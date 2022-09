La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, espera que para diciembre de 2023 se haya eliminado completamente el retraso en el análisis de los llamados safe kits, que para finales de 2019 llegó a superar las 3,800 muestras acumuladas.

Según Conte Miller, a través de acuerdos con laboratorios privados en Estados Unidos, se recibieron los resultados de 981 safe kits entre noviembre de 2020 y agosto de este año, en tanto que el propio ICF procesó otros 1,546. Los safe kits, también conocidos como “rape kits”, se utilizan para identificar rastros de ADN en incidentes de agresión sexual y, para el 2019, había muestras pendientes de análisis que databan de 2002, dijo la funcionaria.

Actualmente, el ICF tiene pendientes de envío a Estados Unidos otros 862 “kits”. Además del laboratorio Bode, en Virginia, que ha recibido muestras para análisis desde 2019, el ICF enviará safe kits al centro DNA Solutions, en Oklahoma, con miras a acelerar el proceso.

“Lo estamos dividiendo para que se haga más rápido, porque si se lo enviamos todo a Bode terminaría como para 2024. Esperamos que Bode junto con el otro laboratorio completen todo lo que tenemos pendiente para diciembre de 2023, según la capacidad que ellos tienen de trabajo y los acuerdos que hemos hecho con ellos”, dijo Conte Miller, precisando que, desde 2019, el ICF ha recibido unos $4.5 millones entre fondos estatales y federales para los esfuerzos de reducir el “backlog” de safe kits.

A septiembre de 2019, el ICF había acumulado unos 3,809 safe kits que no había podido analizar por falta de recursos.

Desde enero de este año, el ICF incorporó la tecnología conocida como el Rapid DNA, mecanismo que permite identificar en cuestión de horas el material genético que se encuentra en un safe kit, lo que acelera significativamente el proceso de análisis. El Rapid DNA, no obstante, solo puede utilizarse bajo circunstancias específicas, por lo que en el resto de los casos se continúa realizando el estudio genético de manera “convencional”.

De los 103 “kits” que el ICF ha recibido en lo que va de año, 31 han sido elegibles para procesarse mediante el Rapid DNA, tecnología que requiere que la muestra sea recibida en la agencia dentro de las 72 horas de la agresión sexual.

“El (método de) ADN convencional puede tardar meses o hasta años” en permitir identificar a la persona, admitió Conte Miller en una mesa redonda con varios medios de comunicación.

Con el grupo de dos serólogos y un técnico para atender los incidentes de agresión sexual, el ICF ha podido completar el análisis de tres de los 31 casos en los que se recurrió al Rapid DNA, mientras otros 18 permanecen bajo análisis y 10 están “pendientes”. Entre los 68 casos sujetos a análisis convencional, hay dos completados, 23 en proceso y 43 pendientes. Conte Miller, sostuvo que, con la llegada de tres serólogos que espera para octubre, el ICF podría recortar a la mitad el tiempo promedio que requieren los análisis de material genético.

No obstante, la patóloga recordó que el ICF únicamente tiene la facultad de obtener resultados de las muestras tomadas de víctimas que han presentado una querella de agresión sexual. En los escenarios donde aún no se ha presentado querella, el ICF mantiene custodia del safe kit pero no lo procesa, lo que ha ocurrido en 1,356 casos hasta el presente.

Conte Miller, en tanto, se expresó satisfecha con el proyecto de administración que busca pasar al ICF el manejo de la plataforma que permite a las víctimas de agresión sexual seguir el tracto de su safe kit. Como parte de la legislación, se espera que cada entidad que interviene en el manejo del safe kits, como el hospital donde se toma la muestra o la Policía, actualice en “tiempo real” el trámite que lleva a cabo. Actualmente, la plataforma, a la que las víctimas pueden acceder por medio de un código, es operada por el Departamento de Salud.