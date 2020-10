A sus 65 años, Rocío Villela aprovechó esta mañana la opción de votar por adelantado de forma presencial en las elecciones generales y, dijo, lo hizo para provocar “un cambio” en el país.

Vecina de la urbanización Open Land, en San Juan, afirmó a El Nuevo Día -tras ejercer su derecho en la escuela vocacional Miguel Such- que quería evitar cualquier aglomeración el 3 de noviembre “por lo de la pandemia”.

“Siempre he votado y vine a votar para no perder ese derecho. Es necesario cambiar muchas cosas que han estado mal en el país”, comentó la mujer a El Nuevo Día.

Cuando se le preguntó a qué se refería por un cambio, argumentó que está surgiendo en el país una nueva generación que merece la oportunidad de gobernar.

“Hoy en día el país tiene mucha corrupción y es necesario tener un gobernante que luche contra la corrupción”, dijo al revelar que votó por candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Popular Democrático (PPD).

No obstante, se reservó el dato de por quién votó para la gobernación.

El Nuevo Día visitó la escuela Miguel Such hoy a eso de las 10:00 a.m. Entre 150 y 200 electores se habían apuntado para votar por adelantado en este lugar y tras una hora de votación, alrededor de 60 lo habían hecho.

Según funcionarios consultados del PIP y de MVC, todo transcurrió en orden temprano en la mañana y los materiales llegaron a tiempo.

A nivel isla, se han habilitado 630 colegios de votación para atender unos 53,000 electores que pidieron voto adelantado.

Sin embargo, no todo el mundo salió satisfecho de la Miguel Such.

“Solicité a tiempo por correo electrónico, igual que hice en las primarias. Igual que en las primarias, no me enviaron confirmación alguna, pero vine y voté por adelantado porque aparecí en la lista. Esta vez no aparecí”, dijo una mujer que no quiso identificarse. La electora de 65 años dijo que se le indicó que acudiera a la Junta de Inscripción Permanente más cercana para que le entregaran una boleta especial.

“No voy a hacer nada”, comentó la mujer al indicar que votará el martes.

El excomisionado residente popular Antonio “Tito” Colorado llegó a la escuela a acompañar a su esposa, Delia, quien solicitó voto por adelantado. Colorado también votará por adelantado, pero en otro plantel.

“Tengo 81 años ya y se me hace un poco difícil arriesgarme más de la cuenta”, dijo a El Nuevo Día.

Al comentar sobre el ambiente electoral, sostuvo que esta elección general es “distinta”, tanto por el elemento de COVID-19 como por la gran cantidad de partidos inscritos, que son cinco.

“He visto un movimiento de electores de un partido a otro. Muchos estadistas votando por populares y por otros partidos”, dijo.

Colorado reconoció que no tiene los elementos para anticipar el resultado del martes, pero dejó claro que votó íntegro por el Partido Popular Democrático (PPD) en las tres papeletas.

“Charlie (Delgado) es una persona que lleva mucho tiempo en el gobierno, si embargo la gente lo ve como algo distinto. No cabe duda… tiene algo que atrae a la gente y veo al PNP (Partido Nuevo Progresista) un poco adolorido por los golpes que ha recibido. Veremos a ver”, dijo.

Norma Chabebe, de 77 años, dijo que solicitó voto adelantado para evitar la fila.

“Es mejor así, por adelantado. Es más tranquilo”, dijo la mujer, residente en la urbanización Matienzo Cintrón.

Chabebe llegó a la escuela vestida completamente de azul y reconoció que el color de su vestimenta delataba su intención de voto. Ella solo se rió y confirmó que votó por el PNP.

Abigail De Jesús llegó a la escuela en compañía de su madre, Felícita González, de 82 años, y de su nieta, quien votará el martes. Todas son residentes de la urbanización Valencia.

“Tengo diabetes, padezco de las piernas… vine para evitar el bullicio del día de las elecciones y gracias a Dios todo ha fluido muy rápido”, dijo De Jesús.

Pocos contratiempos

El comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, atendió a la prensa en la Miguel Such. A preguntas de los medios sostuvo que la única irregularidad que le fue notificada en la mañana fue el cierre de un centro de votación en Toa Alta por problemas de voltaje. Según dijo, se colocó un letrero instruyendo a los electores a moverse a otro centro.

“Todo lo demás está en orden y los materiales han llegado a tiempo. El 100% de los colegios abrieron a las 9:00 a.m. y tienen sus papeletas y materiales de Coronavirus”, dijo.

Sánchez aseguró que el PNP cuenta con funcionarios en el 100% de los colegios. En entrevistas por separado, los comisionados electorales de MVC y el PIP, Olvin Valentín y Roberto Iván Aponte, respectivamente, aseguraron no tener a la mano cifras sobre participación de funcionarios.

“Los comisionados locales han estado trabajando con eso. Tengo entendido que estamos encaminados a tener un funcionario por colegio, pero no tengo cifras finales”, dijo Valentín.

Una respuesta similar la brindó Aponte, aunque aclaró que en el voto adelantado no hace falta la presencia de un coordinador, que es una especie de supervisor de los funcionarios de cada partido.

Valentín indicó que los contratiempos hoy han sido “cosas sencillas”, como máquinas de escrutinio sin el código disponible para activarlas. Esta situación fue resuelta por la Comisión Estatal de Elecciones. Valentín dijo que se enteró de un funcionario de la CEE que les dijo a electores en Santurce que podían avanzar votando íntegro. De otra parte, señaló que en Mayagüez un funcionario llegó a trabajar con una camisa con el emblema de su partido y se le indicó que se la tenía que poner al revés.

Aponte, por su parte, señaló que en ocasiones funcionarios no han podido prender las máquinas, pero por falta de experiencia.