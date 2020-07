La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, ordenó hoy, martes, el cierre del cuartel de la Policía Municipal de San Juan que ubica en Puerto Nuevo luego de conocer que las parejas de dos oficiales arrojaron positivo a COVID-19.

“Esta mañana recibí información de que en el cuartel de Puerto Nuevo dos policías informaron que la ex-esposa de uno y la novia de otro policía, alegadamente, habían dado positivo a la prueba de COVID. Ambos oficiales llevan una semana fuera de servicio, no obstante estamos tomando todas las medidas necesarias”, explicó la ejecutiva municipal en un comunicado de prensa.

Cruz Soto detalló que, de inmediato, se ordenó el cierre del cuartel para un proceso de desinfección y la movilización de un cuartel rodante para brindar servicios a la ciudadanía en lo que se completa la sanitización.

Además, informó que se le requerirá a todos los policías que envíen evidencia de los resultados de las personas concernidas y que todos serán sometidos a la prueba molecular que ofrece el ayuntamiento entre hoy y mañana.

“Le recordamos a nuestros empleados y supervisores que tienen la responsabilidad de notificar -con evidencia- cuando un miembro de su unidad familiar -que vive con usted o ha estado en contacto con usted- da positivo al COVID-19 para no poner en peligro a sus compañeros. De no notificarlo apropiadamente podrían ser sometidos a acción disciplinaria según el Código Administrativo Municipal”, advirtió Cruz Soto.

“Le he solicitado al Coronel Caldero que haga la investigación necesaria y de así requerirlo se tomará acción disciplinaria de acuerdo al reglamento de la policía por no notificar adecuadamente, ni a tiempo, de esta situación. Poner en riesgo la seguridad, salud y la vida de compañeros y ciudadanos no será tolerado en mi administración”, añadió.

El Departamento de Salud informó hoy que San Juan continúa como el municipio con mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 con un total de 484 contagios. Además, la región metropolitana también domina la incidencia en contagios confirmados con 934 casos.