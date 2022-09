El cuerpo de un hombre fue encontrado este viernes en un baño de un edificio que arrienda el Departamento de la Familia en el pueblo de Bayamón, informó la Policía.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón aguarda por las pruebas que realiza personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para establecer la identidad de la persona. El capitán Edwin Figueroa, director del CIC de Bayamón, explicó a El Nuevo Día que cuentan con una identificación preliminar del hombre y que están a la espera de los análisis del ICF para confirmar la identidad de la persona cuyo cuerpo que fue encontrado por un guardia de seguridad en la mañana de hoy, viernes, en el interior de un baño ubicado en el tercer piso de la edificación conocida como el Edificio Ramos.

PUBLICIDAD

“Estamos a la espera de la investigación del ICF para poder determinar quién es la persona. Tenemos un nombre, pero no podemos proveerlo hasta tener la confirmación oficial por parte del ICF. En estos momentos no hemos encontrado señales de violencia en la escena”, resaltó Figueroa vía telefónica.

Personal que labora en el edificio contactó a la Policía a las 9:15 a.m. para reportar el hallazgo del cuerpo de un hombre de unos 30 a 40 años de edad y que vestía una camisa oscura con pantalón corto negro y tenis color negro y blanco. Aunque, inicialmente el informe preliminar sostuvo que el cuerpo se encontraba “en avanzado estado de descomposición”, Figueroa resaltó que, preliminarmente, el deceso de la persona pudo haber ocurrido el pasado 31 de agosto.

“Estamos en el proceso de realizar entrevistas porque hay algo que no concuerda en una información que nos proveen y entendemos que la persona pudo haber muerto el miércoles (31 de agosto). Sé que se utilizó la frase ‘estado de descomposición avanzado’, pero ese no es el caso; el proceso de descomposición estaba comenzando (en el momento en que el guardia de seguridad encontró el cuerpo)”, subrayó Figueroa.

Al tratarse de una investigación en curso, el director del CIC de Bayamón no abundó en cuanto qué no concuerda de la información que recibieron.

“Seguimos con las entrevistas y esperando por la investigación del ICF para conectar el nombre que tenemos con la persona. No hay cámaras de seguridad dentro o fuera del edificio, así que no podemos cubrir los lugares que visitó la persona dentro y fuera del edificio porque no existe ese pietaje”, añadió Figueroa.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Departamento de la Familia aseguró que cooperaba con las autoridades en la pesquisa.

En declaraciones escritas, la agencia detalló que tan pronto el cadáver fue hallado por un oficial de seguridad esta mañana, la directora de la oficina local llamó a la Policía y llegó al lugar.

“De la información preliminar, se descarta que sea empleado, porque ellos utilizan los baños del piso 2 y 4. El baño del piso 3 es para participantes, ciudadanos que acuden a la oficina local de Bayamón para buscar servicios o para cualquier persona que necesite utilizar un baño”, sostuvo Familia.

Asimismo, explicó que el edificio es privado y el único inquilino es el Departamento de la Familia, con sus de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), y de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

“Hay seguridad en el piso 2, donde están las primeras oficinas. El piso 3 está desocupado, solo se utiliza para los servicios sanitarios”, apuntó.

“Para comenzar la investigación, los empleados fueron despachados; las personas con citas asignadas continuarán con ellas en otras oficinas del Departamento de la Familia.

La agente Maribel Cortés, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, y la fiscal Jennifer Cancio están a cargo de la investigación.

Del mismo modo, la directora regional, Ana R. Rivera, informó que una compañía de limpieza y desinfección comenzaría hoy los trabajos en el Edificio Ramos que alberga, bajo arrendamiento, las oficinas de la agencia en los pisos dos y cuatro.

Mediante declaraciones escritas, Rivera aclaró que el mantenimiento y limpieza del edificio le corresponde a la administración del edificio.

Por último, Rivera indicó que cuando los empleados se reincorporen a sus labores el próximo martes, tendrán disponibles recursos de apoyo y asistencia profesional para sobrellevar el incidente.