El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 podría superar la cifra de 1,000, si no se frenan los contagios, particularmente entre los adultos mayores, previó este sábado el bioestadístico y profesor de la Universidad de Harvard, Rafael Irizarry.

El científico precisó que las hospitalizaciones en Puerto Rico se han duplicado cada cinco días durante tres semanas. A partir de los datos recopilados y compartidos por el Departamento de Salud, Irizarry compartió varios escenarios posibles, respecto a la cifra en los próximos días.

“Siempre es difícil predecir. Por eso calculamos escenarios posibles que permiten prepararse adecuadamente. Si continua el crecimiento que hemos visto, se elevaría a sobre 1,000 (hospitalizaciones) en cuatro a cinco días”, advirtió.

La cifra de personas hospitalizadas con el virus alcanzó las 718 personas el viernes, 7 de enero, confirmó Salud en su reporte de hoy, sábado. La cifra establece un nuevo récord de hospitalizaciones para un solo día en la isla, durante el periodo de pandemia.

Del total de recluidos, 642 son adultos y 76 son pediátricos, de los cuales 78 y 2 se encuentran en cuidado intensivo, respectivamente. El récord anterior se había reportado el 10 de diciembre de 2020, con 657 hospitalizaciones.

Hay otros escenarios alentadores, que dependen del freno al aumento en contagios, particularmente entre los adultos mayores. Si dejan de crecer los casos en la población de adultos mayores, Irizarry estima que las hospitalizaciones continuarían subiendo durante los próximos dos a tres días, pero luego habría una meseta. “Si empiezan a bajar, las hospitalizaciones empezarían a bajar como en dos a tres días”, indicó.

Hasta esta tarde, el promedio de casos diarios era de 408 para el renglón de 65 a 74 años y 244 entre 75 años o más. El 12 de diciembre, ambas tasas eran de 8.3 y 6.9, respectivamente.

“Verdaderamente estamos al máximo”

Ante las cifras récord de pacientes hospitalizados con COVID-19 y una merma en la cantidad de personal disponible para atender a los recluidos en los hospitales, el infectólogo Miguel Colón Pérez hizo hoy un llamado de urgencia a la ciudadanía a utilizar las herramientas disponibles para evitar los síntomas severos de la enfermedad y no acudir a las salas de emergencia si no es necesaria esa visita.

“El problema no son las camas, camas tenemos. El problema es que verdaderamente estamos cortos de personal. No tenemos el personal de enfermería y los técnicos para dar el servicio a esos pacientes. Muchos están fuera, porque tienen COVID, o porque tuvieron contacto (directo con un positivo). Muchas están exhaustos”, compartió Colón, quien es médico en el Hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey, el Ashford Hospital en Condado y el Hospital Municipal de San Juan. El impacto mayor, sostuvo, es en el personal de enfermería, terapistas respiratorios y médicos de Sala de Emergencias.

“No aguantamos más, porque hasta que recuperemos al personal que está fuera, verdaderamente estamos al máximo”, subrayó.

Aunque existe un reconocimiento general de que el personal activo actualmente no es suficiente para atender la cantidad de pacientes recluidos por COVID-19 y otras condiciones a través de la isla, el Departamento de Salud ni la Asociación de Hospitales ha respondido preguntas hechas por este medio, en torno a la cantidad específica de trabajadores de la salud en las instituciones hospitalarias y la capacidad para atender pacientes bajo condiciones adecuadas laborales y de servicio, más allá de la cantidad de camas presuntamente disponibles.

“La estadía promedio de estos pacientes es menor, porque hemos visto que con ómicron es menos severo, pero ciertamente mientras más positivos tengamos, claro que vamos a tener más pacientes hospitalizados”, afirmó el secretario Carlos Mellado en declaraciones hoy a los medios, durante uno de los eventos de vacunación en Fajardo.

Mellado indicó que la sintomatología en cuanto ómicron es más notable en el tracto respiratorio superior. “O sea, da más sinusitis, más congestión y menos bronconeumonía. Ciertamente, en pacientes mayores con influenza, con cualquier enfermedad respiratoria, que esté inmunocomprometido, que tenga algún tipo de enfermedad crónica, siempre va a tener un bronconeumonía. No obstante, estamos viendo menos caso de bronconeumonía”, manifestó.

“El llamado es a quedarse en su casa, evitar las aglomeraciones, utilizar su mascarilla y definitivamente la tercera dosis (de la vacuna)”, alertó.

El alto número de hospitalizaciones es un reflejo del alto volumen de contagios que arropa al archipiélago, con una tasa de positividad de 39.76%, un promedio de 1,808 positivos diarios en prueba molecular y un promedio de 4,486 positivos diarios en prueba de antígeno, para los pasados siete días.

