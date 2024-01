En una dinámica que suele ocurrir a principios de cada año, los precios de 775 medicamentos subieron al comienzo de 2024, pero, en esta ocasión, la lista incluye dos fármacos que han escalado su popularidad desde que se descubrió su aparente efectividad para la reducción de peso: Ozempic y Mounjaro.

Aunque farmacéuticos no anticipan grandes inconvenientes de acceso para los pacientes que requieren estas medicinas para tratamiento, advirtieron que los planes médicos podrían ser más rigurosos al aprobarlos.

“Es algo que ocurre todos los años. Siempre, en enero, las compañías de productos de marca (original) les suben el precio a sus medicamentos. A veces, la diferencia es 20 a 30 dólares, pero otras veces es mucho más”, indicó la licenciada Elda Sierra, expresidenta de Coopharma.

Advirtió que el precio de las medicinas recetadas puede variar de una farmacia a otra, acorde a los descuentos y otras negociaciones que realicen con las droguerías. En el caso de los dos medicamentos en cuestión, advirtió que, cuando se utilizan para bajar de peso, no muchos planes médicos los cubren.

En términos del alza, la farmacéutica mencionó que “el precio del Mounjaro, para las farmacias, estaba en $990.31, en diciembre, y $1,021.43, ahora, en enero”. “Pero eso es el precio de la farmacia. El precio para el cliente, en diciembre, era de $1,485 y ahora, en enero, sería de $1,936, al mes. Son precios ilusorios”, sostuvo, al destacar el incremento de un 30% en el precio para la clientela.

Mounjaro es una medicina inyectable para adultos con diabetes tipo 2 que se usa, junto con dieta y ejercicio, para mejorar los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. En noviembre, la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) aprobó el fármaco fabricado por la compañía Eli Lilly como tratamiento para bajar de peso en adultos obesos o con sobrepeso y, al menos, una afección relacionada, como hipertensión.

Fabricada por la compañía Novo Nordisk, Ozempic es un medicamento inyectable de uso con receta para adultos con diabetes tipo 2. También, se usa para bajar de peso. En el caso de este medicamento, Sierra indicó que los precios de farmacia subieron de $905.83 a $911.14, en sus presentaciones más bajas, de $911.14 a $943.03, la segunda fase, y de $911 a $943.03, la de dos milígramos.

“Pero esos son los precios de farmacia. Para venderlo al cliente, generalmente, en las farmacias se multiplican esas cantidades por 1.5% para costos de salario, gastos administrativos y tener una ganancia. Claro, si pagan ‘cash’, hay concesiones a veces, según el dueño de la farmacia”, señaló la también dueña de farmacia.

“Para pagarlo, (los planes médicos) van a ser más estrictos y estarán exigiendo diagnóstico, justificación y fallo terapéutico (‘step therapy’), o que hayan fallado otras terapias más económicas y, por ejemplo, no has podido bajar de peso”, agregó.

Aunque Sierra reconoció el alza en precio de estos dos medicamentos, así como otros para tratar la diabetes y bajar de peso, mencionó que, en contraparte, el costo de algunos bajó. Entre estos, mencionó el Farxiga en su modalidad de bioequivalente y el Xigduo, ambos para pacientes con diabetes tipo 2.

“Estaban sobre los $500, y bajaron a unos $300. El Alphagan, gotitas oftálmicas, vinieron en bioequivalente. Las insulinas, también… costaban hasta $270 y, ahora, las consigues en $55 a $60″, destacó.

Los pacientes más beneficiados con estas reducciones, dijo, son los diabéticos asegurados de planes Medicare Advantage, pues les rendiría más la cuota mensual que les asigna el programa para la compra de sus medicamentos. “Eso les ayuda muchísimo, porque no van a llegar al ‘roto de la dona’. Aunque subieron el precio de unos medicamentos, bajaron otros. Lo veo como un balance”, sostuvo.

El “roto de la dona” es el período en que el asegurado se queda sin cubierta de parte D (medicamentos) por agotar la cuota mensual que se le asigna.

Suben también los deducibles

Una investigación realizada por 46brooklyn, organización sin fines de lucro que analiza el precio de los medicamentos para mejorar su accesibilidad, detectó el aumento en 775 medicamentos en su forma original solo en los primeros 15 días de enero. También, en contraste, encontró, por primera vez, reducciones en insulinas e inhaladores para el asma y enfermedad obstructiva crónica pulmonar, en algunos casos, hasta de 70% a 80% menos que sus precios previos.

En cuanto a los aumentos, la compañía advirtió que, así como suben los precios, también suelen incrementar los copagos o deducibles para los asegurados.

“Para bajar de peso, muchos planes no lo pagan. Entonces, muchas veces, los pacientes desisten. Vienen con la receta y, cuando se les dice cuánto es, así mismo se van (sin el medicamento)”, dijo Sierra, particularmente sobre Ozempic y Mounjaro.

Según el doctor Michael Soler, cuando Mounjaro y Ozempic salieron al mercado hace unos tres años, era para estricto uso de pacientes diabéticos tipo 2. En el camino, sin embargo, dijo que se evidenció cómo ayudan a bajar los niveles de azúcar y logran que el paciente sienta un alto sentido de satisfacción y llenura, además de crear un efecto de vaciado gástrico.

“Los pacientes casualmente bajaban de peso. Veían una mejoría en su azúcar y bajaban de peso. La gente se empezó a dar cuenta que había un medicamento de diabetes que hacía bajar de peso, sin ser diabéticos”, comentó.

Al principio, sostuvo, los planes médicos no se percataron de la cantidad de personas que comenzaron a utilizarlos.

“Pasaron por debajo del radar, y los planes se enteraron tardíamente de un gasto no proyectado en sus primas por estos dos medicamentos. No tenían un mecanismo de cómo filtrar (su uso), y en el 2022, todos los planes médicos se dieron cuenta de un gasto excesivo en esta categoría de medicamentos porque empezaron a usarlo fuera de diabéticos, aunque luego se aprobó para pérdida de peso”, explicó.

A nivel local, comentó que MMM sacó a Ozempic del formulario de medicamentos cubiertos por su alto costo y su utilización en pacientes para control de peso.

“Lo eliminaron, con excepciones para diabéticos y recetado por endocrinólogos. Los demás planes han regulado ambos medicamentos bien estrictamente por el mismo problema de utilización. Y, cuando lo aprueban, imponen un deducible bien alto, que fluctúa entre $200 hasta $600, por mes”, dijo, al señalar que el tiempo usual de uso de estos medicamentos para bajar de peso es de tres a cuatro meses.

Según el galeno, las restricciones para conseguirlo son tanto para los que lo usan para bajar de peso como para diabéticos.

Mientras el Plan Vital no lo cubre, otros bajo el gobierno federal sí lo hacen, como el Sistema de Salud de Veteranos y Tricare, destacó.

“Ya yo no los receto casi. Los estuve recetando bastante, pero ya no pierdo el tiempo porque rápido llega una denegación, a menos que pida una preautorización por 12 meses. Pero, de cada 10, me autorizan uno”, añadió.

Soler, experto en planes para bajar de peso, advirtió que hay más opciones en el mercado para conseguir este objetivo, incluso genéricas, con receta y confeccionadas particularmente para cada paciente.