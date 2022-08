La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Daisy Calcaño López, informó este jueves que designó una comisión para investigar durante la próxima semana las denuncias del licenciado Marcos Rivera Ortiz sobre discrimen racial en su transcurso por la presidencia de la entidad al alegar no estar en igualdad de condiciones frente a su opositor.

“Ante las serias denuncias hechas por el compañero Rivera Ortiz, estamos convocando de inmediato a la Comisión para Propiciar la Igualdad Racial del CAAPR para que investigue y someta un informe sobre sus alegaciones y planteamientos”, expresó la presidenta del CAAPR.

Calcaño López rechazó “todo acto de discrimen, prejuicio y cualquier indicio de ventaja indebida, así como favoritismo hacia cualquier candidato que aspire a un puesto electivo a la Junta de Gobierno”.

El licenciado Marcos Rivera Ortiz denunció el pasado lunes haber sido discriminado tras negarle acceso a procesos de comunicación con la membresía colegiada del gremio y otros documentos cruciales para las elecciones del CAAPR.

“A manera aclaratoria, no estoy acusando al colegio como una institución racista, clasista ni elitista. No los estoy acusando. Soy colegiado y creo que es una ilustre institución que de por sí, como institución, no discrimina. Ese no es el problema. (...) Ha sido una contienda completamente desigual para mí porque estoy corriendo contra un candidato, que en primer lugar, es el primer vicepresidente de la institución y fue director de los procesos electorales. Ha tenido esa ventaja de tener acceso a una información privilegiada, que he estado solicitando en mi proceso y no se me ha suplido”, expresó el abogado comunitario en entrevista telefónica.

Rivera Ortiz indicó que hasta el día de su pronunciamiento no se le había compartido información importante en su contienda. “El abogado Manuel Quilichini, que está corriendo para la presidencia, ha tenido acceso y eso le ha dado una gran ventaja y me ha puesto en un estado de indefensión”, insistió el licenciado Rivera Ortiz.

El abogado reconocido por sus aportaciones a la igualdad racial en la isla explicó “que no tiene otras razones para pensar en la discriminación porque conozco la dinámica”. Sin embargo, señaló que no puede adjudicar ningún acto o conducta racista a su contrincante.

La presidenta del CAAPR dijo que la comisión electoral aprobó dar a todos los candidatos acceso ilimitado al sistema de comunicaciones electrónicas, de manera que puedan transmitir sus propuestas a la matrícula en igualdad de condiciones.

“La comisión tomó las medidas para garantizar la reparación de cualquier posible falta que haya podido afectar las aspiraciones del compañero Rivera Ortiz a la presidencia de nuestra institución”, dijo la licenciada Calcaño López.

Mientras tanto, el otro candidato a la presidencia, el licenciado Manuel Quilichini, compartió que no ha tenido ningún tipo de favoretismo en su contienda. Aseguró que siempre ha sido política del CAAPR negar la lista de contactos de los colegiados y colegiadas porque “cobramos por enviar anuncios en nuestro sistema y, si esa lista estuviera pública, no se generarían ingresos”.

“Soy tecnológico y contraté a unos programadores que fueron a la base de datos del Tribunal Supremo y obtuvieron todos los nombres, direcciones y otra información de los abogados y abogadas admitidas en Puerto Rico. Por otro lado, él dice que controlo los sistemas del colegio, pero tengo una certificación del colegio que dice que nunca he tenido acceso a la base de datos y que no manejo la página en Facebook”, expresó Quilichini.

Quilichini utilizó un proceso de extracción de datos conocido como “web scrapping” para acumular los datos de todos los abogados y abogadas licenciados en Puerto Rico y Estados Unidos (alrededor de 14,700) y no solo los que están colegiados que son unos 2,700.

Además, Calcaño López detalló que la Comisión para Propiciar la Igualdad Racial del CAAPR estará reuniéndose el próximo lunes para investigar la situación y presentarle un informe que espera tener el viernes 19 de agosto. La abogada precisó que la institución solo ha tenido cuatro presidentes negros: William Fred Santiago (1966-1968), Héctor Lugo Bugal (1986-1988), Jaime Ruberté Santiago (2000-2002) y Ana Irma Rivera Lassén (2012-2014).

“La lucha para erradicar todo tipo de prejuicio ha sido una constante en nuestro colegio y una de sus vertientes institucionales. No podemos perder de perspectiva de que cada candidato y candidata que aspira a un puesto electivo, así como los delegados y delegadas a la Junta de Gobierno, los y las integrantes de las comisiones y de las directivas de las delegaciones sirven en posiciones ad honorem. (...) Esa realidad impone la transparencia que debe regir todo el proceso electoral”, expresó en comunicado de prensa.

Las elecciones de la presidencia del CAAPR están pautadas para el próximo 2 de septiembre y deben de durar ocho días hasta la asamblea general del gremio.