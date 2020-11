Un grupo de personas bajo el nombre “Médicos por la verdad de Puerto Rico” se reunió la tarde del domingo en el Condado en San Juan para cuestionar las medidas impuestas para detener la propagación y contagio del COVID-19, planteando que la emergencia por el coronavirus ha sido una creación de las autoridades para establecer supuestos controles sobre la población.

“Lo que queremos es la libertad y el derecho a elegir, y que no nos digan lo que tenemos que hacer”, exclamó Cecilia Furlan, una de las portavoces del grupo que incluye supuestos médicos, durante el acto celebrado en la plaza de la Libertad en Condado y al que acudió un puñado de personas.

Agregó que “somos dueños de nuestro propio cuerpo. La emergencia no existe y que no se use de excusa para quitarnos las libertades. Exigimos que se acabe la cuarentena”.

Por su parte, Antonio Rodríguez, doctor y abogado ya también portavoz, indicó que la pandemia del COVID-19 es un “evento mundial, político en el cual han declarado una pandemia sobre un virus que sí existe, pero que tiene un riesgo de muerte de un .23% a un .25%, contra a la influenza, que es de .89% a 1%”.

“Entonces, cuando los comparas, tú dices, ¿por qué no hicieron una pandemia con la influenza?”, agregó Rodríguez.

El argumento de Rodríguez es el mismo que han usado grupos en diversos países del mundo, incluido Estados Unidos, para oponerse a cierres de ciudades para prevenir y controlar el ritmo de contagios. De acuerdo a información científica, comparar la influenza y el COVID-19 no es acertado, pues el coronavirus es mucho más contagioso que la gripe, está matando gente a un ritmo mucho más rápido y mayor y, además, muchos de los infectados no presentan síntomas hasta varios días después -o incluso nunca los presentan-, contagiando a otras personas sin saberlo.

Rodríguez, quien dijo haber intentado buscar la aspiración a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), expresó su deseo de reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi para dialogar sobre el asunto. También señaló que una vez la vacuna esté disponible, nadie puede obligar a los ciudadanos a administrarse la dosis.

Mientras, la doctora Sally Priester señaló que “en tres meses la ciencia no va a cambiar. Es una falta de respeto y me paro aquí por los médicos que no hablan, que no están trabajando y que han sido marginados porque tampoco quieren ser parte de este sistema”.

Al momento, según datos del Colegio de Médicos Cirujanos, más de 120 médicos se han infectado y han muerto 10, mientras que son 11 las enfermeras que han fallecido por el COVID-19. Hasta el domingo, de acuerdo con el Departamento de Salud, en Puerto Rico habían fallecido 1,094 personas por COVID-19, con 606 personas hospitalizadas y 50,197 casos.

Al evento en Condado llegó personal del Departamento de Salud y de la Policía. Después de conversaciones, llegaron al acuerdo de que se le exhortaría a los presentes usar las mascarillas, quienes optaron por no usarlas.

Varios de los asistentes desistieron del uso de mascarillas. (TERESA CANINO RIVERA)

Secretario de Salud señala la desinformación del grupo

Mientras, el secretario de Salud, Lorenzo González, lamentó las expresiones del grupo y considera que sus comentarios afectan el esfuerzo de prevención de la agencia.

“Me da mucha tristeza porque mandan un mensaje equivocado cuando estamos trabajando para que la gente entienda la importancia de la mascarilla y el distanciamiento físico”, porque con la llegada de la vacuna, “aunque es algo prometedor, no va a resolver el problema en los próximos seis meses por la forma en que llega y que va a ser progresivamente”, expresó González en entrevista radial con WKAQ 580.

“Ese tipo de llamado a la población genera desinformación, porque ha sido contundente en el mundo la cantidad de gente que ha muerto relacionado al COVID-19″, agregó.

Víctor Ramos: “No tienen ninguna base científica”

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos Otero, tronó contra el peligroso mensaje que promulga el grupo, al que tildó de “irresponsable”.

“Ciertamente el grupo es irresponsable y no tienen ninguna base científica, se basan en que hay que creerles lo que ellos dicen porque lo dicen. La realidad es que nada de lo que dicen tiene base científica o apoyo en ningún estudio científico serio. Aunque hagan ocho vídeos de una hora explicando por qué yo no tengo razón, hacen mucho daño difundiendo esas ideas y puede crear que las personas crean en sus malas ideas y comiencen a tomar acciones irresponsables como ellos. Sean muchos o sean pocos, uno se debe preocupar de personas que actúan como fanáticos de una secta y no como científicos serios y responsables”, sostuvo Ramos en entrevista con El Nuevo Día.

“Están violando múltiples cánones de ética de la profesión médica y no es algo que se puede dejar pasar por desapercibido. Hay que denunciar que son irresponsables, que no están basados en la ciencia y que no han presentado una sola evidencia que no sea ‘lo que yo digo’”, añadió el galeno.

Ramos resaltó que el grupo tuvo sus inicios en Europa y los países han sido bastante agresivos en atajar lo que, indicó, es un grupo que opera como una secta. Del mismo modo, exhortó al público a escuchar a las autoridades y a seguir los mecanismos de distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos pare prevenir contagios.

“Se ha trabajado incansablemente desde enero. Hay un grupo de científicos, médicos, epidemiólogos, las escuelas de medicina, los hospitales, que estamos trabajando sin parar. Ahora mismo tenemos luz al final del túnel con la vacuna, pero esto no quiere decir que se acabaron las reglas de protección, pues probablemente seguirán durante la mayor parte del próximo año, pero necesitamos que el público siga las instrucciones. Estamos cerca de comenzar a acabar con la pandemia, pero tenemos que ayudar y oír a las autoridades oficiales. Probablemente sonaré agresivo, pero con cada persona que promueve que las personas se infecten y se mueran de esto, igual que (el presidente) Donald Trump, son gente que hay que denunciar”, enfatizó Ramos.