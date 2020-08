Ante el caos electoral que vive Puerto Rico, el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Carlos “Charlie” Delgado Altieri atendía hoy una agenda muy distinta a la que originalmente habría transcurrido, si las primarias se hubiesen llevado a cabo sin problemas.

“Se supone que hoy ya tuviéramos un resultado de todo este proceso”, afirmó Delgado Altiero en entrevista con El Nuevo Día, tras salir de una reunión de la Junta de Gobierno del PPD en la sede de la colectividad en Puerta de tierra de Tierra en San Juan, para discutir las vías de respuesta al golpe que desde ayer sufre la democracia del país, luego que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fuera incapaz de llevar a cabo con éxito las primarias.

El alcalde de Isabela y vicepresidente del PPD resumió en una palabra su sentir: “Indignación”. Así llegó esta mañana hasta la sede del partido, para proponer ante la Junta de la colectividad que dicho cuerpo aprobara una resolución solicitando que el evento primarista continuara y concluyera no más tarde del miércoles.

Al final, la determinación de la Junta fue favorecer que sea el jueves, 13 de agosto, el día en que se concluya la votación en los precintos que no pudieron abrir el domingo debido a que no recibieron las papeletas. Inicialmente, el presidente del PPD, Aníbal José Torres, había favorecido que las primarias continuaran el próximo domingo.

En resolución, la Junta de Gobierno favoreció que la gobernadora Wanda Vázquez emita una orden ejecutiva a los fines de que la continuación del evento primarista ocurra el jueves. Para eso, también cuentan con que la CEE garantice que los camiones estarían listos para entregar a tiempo las papeletas en los precintos correspondientes. Las determinaciones del PPD formarían parte de los planteamientos de la colectividad ante el Tribunal Supremo –que evalúa aspectos de la paralización de la primaria– en los casos incoados por los precandidatos a la gobernación Pedro Pierluisi y Eduardo Bhatia.

✉ Email El expresidente del PPD, Héctor Luis Acevedo.

El alcalde de Comerío, Josean Santiago.

El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

La senadora y aspirando a la alcaldía de San Juan por el PPD, Rossana López.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el alcalde de Comerío, Josean Santiago.

El senador Eduardo Bhatia. (Ramón "Tonito" Zayas)

El exgobernador Alejandro García Padilla. (GFR Media)

De espalda la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y al fondo el senador Eduardo Bhatia en la reunión. Facebook

“Los maletines (con las papeletas) están listos. Aquí el problema ha sido y fue lo que ocurrió ayer, que los camiones no salieron, el problema aquí es la coordinación de la Comisión con esos choferes y esas personas que están contratadas para dar ese servicio, por eso el reclamo del presidente (del PPD) hoy, de que se tiene que asegurar por la Comisión lo que le corresponde a ellos, que es tener esos camiones listos, el Partido Popular tiene sus maletines y todo listo”, indicó el precandidato a la gobernación.

En la misma dirección, sometió hoy un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia para que revise y deje sin efecto la determinación de la CEE de suspender las primarias hasta el próximo domingo, y “que se realice la continuación de la primaria en un término no mayor de setenta y dos horas, en otras palabras, no más allá del jueves, 13 de agosto de 2020”.

Delgado Altieri también solicitó que los votos emitidos ayer en los colegios que sí lograron abrir, fueran contabilizados y que no se divulgaran los resultados, hasta que culminara el proceso de primarias en el día que se determinara.

“El material electoral que ha sido transportado para la CEE debe ser escrutado y cerrado la elección, sin divulgar. Es indispensable constituir inmediatamente las juntas electorales que sean necesarias con balance de los candidatos a Gobernador para cerrar la elección sin divulgación”, urgió en una carta dirigida al presidente del PPD.

Cumplidas las ocho horas requeridas para el voto de la ciudadanía en los colegios que abrieron, cerrar la votación y escrutar los votos era el paso que establecía el Manual de Procedimientos para que se “complete el Acta de Cuadre de Papeletas en el Colegio Regular por cada tipo de papeleta que corresponda al precinto”. Además, sostuvo Delgado Altieri el domingo en la noche, “no confío en la Comisión Estatal de Elecciones, yo no confío en lo que pueda ocurrir allí”, aún cuando las papeletas y las máquinas permanecerían en una bóveda del PDD en la Comisión.

Aunque en principio el PPD había determinado que no se escrutarían los votos hasta que todos los precintos pudieran votar, la Junta de la colectividad estuvo hoy a favor de que los votos ya emitidos sean escrutados y los resultados divulgados. Eso implica que las Juntas Locales de Primarias “se presenten hoy, lunes 10 de agosto de 2020, porque están constituidas de manera permanente y cierren la votación”, lee la carta de Delgado Altieri.

Si bien la postura del vicepresidente del PPD era que no se divulgaran esos resultados hasta que todos los precintos pudieran votar, durante la reunión de la Junta del partido cambió su postura.

“Mi planteamiento era que se contara, pero no se divulgaran los resultados. Se trae a discusión entonces por qué sí se deben divulgar, que es la cuestión de la inseguridad que genera no divulgar los resultados, que eso crearía muchas especulaciones, les haría daño a los propios candidatos y tuvimos un intercambio de impresiones sobre eso y quedé convencido de que lo mejor es entonces que sí, que se divulgue el resultado”, relató.

Delgado Altieri aseguró que, “en este momento tengo la mayoría de los votos. Espero que esa tendencia prevalezca y que exista una amplia participación del electorado popular”, haciendo un llamado a la ciudadanía a salir a votar en los precintos que aún no han podido ejercer ese derecho.

“Lo más importante en todo esto es la democracia del país y que se cuenten los votos. Es importante que cada popular, cada estadolibrista, una vez se anuncie el día que vamos a regresar a las urnas, participen de este proceso, que se aseguren que su voto cuenta en este proceso. El país se juega la vida con esto, el PNP no puede volver ganar cuatro años más, este liderato le ha hecho un daño enorme a Puerto Rico”, expresó.

El precandidato del PPD reiteró que, además del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y la gobernadora Wanda Vázquez son también responsables del caos electoral que vive el país, por la aprobación de un nuevo Código Electoral que fue criticado por diversos sectores.

“El código que se tiene no sirve, es un código que habíamos alertado que estos eran los acontecimientos que iban a ocurrir y están ocurriendo, lo que está viviendo el país se le debe a Thomas Rivera Schatz y Wanda Vázquez. Y esperamos que haya reconsideración con este Código, y si no lo hay por el PNP –que sabemos que no lo va a haber– una vez seamos gobierno ese Código va a ser eliminado”, manifestó.