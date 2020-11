Aunque el exgobernador Carlos Romero Barceló por primera vez no pudo ejercer su derecho al voto en unas elecciones generales, podría salir “pronto" de la Unidad de Cuidados Intensivos en la que permanece desde el sábado por una fuerte pulmonía.

Su hija, Melinda Romero Donelly, celebró que el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) ya respira sin asistencia y que los médicos le retiraron la sedación.

“Tiene una oxigenación de 100 por ciento. De no tener ninguna complicación, los doctores pronostican que pronto pueda ser sacado del área de intensivo y trasladarlo a una habitación para continuar su tratamiento", sostuvo la exsenadora a través de unas declaraciones escritas.

Hasta el lunes, Barceló presentaba un cuadro “crítico, pero estable", aunque desde ayer había comenzado a mostrar mejoría.

Asimismo, lamentó que el también ex comisionado residente en Washington y defensor de la estadidad no haya podido votar. Barceló fue internado el sábado, mismo día en que se disponía a ejercer su derecho de forma adelantada.

“Desafortunadamente no pudo votar, siendo la primera vez desde que tiene derecho al voto. No tengo que decir lo difícil que es para él, no poder emitir su voto íntegro bajo las tres palmas, pero más aún el no poder emitir un voto bajo el sí por la estadidad, y culminar su lucha por lograr la igualdad para todos", señaló.

La hija del exgobernador agradeció a las personas que se han preocupado por la salud de su padre, así como a los medios de comunicación.