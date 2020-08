Ante la limitación en la disponibilidad de pruebas moleculares de COVID-19, nuevas guías emitidas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) llenan el vacío que enfrentan decenas de personas con sospecha de estar contagiados con este virus.

A finales de julio el Departamento de Salud emitió una Guía Preliminar donde establecía qué poblaciones tenían prioridad para la realización de la prueba diagnóstica molecular de esta enfermedad.

Sin embargo, este documento no especifica qué hacer en casos en que una persona arroje positivo a la prueba serológica de COVID-19 pero no tenga síntomas o solo algunos leves y no cualifique o encuentre donde hacerse la prueba diagnóstica molecular.

El mes pasado el CDC emitió unas guías sobre los criterios que deben seguir profesionales de la salud que hayan salido positivo al virus para regresar a sus trabajos.

“Después de diez días en que salió positivo a la prueba (serológica) se entiende que ya la persona no está infecciosa y puede regresar (al trabajo)”, dijo el licenciado Juan Rexach, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos.

Según explicó, esto acorta el término de 14 días en aislamiento que originalmente se le pedía a las personas que arrojaran positivo al virus. A su juicio, ante el vacío que enfrentan personas que arrojen positivo a la prueba serológica y no tengan síntomas o solo leves, este debe ser el criterio a seguir.

En sus recomendaciones, el CDC advierte que personas con enfermedad leve y que no sean pacientes inmunocomprometidos deben esperar y estar en aislamiento diez días, después de la aparición de los síntomas. También deben transcurrir al menos 24 horas desde la aparición de la última fiebre y que los síntomas hayan mejorado.

Mientras, si la persona no tiene síntomas pero arrojó positivo al virus, debe esperar diez días desde el día en que salió positivo a la prueba.

Aquellos con enfermedad severa o crítica deben, no obstante, estar en aislamiento 20 días desde la aparición de los síntomas. Igualmente, deben haber pasado al menos 24 horas sin fiebre y tener una mejoría de sus síntomas.

“El CDC ya no recomienda la prueba molecular (para validar el diagnóstico de personas sin síntomas o leves), sino que se atiendan los síntomas (del virus)”, dijo Rexach.

Según recordó, se estima que el 80% de las personas que se infecten con COVID-19 serán asintomáticos. Mientras, del restante 20% se estima que solo 5% desarrolla síntomas severos.

“La guía de Salud no habla de ese 95% que son asintomáticos o con síntomas leves. Por eso es importante que el paciente se mantenga en comunicación con su médico”, resaltó Rexach.