El Centro María Mazzarello, Alespi, Inc., organización educativa que contribuye al desarrollo integral de niños y jóvenes en Puerto Rico, recibió ayer, martes, el Premio Tina Hills, que otorga anualmente la Fundación Ángel Ramos para reconocer el trabajo invaluable que realiza el tercer sector en el país.

“La Fundación (Ángel Ramos) nos pone en posición de llegar a las necesidades de nuestras comunidades; la Fundación que no solamente de lejos nos da un donativo, sino que son parte ya de nosotros, de nuestros procesos y de nuestras preocupaciones”, expresó Sor Araceli Reyes, directora ejecutiva del Centro Alespi, al recibir el premio, que este año fue de $200,000.

“Gracias al tercer sector, que no deja caer el país, gracias por su compromiso y gracias a Dios por esta posibilidad que nos da en este premio Tina Hills”, agregó Reyes.

El Centro María Mazzarello, Alespi, Inc., ubicado en Orocovis -el llamado “Corazón de Puerto Rico”- abrió, en 2008, como resultado del compromiso del Instituto de las Hijas María Auxiliadora-Salesianas con su comunidad. Sus siglas -Alespi- representan los valores que promueven: alegría, estudio y promoción integral.

Tan solo el año pasado, la entidad sirvió a 750 estudiantes de Aibonito, Ciales, Comerío, Barranquitas, Orocovis, Morovis y Naranjito. “La educación es hoy respuesta, mañana sigue siendo respuesta; no pasa de moda. Este premio tiene un significado en este momento histórico, donde se ha hablado de la emergencia educativa, donde se ha hablado en muchos escenarios de catástrofe educativa”, expuso Reyes.

En esta ocasión, resultaron finalistas el Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables Yauco, Inc. (CMTAS); Plenitud Iniciativas Eco-Educativas, Inc. (Plenitud PD) y el Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. (PANI). Cada entidad recibió $20,000.

Esta edición del Premio Tina Hills fue especial, ya que no solo se entregó -como ya es tradición- durante el Día de la Filantropía, sino que coincidió con el 25 aniversario del galardón, que se concedió por primera vez, en 1997, a la Fondita de Jesús, en Santurce.

“Cada una de ellas (las organizaciones) es un ejemplo de conciencia social, de compromiso comunitario y de acción concreta a favor del bienestar de cada puertorriqueño. A sus fundadoras, equipo de trabajo, red de voluntarios y participantes, nuestro aplauso y agradecimiento”, señaló Roberto Santa María, presidente de la Fundación Ángel Ramos.

Con motivo del 25 aniversario, la organización desarrolló un documental titulado “Nuestro Premio: 25 años de Trayectoria y Labor”, dirigido por la cineasta Arleen Cruz. Recoge los testimonios de jóvenes y adultos cuyas vidas y destino fueron definidos por el compromiso y la dedicación del capital humano que integra las entidades.

Entre las historias que integró la pieza visual, que fue presentada ayer en el teatro del Museo de Arte de Puerto Rico, donde se llevó a cabo la ceremonia, está la de Pablo Sepúlveda, un hombre que tuvo problemas de adicción a sustancias controladas que, tras cumplir tiempo en la cárcel, deambuló por meses en el área metropolitana hasta encontrar refugio en la Fondita de Jesús, donde hoy día trabaja.

“Me siento bien de haber podido salir de donde estaba porque yo jamás pensé que podía hacerlo… estaba seguro de que me moría así (en la calle) y me equivoqué”, compartió el hombre.

“Presentar estos testimonios es una forma de darle significado a esa gran labor y compromiso que tienen estas organizaciones”, dijo, por su parte, Santa María.

Laura López Torres, directora ejecutiva de la Fundación Ángel Ramos, destacó que todas las organizaciones reconocidas este año están ubicadas fuera del área metropolitana, lo que amplía la perspectiva de la magnitud de la obra del tercer sector. “Hemos querido revisitar las organizaciones ganadoras y lo que hemos encontrado ha sido una labor ininterrumpida y de verdadera transformación”, dijo.

Otra pieza conmemorativa del 25 aniversario es el libro “Caminos andados: 25 años del Premio Tina Hills”, una edición especial de la revista Oenegé, de la autoría de la periodista Tatiana Pérez, quien se dio a la tarea de conversar con cada uno de los líderes de las organizaciones ganadoras a través de estos 25 años.