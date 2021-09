El alza que ha reflejado este año el Centro Salud Justicia en el número de casos de violencia sexual fue uno de los factores que tomó en consideración la organización a la hora de elegir el tema para lo que será su cuarto simposio, titulado: “El derecho como agente enlazador en la salud justicia”.

“Entendemos que han habido muchas ciurcunstancias que han podido socavar la confianza en el sistema y una de las partes esenciales del sistema son los tribunales, todo lo que es el proceso legal y muchas veces no conocemos las leyes que pueden protegernos, no conocemos cómo usarlas o incluso puede haber profesionales, que no son muchos, que desconocen hasta dónde pueden llevar una ley para proteger a una víctima”, señaló la doctora Linda Laras, ginecóloga forense y directora del Centro Salud Justicia.

El evento -que será virtual- se llevará a cabo hoy y, mañana, 24 de septiembre.

“Queremos traerle diferentes áreas del derecho y presentarle la información de otra forma a los profesionales para que puedan ayudar a las víctimas y llevar un mensaje bien contundente de que el sistema tiene un interés en que la ley sirva de herramienta en la búsqueda de salud justicia”, afirmó Laras.

En lo que va del 2021, el Centro Salud Justicia ha atendido 126 casos, cifra que usualmente reciben en el período de un año.

La actividad comenzará con la participación de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, quien abordará “El derecho como herramienta en la búsqueda de la salud justicia”, seguido por el licenciado Aníbal Rosario Lebrón, quien abordará “La aplicación de las reglas de evidencia en los casos de violencia sexual”.

Más tarde en el día abordarán los retos para enlazar el derecho con la salud justicia que estará a cargo de las representantes de organizaciones que apoyan las víctimas. Participarán en este panel la directora de la Red de Albergues de Violencia Doméstica, Vilmarie Rivera; la doctora Yanira Carmona, de los Centros CIMVAS, y Vilma González de la Coordinadora Paz para la Mujer. Laras participará también en este espacio.

El día culmina con el tema: “Órdenes de protección en casos de víctimas de violencia sexual, violencia doméstica, adultos mayores, maltrato a menores y acecho” que estará a cargo de la licenciada Magda López.

“Es importante conocer qué herramientas tenemos. El derecho no es solo punitivo. Las leyes son para proteger a la ciudadanía”, sostuvo Laras.

Mañana, viernes, abordarán las “Estrategias legales para los profesionales de la salud ante la violencia sexual”, así como “La importancia de los trabajos de investigación en el Centro Salud Justicia”. También habrá un panel con los jefes de agencias sobre los retos y oportunidades para minimizar las brechas interagenciales.

Laras explicó que el simposio está dirigido a los profesionales que ofrecen servicios a las víctimas, sobre todo a aquellos que trabajan con víctimas de violencia sexual. “Hacemos un llamado al personal de la policía, los trabajadores sociales, los maestros, los profesionales de la salud y el personal de primera respuesta porque los retos que hemos enfrentado este año no tienen precedente”, declaró Laras.

Para inscribirse, las personas pueden acceder a http://redcap.sanjuanbautista.edu/redcap/surveys/?s=NR337YCKPE. También pueden llamar al 743-3038, extensión 210.

El Centro Salud Justicia, adscrito a la Escuela de Medicina San Juan Bautista, es una institución sin fines de lucro que ofrece servicios transdiciplinarios a víctimas-sobrevivientes de violencia sexual. Los servicios clínico forenses comprensivos incluyen evaluación psicosocial de sospecha de abuso sexual, entrevista forense, evaluación médico-forense, terapia individual y grupal, fortalecimiento ante procesos en tribunales y servicios educativos.