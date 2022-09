El licenciado Manuel Quilichini García fue electo, este sábado, como el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) con un 1,351 votos, que lo colocan como líder del gremio por los próximos dos años.

“Hemos presenciado un acto sin precedente en el Colegio de Abogados y Abogadas. Más del 60% de nuestra matrícula participó. Ese número representa la fe en este gremio. Todas estas personas (expresidentes) empezaron esta tarea y solo espero continuarla de la misma manera y distinción que ellos trajeron al Colegio. Mi plan de trabjo fue lo que convenció”, dijo el presidente electo del CAAPR, que será juramentado el 17 de septiembre.

Los resultados fueron compartidos por la expresidenta de la entidad, la licenciada Daisy Calcaño López, acompañada por la Junta de Expresidentes en la Asamblea 182 del CAAPR, desde el Hotel Sonesta, en Isla Verde. La votación inició la semana pasada y es la primera vez que se hace de forma híbrida.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron en esta gesta. El Colegio se ha fortalecido. Me siento satisfecho porque hice lo que tenía que hacer en el momento necesario”, sostuvo, por su parte, el licenciado Marcos Rivera Ortiz, quien obtuvo 406 votos.

Fueron 1,855 votos en total para la contienda de la presidencia, entre ellos 93 abstenidos y cinco nulos.

Además, los licenciados Ivonne Lozada Rosas, Vivian Godineaux Villaronga, Kevin Rivera Medina; Lindsay López Murillo fueron electos como los cuatro delegados por acumulación.

“Estamos comenzando el cambio que necesita el Colegio. (...) A este gremio le he dedicado 30 años de mi vida. (...) Somos la voz de los que no tienen voz así que vamos a seguir representando a todos aquellos que se encuentran sin representación y que son víctimas de abuso o de injusticias y a las comunidades que no tienen voz y esa parte la vamos a continuar”, expresó Quilichini.

Detalló que tiene unos planes bien minuciosos para ampliar los servicios que ofrece el gremio a a comunidad de abogados en la isla. “Lo primero que quiero hacer es aprovechar el impulso de la gente que cree en lo que he dicho para mantenerlos. El Colegio ha crecido gracias a esta campaña y la única forma de mantenerlo es dandole los servicios. Tenemos que defender el gremio. Hay ataques en la Legislatura, propuestas en el Tribunal Supremo que pueden afectar”.

“Le aconsejo que ponga su mira en un Colegio para la comunidad, para el pueblo, y no convertir el Colegio en una empresa o un club social. El Colegio es una entidad ilustre para servir a los pobres, a las comunidades, a los abogados y al gremio”, compartió el licenciado Marcos Rivera Ortiz, quien también buscaba ocupar la presidencia del CAAPR, antes de conocer los resultados.

La campaña pasó por algunas controversias por alegaciones de racismo contra el licenciado Rivera Ortiz. El candidato denunció a principios de agosto haber sido discriminado tras negarle acceso a procesos de comunicación con la membresía colegiada del gremio y otros documentos cruciales para las elecciones del CAAPR. “No sabía lo difícil que era este proceso. Comencé en una carrera desigual, pero creo que nos hemos podido sobreponer”, dijo Rivera Ortiz antes de conocer los resultados.

La licenciada Calcaño López designó una comisión para investigar las denuncias sobre discrimen racial, pero aún se desconocen los resultados.

Por su parte, Quilichini señaló que la campaña fue “accidentada por unas alegaciones que se hicieron”, en referencia a las denuncia de su contrincante.

Quilichini destacó que en la fase electrónica votó el 60% de la matrícula, 1,732 personas. “Nunca se había visto eso. Sin embargo, en la fase presencial lo que votaron fueron como 120 personas. Lo que quiere decir que nos hemos acostumbrado al voto electrónico, que es mucho más fácil. Usualmente solo votan el 45%. La gente quería votar”, insistió.

Las distinguidas abogadas Rosa Bell Bayrón, María Dolores Fernós y Nora Vargas fueron recordadas en medio de la ceremonia.

“Lo vivido en estos dos años marcaron mi vida, no soy la misma mujer que entró a servir desde la presidencia. Me voy satisfecha de entregar un mejor colegio de lo que lo recibí, pero con la tristeza de que falta mucho que transformar para lograr la verdadera inclusividad, la equidad, la igualdad, el respeto, el camino es largo para lograr el colegio de puertas abiertas y la casa grande de la abogacía puertorriqueña a la que todos y todas aspiramos”, destacó Calcaño López sobre su pasó como la cuarta mujer en liderarlo.