdenes médicas adquiridas por pacientes mediante servicios de Internet.

PUBLICIDAD

La solución que planteó Mellado fue que los laboratorios no acepten ese tipo de orden médica, en cuyo caso el paciente tiene que cubrir el costo de la prueba, adquirir una orden aceptable o acudir a una de los centros de pruebas de Salud, que no requieren orden médica. “Definitivamente, no lo puede aceptar, o cobrarle a la persona”, afirmó en respuesta a El Nuevo Día.

Durante las pasadas semanas la utilización de ese tipo de servicios creció, en medio del repunte de contagios provocado por la variante ómicron, con miles de personas acudiendo a realizarse una prueba cada día.

“La aseguradora está en su derecho de decir yo no voy a cubrir esa orden, porque no hay un diagnóstico presuntivo, porque esa persona no lo evaluó un profesional de la salud”, insistió el secretario.

Sobre la utilización de las pruebas, sostuvo que “la prioridad son aquellas personas que se le pueden dar tratamientos, que tienen síntomas de moderados a severos, para evitar una hospitalización”.

No obstante, existen medidas en vigor, establecidas por el gobernador Pedro Pierluisi, que exigen que personas se realicen una prueba diagnóstica de COVID-19 independientemente de si presenta o no síntomas relacionados al coronavirus. Por ejemplo, todo pasajero —vacunado o no— que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico deberá presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada dentro de las 48 horas antes de llegar al país, o realizarse una prueba dentro de las 48 horas a partir de su momento de llegada.

Asimismo, las personas no vacunadas tienen que mostrar un resultado negativo de una prueba de coronavirus realizada en las últimas 48 horas al momento de entrar a un establecimiento de comida o bebida.

PUBLICIDAD

La orden ejecutiva 080, por otro lado, establece que toda persona que asista a un evento multitudinario debe presentar evidencia de vacunación completa contra el COVID-19 y evidencia negativa de una prueba de coronavirus realizada 48 horas o menos antes de asistir a la actividad.

“Yo he mantenido esa orden ejecutiva precisamente porque está funcionando como un disuasivo (para que se no den esas actividades)”, afirmó Pierluisi cuando este medio planteó la contradicción entre el uso recomendado por Salud para las pruebas de COVID-19 y órdenes médicas, y los perfiles de personas que tienen que acudir a realizarse el examen porque lo exige el gobierno, lo que implica que una orden médica no responderá siempre a que la persona presente síntomas asociados al SARS-CoV-2.

“No he cambiado esa orden… en parte porque sé que sirve de disuasivo, porque no es fácil obtener una prueba, puede ser que tengan que hacer una fila por bastante tiempo, y por otro lado, pues tienen que pagarla”, continuó el gobernador.

En sus recomendaciones el pasado 20 de diciembre, la Coalición Científica recomendó eliminar barreras en el acceso a las pruebas de COVID-19, incluyendo las órdenes médicas.

“Recomendamos, para pruebas futuras, remover todas las barreras de acceso a pruebas por la población, sin necesidad de orden médica. La prioridad debe ser que la población pueda acceder a las pruebas moleculares y de antígenos, sin escollos asociados a acceso de pruebas debido a horarios cuando se hacen los eventos, disponibilidad de referido médico o costo de la prueba”, lee un comunicado emitido por el grupo de científicos.

PUBLICIDAD

A finales del pasado mes, la Coalición también sugirió una lista de priorización al momento de hacer las pruebas, tomando en cuenta el alto volumen de personas acudiendo a realizarse el examen y el impacto sobre el personal de los laboratorios.

“Aunque hay disponibilidad de pruebas y reactivos en este momento, el personal de los laboratorios clínicos está sobrecargado por la demanda de pruebas por parte de personas buscando pruebas para diversos propósitos tales como: viajeros, requisitos de trabajo, actividades sociales, preocupación personal, para confirmar resultados negativos o positivos, y para diagnóstico en caso de síntomas o en caso de exposición real al virus”, expresó el grupo.

Las personas con síntomas se encuentran al tope de la lista de prioridad, para el manejo temprano de la infección en caso de arrojar un resultado positivo. “Dentro de este grupo se sugiere dar prioridad a personas pertenecientes a los grupos vulnerables (por edad o enfermedades crónicas, entre otras)”, indicó la Coalición. Luego, le siguen las personas con historial de contacto y exposición a persona positiva.

Más allá de esos grupos principales, y tomando en cuenta el tráfico de personas acudiendo a realizarse una prueba en medio del repunte de contagios, la Coalición planteó que “se debe reevaluar la utilidad y aceptación de pruebas caseras como parte de los requisitos de pruebas de viajeros, trabajo y eventos sociales”.