Todas las oficinas del piso 10 en el Centro Gubernamental Minillas en Santurce fueron cerradas como medida de prevención, después de que una persona que estuvo en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) arrojara positivo al COVID-19.

A través de un portavoz, la agencia confirmó las medidas, que incluyen la orden para que todos los empleados que laboran en esa área estén en cuarentena. También confirmó que la persona que tuvo el resultado positivo no es un empleado de la agencia, sino un contratista.

Mientras, de inmediato no pudo confirmar y descartar si otras oficinas de la ACT en Minillas también fueron cerradas.

Por su parte, el presidente del capítulo sindical en la ACT de ProSol-UTIER, Ángel Pinto, dijo que había recibido información de que, además del piso 10, otras áreas también habían sido cerradas para ser desinfectadas.

Según Pinto, los empleados fueron enviados a sus casas el viernes, a las 2:00 de la tarde, mientras se ordenaba la limpieza de las áreas de trabajo.

Pinto dijo que la persona externa a la agencia estuvo reunido con personal administrativo.

"La situación que tenemos en otro sitio es que esa misma persona que fue al piso 10 de Minillas, después fue a la Oficina de Mantenimiento de Autopistas en Caguas, donde tuvo contacto con empleados allí", indicó Pinto.

“No entiendo cómo alguien externo se le permitió la entrada, si se supone que solamente pueden entrar empleados, que no se reciba a nadie de afuera”, agregó.

Asimismo, el líder sindical señaló que otro caso es de un empleado que arrojó positivo en otro de los pisos del mismo edificio de Minillas en Santurce.

"Se supone que mañana, lunes, se reportara toda la matrícula a trabajar de forma presencial, los que faltaban por empezar a trabajar y los que estaban trabajando remoto", sostuvo Pinto.

"Pero, así no se puede. Tenemos entendido que se le informó al personal a no reportarse, pero nosotros estamos pidiendo a esos compañeros que no se presenten. A la agencia, nuestra recomendación es que el edificio se mantenga cerrado y se desinfecte todo, y que todo el que vaya a regresar se haga la prueba del COVID-19", afirmó.

Por otro lado, Pinto dijo que otra situación consiste en un empleado que arrojó positivo en el laboratorio de prueba de materiales de la ACT en Bayamón, mientras que la agencia aseguró que se trataba de un falso positivo en una prueba serológica que después fue descartado por una molecular que resultó negativo.