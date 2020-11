Más de dos horas después del cierre oficial de los colegios de votación, cientos de electores permanecían a las afueras de los centros, en plena noche, en espera de poder ejercer su derecho al voto.

Pero la oscuridad ni la larga espera parecieron desalentar a los votantes apostados en los predios de la escuela Ramón Marín Solá, Urbanización Luis Muñoz Rivera, en Guaynabo, ni en la Escuela Urbana, en el centro de ese pueblo.

En la escuela Ramón Marín Solá, el deseo de muchos de ejercer su derecho al voto los llevó a irse a sus casas y regresar en más de una ocasión para lograrlo.

Nelly Ortiz hizo varios intentos en distintos momentos del día hasta que, pocos minutos antes de las 5:00 p.m. -hora de cierre de los colegios de votación- decidió quedarse esperando en la acera. Fue la última en la fila. Para asegurar que todos los electores pudieran votar, cerca de esa hora funcionarios de los partidos repartieron números.

“Me voy a quedar aquí porque yo quiero votar”, dijo Ortiz, quien hizo el turno 51 de quienes esperaban en la fila fuera del colegio, aunque todavía quedaban decenas de personas en esperando dentro del plantel.

✉ Email Varias personas esperan con calma para votar en la escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el registro para el evento de hoy cerró con 2,356,744 electores inscritos. En la foto, fila en la Escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Fila dentro del Residencial El Carmen para llegar hasta la escuela Segundo Ruiz Belvis, Mayagüez.

En la Escuela Cedín, en San Juan, también se pudo observar la fila de la gente a las afueras.

En el municipio de San Sebastián se personó mucha gente a tempranas horas de la mañana para ejercer el voto. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

En la escuela Sor Isolina Ferré de Ponce, todo aparenta fluir con normalidad. (Sandra Torres )

Para los votantes, se estableció un protocolo contra el COVID-19 que incluyó echar desinfectante de manos, el uso de mascarillas y distanciamiento, pero no se requirió la toma de temperatura. (Nahira Montcourt) (ELNUEVODIA.COM)

Ciudadanos en la Escuela Rafael Labra, en San Juan, esperan su turno para votar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un votante recibe en sus manos gel desinfectante por parte de una funcionaria de colegio antes de entrar a votar. (ELNUEVODIA.COM)

Al igual que en el resto de la isla, en Ponce también se podían ver filas a las afueras de los colegios electorales. (Henry Joel Ortiz)

La escuela Mateo Hernández, en Isabela, también presentó buena participación electoral desde temprano en la mañana.

Durante estas elecciones, pese a que no es requisito tomar la temperatura, se estableció un protocolo para prevenir los contagios de COVID-19, que incluye medidas de distanciamiento físico y para evitar el contacto con superficies. (Ramón "Tonito" Zayas)

A pesar de que las votaciones comenzaron a las 9:00 a.m., se reportaron filas en algunos colegios desde las 6:00 a.m. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las filas fuera de los colegios ha sido la órden del día alrededor de todo Puerto Rico, como fue el caso en San Sebastián. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

Parte de la lentitud en el proceso de votación se debe a las medidas de seguridad que se están tomando en los colegios electorales. (Ramón "Tonito" Zayas)

Ante las largas filas a las afueras de los centros de votación, muchos ciudadanos han optado por resguardarse con paraguas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una mujer con una enfermedad neurológica vota desde su carro. (ELNUEVODIA.COM)

En la Escuela Rafael Labra, varias personas le gritaron "pillo" a Pedro Pierluisi cuando salió del recinto luego de votar. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Durante la jornada de hoy, los electores se han tenido que llenar de paciencia debido al tiempo de espera, como a las afueras de esta escuela cerca de la calle Loíza, en San Juan.

En la escuela Cedín, en San Juan, también hubo mucho tiempo de espera en su exterior.

Delfín Olmo llegó a las 9:00 a.m. y, al ver la gran cantidad de personas esperando, se fue a visitar a su madre a Morovis. Sabía que, sin importar la hora, tendría que esperar, pero esto no lo desalentó, pues entiende que es un derecho al que no se debe renunciar. Por eso, decidió regresar cerca de las cuatro de la tarde y, en menos de dos horas, cumplió su cometido.

Olmo comentó que, este cuatrienio, todo el proceso electoral ha transcurrido más lento.

“No sé si es lo del COVID. Este fue (un proceso) más lento. Parece que no estaban bien organizados. Creo que no había mucho personal. Otras veces, en otros momentos de votar, yo votaba rápido, me tomaba como media hora”, destacó Olmo.

Miguel Ortiz, coordinador de colegio por el Partido Nuevo Progresista (PNP), destacó que ha sido una elección bien concurrida.

“Han sido las elecciones más interesantes porque ha venido la gente a votar, a ejercer su derecho”, aseguró.

A las 6:30 p.m., ya no había fila en la parte de afuera, pero todavía quedaban decenas de electores haciendo fila en el patio de la escuela.

Mientras, en la Escuela Urbana, a las 7:00 p.m., aún quedaban decenas de personas de todas las edades que esperaban su turno para entrar a la caseta y escoger a sus candidatos.

Los electores no abandonaron el colegio a pesar de la oscuridad en los pasillos.

“Está lleno porque el pueblo decidió ejercer su voto. Esto ha sido algo que no tiene comparación. La participación ha sido extrema”, explicó Zuleika Reyes, quien ha sido funcionaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en varias elecciones.

“El ambiente ha estado muy tranquilo, pero me sorprende porque yo siempre he votado aquí, y es la primera vez que me he demorado tanto. Yo sé que el distanciamiento hace que te demores un poco, pero nunca como esto”, manifestó Lizette García, electora que llevaba alrededor de tres horas esperando.

En algunos colegios alrededor de la isla, se denunciaron problemas con las máquinas de escrutinio. Sin embargo, la funcionaria del PNP indicó que el proceso y el equipo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) trabajó correctamente en esta unidad electoral.

“Esto no ha parado. Aquí todo llegó bien. Los maletines y todas las papeletas llegaron correctos. A diferencia de las primarias, el equipo funcionó mucho mejor”, abundó Reyes.

No obstante, según varios electores, un factor que ha afectado los procesos electorales es que algunos colegios fueron consolidados en menos unidades electorales por la falta de funcionarios.