El Departamento de Salud confirmó este martes el cierre de tres tiendas de Soft & Creamy localizadas en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, tras identificar dos casos de COVID-19.

De acuerdo con el director de la Unidad de Investigaciones de la agencia, Jesús Hernández, el cierre se produjo de forma voluntaria por el propio establecimiento en medio de una inspección sorpresa el sábado pasado para garantizar que los establecimientos siguen los protocolos de seguridad por el virus. Pese a que esto ocurrió el fin de semana, Salud no lo había informado.

“Yo visité unos lugares en particular y el centro Plaza Las Américas y pude comprobar que las tiendas estaban cumpliendo con los requisitos. Las que no estaban cumpliendo, créame que nosotros las cerramos. Tan es así que cerramos tres tiendas de Soft & Creamy en Plaza Las Américas, eso fue el sábado. Los que no cumplen los cerramos, si cumplen continúan la operación”, estableció a El Nuevo Día.

Explicó que el cierre se desarrolló luego de que identificaron que dentro de la tienda habían casos positivos a COVID-19 y que se había incumplido con los protocolos de sanitización.

“Lamentablemente, no cumplieron con las medidas de sanitización. Cuando nosotros identificamos que hay un positivo dentro de una compañía en particular se hace una evaluación. Va un epidemiólogo, un equipo de trabajo y determinan cuáles fueron los protocolos de limpieza que ellos siguieron y, de cierta manera, no cumplir con los protocolos de limpieza conllevaría que tenemos que cerrar la operación hasta que se cumpla”, estableció.

Lorraine Visseppó, portavoz de Empresas Fonalledas, quien posee la franquicia de Soft & Creamy, dijo a este medio que las tiendas no fueron cerradas por Salud, sino por la propia gerencia de la tienda el viernes en la noche, luego de identificar a los infectados. Asimismo, aclaró que los establecimientos cerrados son solo dos y que están ubicados en el primer y segundo nivel del centro comercial.

“El sábado en la mañana, la cadena Soft & Creamy notificó al Departamento de Salud que dos empleados de la tienda ubicada en el primer nivel, frente a la fuente de Plaza Las Américas, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Desde que llegó la confirmación de los dos casos en la noche del viernes, se procedió a cerrar esta tienda y la del tercer nivel, donde ambos empleados ponchaban, y se activó el protocolo para estos casos. Ambas tiendas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso para llevar a cabo una limpieza profunda y desinfección”, dijo Visseppó en unas declaraciones escritas.

Igualmente, indicó que los empleados afectados permanecen fuera desde que comenzaron a sentir los síntomas del virus, mientras que los compañeros que interactuaron con los infectados permanecen en aislamiento.

“El Departamento de Salud llevó a cabo una inspección ocular de las tiendas en la mañana del sábado y la epidemióloga de la región está en comunicación con los oficiales de la cadena para apoyo en el rastreo de contactos y para coordinar la reapertura de las tiendas impactadas cuando se someta la certificación de la desinfección”, sostuvo la portavoz.

Durante la visita a Plaza Las Américas, la Unidad de Investigaciones de Salud también orientó a la gerencia de las tiendas Claro y Build-A-Bear Workshop por deficiencias en sus protocolos de distanciamiento social.

No obstante, Hernández aseguró que la agencia validó que el centro comercial corrigió las deficiencias identificadas en una visita anterior y que, en términos generales, se están cumpliendo con los protocolos.