“La situación con ómicron es muy seria, con número récord de casos y hoy, récord de hospitalizaciones. Decir que las manifestaciones clínicas son más leves es como hablar de un aguacero donde, aunque llueve menos, llueve por más días: cae más agua y te inunda los sistemas”, manifestó en Twitter el doctor Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica.

El repunte que ha provocado ómicron también ocurre en medio de un periodo en el que regularmente hay un alza de hospitalizados adultos mayores, añadió, por su parte, el infectólogo Colón Pérez. “Siempre en navidades es un periodo donde se admiten muchos adultos mayores y donde tenemos alta mortalidad”, indicó.

El médico dijo, además, que entre los hospitalizados también hay pacientes “incidentales” de COVID-19, que llegan al hospital por alguna otra condición o emergencia y, al realizarle la prueba de COVID-19 arrojan positivo, lo que implica realizar cambios en la manera como se trata al paciente. Eso también puede tener un efecto en las hospitalizaciones programadas y en el riesgo de mortalidad, dependiendo del diagnóstico.

“Si van a sala de operaciones, eso hace una diferencia”, explicó. Por ejemplo, en un paciente que llega al hospital por un ataque al corazón, un diagnóstico con COVID-19 puede implicar un mayor riesgo de mortalidad durante una intervención quirúrgica impostergable, como puede provocar que haya que retrasar la operación, si el diagnóstico lo permite.

Colón hizo tres llamados principales a las personas. Número uno, acudir a los laboratorios a realizarse una prueba, solo si presentan síntomas o fueron identificados como contactos directos -transcurridos los cinco días tras la exposición-. Número dos, de presentar síntomas de leves a moderados, comunicarse primero con su médico primario para una evaluación, en lugar de acudir a una sala de emergencia. Y número tres, además de la vacunación, aprovechar y utilizar los tratamientos monoclonales y los medicamentos orales antivirales, que son herramientas disponibles para evitar el desarrollo de síntomas severos y hospitalizaciones.

“El mensaje es que traten de venir al hospital solo si tienen una emergencia. Traten de usar los recursos que tenemos, que son las pastillas y anticuerpos monoclonales. Traten de no llegar al hospital”, apuntó.

En la misma dirección, la exepidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, hizo un llamado a la conciencia ciudadana, al subrayar que más allá de cualquier orden ejecutiva o mandato del gobierno en vigor, corresponde a las personas practicar las medidas de prevención que los salubristas han venido recomendando.

“Se han hecho muchos intentos haciendo una serie de órdenes ejecutivas, pero creo que a estas alturas, con dos años de experiencia con COVID, la gente debería estar entendiendo el mensaje, pero no está calando. La gente sigue haciendo lo que quiere. En un país donde la mayoría somos adultos, el gobierno no te tiene que decir quédate en tu casa, no hagas una fiesta, lávate las manos y ponte la mascarilla”, señaló.

“Esperaba que ya para esta fecha los números estuvieran bajando en lugar de seguir subiendo. Eso lo que quiere decir es que es la gente no está haciendo lo que tiene que hacer”, agregó.

La epidemióloga Roberta Lugo, de otro lado, anotó que el alza dramática en hospitalizaciones es el primer efecto del repunte de casos que ha impactado durante las pasadas tres semanas. El siguiente efecto es el aumento en fatalidades.

“Las muertes, espero que no alcance cifras récord”, sostuvo al reiterar un llamado a las personas a recibir su dosis de refuerzo y vacunarse, si no lo ha hecho.

La dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 reincorpora la efectividad de los fármacos contra la infección, severidad, hospitalización y muerte tras el contagio de coronavirus, evidenció un análisis del pasado mes de diciembre realizado con datos de vacunación y contagios en Puerto Rico, por Irizarry y la informática de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en el Departamento de Salud, Mónica Robles Fontán.

Específicamente, después de una inyección de refuerzo, la efectividad aumentó al 87% para Moderna y 82% para Pfizer-BioNTech, mientras que la efectividad de Janssen seguido de un refuerzo de uno de los otros dos fabricantes aumentó la protección a 88%.

Además de cumplir con lo establecido mediante orden ejecutiva, como el cierre de negocios y Ley Seca entre las 12:00 de la medianoche y 5:00 de la madrugada, el refuerzo compulsorio para el personal de salud y educación, la limitación de aforo en establecimientos de comida y bebida, entre otros mandatos, Lugo sostuvo que “como conciudadanos es importante reforzar las medias preventivas para evitar una exposición al virus. Sabemos que la variante ómicron es altamente transmisible y debemos ser más cuidadosos. También es importante que los patronos refuercen lo que es trabajo virtual, siempre y cuando sea posible”.